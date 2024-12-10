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Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные граждане

Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные граждане - 10.12.2024 Украина.ру

Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные граждане

Россияне спрашивают президента РФ Владимира Путина об инфраструктуре, поддержке многодетных семей, СВО, экономике и социальной сфере. Об этом, комментируя тему предстоящей Прямой линии главы государства, сообщил в своем эфире Первый канал

2024-12-10T11:10

2024-12-10T11:10

2024-12-10T11:10

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прямая линия с владимиром путиным

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Телеканал "Россия 1" добавил, что больше всего вопросов и обращений на Прямую линию с президентом поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов."Больше всего вопросов и обращений пришло из Центрального, Северо-Западного, Южного федеральных округов. Что касается выборов каналов связи, то наши люди традиционно предпочитают телефонные звонки. Это 40% от общего количества обращений", - уточнили в эфире телеканала "Россия 1".В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более трех миллионов обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.В этом году Прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени.Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.

https://ukraina.ru/20231221/1052285903.html

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новости, россия, владимир путин, сергей нарышкин, народный фронт, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным