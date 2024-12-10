Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин - 10.12.2024 Украина.ру
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Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин
Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин - 10.12.2024 Украина.ру
Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин
Россия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик"
2024-12-10T10:02
2024-12-10T10:05
новости
россия
сергей нарышкин
сша
британия
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
спецоперация
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Также Нарышкин отметил, что приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании остается постсоветское пространство. Он уточнил, что такой подход Запада вытекает из известной формулы англосаксов "Кто управляет Евразией, тот владеет миром", однако в их случае "управлять" означает "разделять", "сеять хаос", а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве "беспристрастных гарантов безопасности"."Как это происходит - хорошо видно на украинском примере", - подчеркнул Нарышкин.Однако, резюмировал он, "в мире появились новые, не менее устойчивые группы стран. Другие, более ответственные игроки, которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой".В конце ноября глава российской Службы внешней разведки отмечал, что российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки.Еще по теме: Концепция Трампа может стать сигналом Зеленскому к эвакуации - Константинов.
https://ukraina.ru/20241210/1059531744.html
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новости, россия, сергей нарышкин, сша, британия, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, спецоперация
Новости, Россия, Сергей Нарышкин, США, Британия, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, Спецоперация

Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин

10:02 10.12.2024 (обновлено: 10:05 10.12.2024)
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Россия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик"
"На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", - сказал директор СВР.
Президент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10:01
"ВСУ находятся на грани развала" - СВРВ ходе проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в рядах армии противника наблюдается деструктивная тенденция. Об этом в интервью российскому журналу "Разведчик" заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Также Нарышкин отметил, что приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании остается постсоветское пространство. Он уточнил, что такой подход Запада вытекает из известной формулы англосаксов "Кто управляет Евразией, тот владеет миром", однако в их случае "управлять" означает "разделять", "сеять хаос", а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве "беспристрастных гарантов безопасности".
"Как это происходит - хорошо видно на украинском примере", - подчеркнул Нарышкин.
Однако, резюмировал он, "в мире появились новые, не менее устойчивые группы стран. Другие, более ответственные игроки, которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой".
В конце ноября глава российской Службы внешней разведки отмечал, что российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
26 ноября, 13:18
Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - НарышкинРоссийская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки. Об этом 26 ноября в Москве глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
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10:02Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин
10:01"ВСУ находятся на грани развала" - СВР
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