Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные граждане - 10.12.2024 Украина.ру
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Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные граждане
Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные граждане - 10.12.2024 Украина.ру
Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные граждане
Россияне спрашивают президента РФ Владимира Путина об инфраструктуре, поддержке многодетных семей, СВО, экономике и социальной сфере. Об этом, комментируя тему предстоящей Прямой линии главы государства, сообщил в своем эфире Первый канал
2024-12-10T11:10
2024-12-10T11:10
новости
россия
владимир путин
сергей нарышкин
народный фронт
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
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Телеканал "Россия 1" добавил, что больше всего вопросов и обращений на Прямую линию с президентом поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов."Больше всего вопросов и обращений пришло из Центрального, Северо-Западного, Южного федеральных округов. Что касается выборов каналов связи, то наши люди традиционно предпочитают телефонные звонки. Это 40% от общего количества обращений", - уточнили в эфире телеканала "Россия 1".В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более трех миллионов обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.В этом году Прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени.Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.
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новости, россия, владимир путин, сергей нарышкин, народный фронт, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Народный фронт, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные граждане

11:10 10.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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Россияне спрашивают президента РФ Владимира Путина об инфраструктуре, поддержке многодетных семей, СВО, экономике и социальной сфере. Об этом, комментируя тему предстоящей Прямой линии главы государства, сообщил в своем эфире Первый канал

"На третий день приема обращений вырисовывается общая картина вопросов от граждан нашей страны: инфраструктура, поддержка многодетных семей, специальная военная операция, экономика, медицина, социальная сфера, ЖКХ, и это не все", - сообщили в эфире Первого канала.

Телеканал "Россия 1" добавил, что больше всего вопросов и обращений на Прямую линию с президентом поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.
"Больше всего вопросов и обращений пришло из Центрального, Северо-Западного, Южного федеральных округов. Что касается выборов каналов связи, то наши люди традиционно предпочитают телефонные звонки. Это 40% от общего количества обращений", - уточнили в эфире телеканала "Россия 1".
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более трех миллионов обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря 2023, 05:20
"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцевПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным стала полной неожиданностью для украинской пропаганды. Российский лидер сказал, что русские и украинцы — братья, между которыми идет гражданская война и мы один народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
В этом году Прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени.
Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.
 
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