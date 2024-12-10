https://ukraina.ru/20241210/1059531900.html

Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин

Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин - 10.12.2024 Украина.ру

Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин

Россия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик"

2024-12-10T10:02

2024-12-10T10:02

2024-12-10T10:05

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спецоперация

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Также Нарышкин отметил, что приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании остается постсоветское пространство. Он уточнил, что такой подход Запада вытекает из известной формулы англосаксов "Кто управляет Евразией, тот владеет миром", однако в их случае "управлять" означает "разделять", "сеять хаос", а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве "беспристрастных гарантов безопасности"."Как это происходит - хорошо видно на украинском примере", - подчеркнул Нарышкин.Однако, резюмировал он, "в мире появились новые, не менее устойчивые группы стран. Другие, более ответственные игроки, которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой".В конце ноября глава российской Службы внешней разведки отмечал, что российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки.Еще по теме: Концепция Трампа может стать сигналом Зеленскому к эвакуации - Константинов.

https://ukraina.ru/20241210/1059531744.html

https://ukraina.ru/20241126/1059215606.html

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новости, россия, сергей нарышкин, сша, британия, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, спецоперация