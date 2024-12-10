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Хроника энергетической войны: цены на нефть растут, США разрушают рынок

Хроника энергетической войны: цены на нефть растут, США разрушают рынок - 10.12.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: цены на нефть растут, США разрушают рынок

Беспрецедентная волатильность цен на мировом энергорынке вызвана использованием энергетики в политических целях, а США с помощью односторонних санкций разрушают конкурентную среду, считает глава "Роснефти".

2024-12-10T08:50

2024-12-10T08:50

2024-12-10T08:50

хроника энергетической войны

эксклюзив

сша

китай

петер сийярто

башар асад

россия

дональд трамп

опек

газпромбанк

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Нефть дорожает на фоне смены власти в СирииЦены на нефть растут после снижения по итогам прошлой недели. Аналитики рынка связывают это со сменой власти в Сирии, политикой Саудовской Аравии и решением ОПЕК+ отложить увеличение добычи.В понедельник, 9 декабря, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на февраль 2025 на электронных торгах биржи ICE Futures выросла на 1,32% до 72,06 долларов за баррель. На электронных торгах биржи NYMEX фьючерсы на нефть марки WTI на январь подорожали на 1,44% до 68,17 долларов за баррель. При этом на минувшей неделе Brent подешевела на 2,50%, WTI – на 1,18%.Цены на нефть повышаются после того, как падение режима президента Сирии Башара Асада усилило неопределенность на Ближнем Востоке, хотя рост был ограничен прогнозом снижения спроса в следующем году. Напомним, 8 декабря сирийская вооружённая оппозиция объявила по государственному телевидению, что они свергли президента страны Асада. Это вызвало опасения по поводу новой волны нестабильности в регионе, уже охваченном войной.Старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting Томомичи Акута заявил в комментарии британскому агентству Reuters, что события в Сирии добавили новый уровень политической неопределенности на Ближнем Востоке, оказав некоторую поддержку рынку. "Но снижение цен в Саудовской Аравии и продление сокращения добычи ОПЕК+ на прошлой неделе подчеркнули слабый спрос со стороны Китая. А это указывает на то, что к концу года рынок может ослабеть. Инвесторы также следят за первыми признаками влияния на рынки ожидаемой политики избранного президента США Дональда Трампа в отношении энергетики и Ближнего Востока", – отметил Акута.Действительно, 8 декабря саудовская нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала цены на свою нефть в январе 2025 года. Компания снижает цены на все сорта своей нефти для азиатских покупателей на 0,4-0,9 доллара за баррель по сравнению с декабрем. Для покупателей в Европе (как в Северо-Западной, так и в Средиземноморье) цены снижаются 1,1 доллара за баррель, при этом большинство сортов будут продаваться с дисконтом. При этом для Северной Америки цены не изменятся.Изменения цен Saudi Aramco в целом совпали с ожиданиями рынка. Так, официальные цены для азиатских покупателей опустилась до самого низкого уровня за четыре года, с января 2021-го, когда спрос оставался под давлением из-за пандемии COVID-19. Такой шаг рынок воспринял как сигнал низкого спроса на нефть, особенно после решения Министерской конференции ОПЕК+ от 5 декабря, которая продлила сокращение добычи нефти на 2026 год. При этом восемь стран-добровольцев, в том числе Саудовская Аравия и Россия, продлили добровольные корректировки добычи сверх квоты ОПЕК+ – "для усиления мер предосторожности с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках".Рынок сильно беспокоит спрос на нефть в Азии, особенно в Китае, хотя динамика спроса в ЕС вообще находится вблизи ноля. Reuters приводит данные аналитической компании LSEG Oil Research, согласно которым в январе-ноябре 2024 года импорт нефти в Азию составил 26,58 млн баррелей в сутки, что на 310 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за первые 11 месяцев 2023 года.Однако есть некоторые признаки того, что спрос вырос: данные LSEG Oil Research показывают, что импорт в ноябре составил 27,05 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем за шесть месяцев и почти на 1,0 млн баррелей в сутки больше, чем в октябре. Лидером по приросту стал Китай, который в ноябре 2024 года получал 11,77 млн баррелей нефти сутки, что на 1,2 млн барр./сутки больше, чем в октябре.При этом потребительская инфляция в Китае в ноябре 2024 года достигла пятимесячного минимума, в то время как дефляция в промышленности сохранялась, показали данные, опубликованные 9 декабря. Это говорит о том, что усилия по поддержанию ослабевающего экономического спроса оказывают ограниченное влияние. На этой неделе в Пекине пройдет конференция, на которой политики, как ожидается, определят курс развития экономики Китая в 2025 году, что может повлиять на нефтяные котировки.Глава "Роснефти": Запад использует энергетику в политических целяхГлавный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин выступил на специальной сессии Дохийского форума, который проходит в столице Катара Дохе 7-8 декабря. Темой выступления главы "Роснефти" стали экономические причины односторонних санкций стран Запада и их последствия для мировой экономики.Одним из ключевых вызовов глава "Роснефти" назвал беспрецедентную волатильность цен на мировом энергетическом рынке. Сечин обратил внимание, что основная причина такой волатильности – использование энергетики в политических целях. При этом, по словам главы "Роснефти", не учитывается тот факт, что политические циклы в пять-десять раз короче инвестиционных циклов энергетических проектов. Таким образом, обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение, подчеркнул Сечин.США с помощью односторонних санкций разрушают конкурентную среду, отметил он. Санкции, по словам Сечина, уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, правовую систему и, как следствие, сам глобальный рынок. Передел мирового энергорынка в результате санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов и цепочек поставок приводит к волатильности цен, рискам дефицита, ложным целям "зеленого" перехода", сказал глава "Роснефти".Сечин напомнил, что за последние 20 лет число американских санкций превысило 15 000, еще 5000 санкций были введены европейскими союзниками США. Глава "Роснефти" отметил, что одностороннее незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% запасов нефти и газа.Однако основной мишенью односторонних санкций, по мнению Сечина, стали сами государства Евросоюза (ЕС), а также Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). "Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки АТР, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей", – подчеркнул он.Самой пострадавшей от санкций стороной стала экономика Европы, утратившая основу своей конкурентоспособности, отметил Сечин. Только за последние два года промышленное производство в Европе сократилось на 5%, напомнил глава "Роснефти".В свою очередь, использование администрацией США доллара в целях санкций ограничило сферу применения этой валюты в международной торговле, и спровоцировало поиск альтернатив, которыми стали национальные валюты, прежде всего юань, сказал Сечин. "При этом самым универсальным и исторически оправданным стал возврат золота как инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем", – заявил глава "Роснефти".Игорь Сечин также напомнил, что по прогнозам ведущих международных банков экономический рост в развивающихся странах и развитие центров обработки данных приведут к годовому приросту потребления энергии до почти 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов. При этом, в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на два миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки."Это означает, что роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности становится стратегической", – констатировал глава "Роснефти".Покупатели российского газа просят США разрешить расчёты через "Газпромбанк"Венгрия попросила США сделать исключение из санкций против "Газпромбанка", чтобы она могла платить за газ из России, сообщил 4 декабря глава венгерского МИДа Петер Сийярто после совещания глав МИД стран НАТО в Брюсселе."Я сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что мы направили запрос в соответствующие американские органы, чтобы для "Газпромбанка" было сделано исключение из санкций при проведении платежей за природный газ. Это не было бы какой-то необычной ситуацией, учитывая, что несколько российских банков имеют такое исключение при оплате поставок урана в Соединенные Штаты", – заявил Сийярто. Накануне глава МИД Венгрии также говорил, что Будапешт намерен обсудить, насколько решение США о санкциях против "Газпромбанка" является "союзническим поведением".По словам Сийярто, Будапешт пока не получил предложения о поставках газа на лучших условиях, чем в действующих контрактах с Россией. "Те, кто говорит, что мы не должны покупать российский газ, либо хотят на этом заработать, потому что хотят продать нам более дорогой газ, либо понятия не имеют, как выглядит карта транспортировки энергоносителей в этой части мира", – отметил он.Стоит отметить, что в конце ноября турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар заявил, что Турция ведет переговоры с США об исключениях из санкций против "Газпромбанка", которые позволят стране продолжить покупать российский газ. Байрактар тогда отметил, что отсутствие таких исключений может привести к серьезным последствиям для Турции.После начала российской военной операции на Украине "Газпромбанк", через который ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами, оставался одним из немногих крупных банков в России, не находящихся в SDN-листе (список людей и компаний, с которыми резидентам США запрещено вести дела или совершать какие-либо транзакции). Однако 21 ноября 2024 года американский Минфин ужесточил санкции против более чем 50 российских банков, включая "Газпромбанк". Они вступят в силу 20 декабря.5 декабря президент РФ Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями. В частности, зарубежные компании теперь могут платить за газ РФ не напрямую через счет в "Газпромбанке", а путем зачисления средств на рублевый счет российского поставщика через третьих лиц, или конвертировав валюту в других банках России, следует из указа президента.Американское агентство Bloomberg ранее сообщало, что страны Евросоюза, закупающие российский газ, спешат найти способ оплатить поставки для продолжения импорта, чтобы не нарушить санкции США. До их введения газовый рынок обсуждал вопрос продолжения транзита российского газа через Украину (договор истекает 1 января 2025 года), но теперь, пояснило агентство, даже если решение будет найдено, страны Европы не смогут платить за топливо, и поставки прекратятся в любом случае.На ту же тему: Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций

https://ukraina.ru/20241204/1059394096.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, сша, китай, петер сийярто, башар асад, россия, дональд трамп, опек, газпромбанк, роснефть, brent