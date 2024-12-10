Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин
10:02 10.12.2024 (обновлено: 10:05 10.12.2024)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Россия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик"
"На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", - сказал директор СВР.
10:01"ВСУ находятся на грани развала" - СВРВ ходе проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в рядах армии противника наблюдается деструктивная тенденция. Об этом в интервью российскому журналу "Разведчик" заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Также Нарышкин отметил, что приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании остается постсоветское пространство. Он уточнил, что такой подход Запада вытекает из известной формулы англосаксов "Кто управляет Евразией, тот владеет миром", однако в их случае "управлять" означает "разделять", "сеять хаос", а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве "беспристрастных гарантов безопасности".
"Как это происходит - хорошо видно на украинском примере", - подчеркнул Нарышкин.
Однако, резюмировал он, "в мире появились новые, не менее устойчивые группы стран. Другие, более ответственные игроки, которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой".
В конце ноября глава российской Службы внешней разведки отмечал, что российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена без какой-либо остановки.