Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные граждане
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Россияне спрашивают президента РФ Владимира Путина об инфраструктуре, поддержке многодетных семей, СВО, экономике и социальной сфере. Об этом, комментируя тему предстоящей Прямой линии главы государства, сообщил в своем эфире Первый канал
"На третий день приема обращений вырисовывается общая картина вопросов от граждан нашей страны: инфраструктура, поддержка многодетных семей, специальная военная операция, экономика, медицина, социальная сфера, ЖКХ, и это не все", - сообщили в эфире Первого канала.
Телеканал "Россия 1" добавил, что больше всего вопросов и обращений на Прямую линию с президентом поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.
"Больше всего вопросов и обращений пришло из Центрального, Северо-Западного, Южного федеральных округов. Что касается выборов каналов связи, то наши люди традиционно предпочитают телефонные звонки. Это 40% от общего количества обращений", - уточнили в эфире телеканала "Россия 1".
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более трех миллионов обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
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В этом году Прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени.
Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
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