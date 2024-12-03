https://ukraina.ru/20241203/1059373661.html

Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций

Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций - 03.12.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций

За 11 месяцев 2024 года поставки российского трубопроводного газа в Европу составили 28,888 миллиарда кубометров, что на 11,1% больше по сравнению с показателем за январь-ноябрь 2023 года

2024-12-03T05:34

2024-12-03T05:34

2024-12-03T05:34

хроника энергетической войны

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Европа наращивает импорт трубопроводного газа в преддверии холодной зимыГазовые котировки в Европе пробили отметку в 540 долларов за 1000 кубометров. Так, январские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на бирже ICE Futures 2 декабря торговались на уровне 48,825 евро/МВтч (543,5 доллара за 1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 2,12%.Аналитики связывают это с тем, что в Восточную и Центральную Европу пришла новая волна холодного воздуха, хотя на остальной территории Европы температура воздуха держится выше 0°С. В сервисе Meteoalarm предупреждения желтого уровня о низких температурах опубликовано для Германии, о снегопадах желтого уровня – для Греции, Чехии, Словакии, Норвегии, Финляндии, оранжевого – для Германии. Ожидается, что холода на Востоке Европы в ближайшие дни слегка отступят, но уже 6 декабря начнется вторжение очередного холодного атмосферного фронта.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 30 ноября 2024 года подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС заполнены на 85,47%, в них находится 92,56 млрд кубометров газа. За сутки уровень заполненности ПХГ снизился на 0,33 п.п. (на 0,45 п.п. днем ранее). Отбор газа из ПХГ вели все страны ЕС кроме Португалии и Словакии (шла закачка), а также Швеции (зафиксирована нулевая динамика). В Германии ПХГ заполнены на 90,93%, во Франции – на 80,14%, в Австрии – на 89,07%, в Италии – на 90,16% (ранее крупнейшие рынки Газпрома в Европе).При этом за 11 месяцев 2024 года поставки российского трубопроводного газа в Европу составили 28,888 млрд кубометров, что на 11,1% больше по сравнению с показателем за январь-ноябрь 2023-го. В частности, поставки через ГТС Украины выросли на 3,6%, до 14,123 млрд кубометров, через вторую нитку газопровода "Турецкий поток" – на 19,3%, до 14,765 млрд кубометров.До 6 августа 2024 года объем транзита российского газа через ГТС Украины сохранялся вблизи 42 млн кубометров в сутки, 7-12 августа снизился на фоне неопределенности вокруг ГИС "Суджа", но затем восстановился. 27-29 ноября, по данным "Газпрома", прокачка составляла 42,4 млн кубометров в сутки, 30 ноября – опустилась до 42,2 млн кубометров, а с 1 декабря держится чуть выше 40 млн кубометров в сутки.Как известно, контракт "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" о транзите российского газа через ГТС Украины заканчивается 31 декабря 2024 года. Несмотря на планы европейских компаний импортировать по этому маршруту газ из Азербайджана, никаких документов по этому поводу пока не подписано.На этом фоне государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сообщила о начале поставок природного газа в Словакию. "1 декабря 2024 года госнефтекомпания Азербайджана начала поставки газа компании SPP, являющейся крупнейшим в Словакии государственным поставщиком энергоресурсов. Поставки осуществляются в рамках сотрудничества на основе краткосрочного пилотного контракта между SOCAR и SPP, но компании ставят цель развивать более долгосрочное энергетическое партнерство", – сказано в сообщении пресс-службы SOCAR.В компании добавили, что Словакия стала двенадцатой страной, покупающей азербайджанский газ. Помимо неё, Азербайджан поставляет природный газ в Болгарию, Венгрию, Грецию, Грузию, Италию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Словению, Турцию и Хорватию. Подробности сделки, включая объем первой поставки, ни одна из сторон не приводит. Газ из Азербайджана поставляется в Европу по системе магистральных газопроводов "Южный газовый коридор" – Трансанатолийский газопровод (TANAP), проходящий по территории Турции до границы с Грецией и Трансадриатический газопровод (ТАР), соединяющий Грецию, Албанию и юг Италии.В 2023 году Азербайджан экспортировал 23,8 млрд кубометров природного газа, и почти половина этого объема – 11,8 млрд кубов – пришлась на рынок Европы. За первое полугодие 2024 году Азербайджан нарастил экспорт газа на 6%, до 12,7 млрд кубометров, в т. ч. на европейский рынок – на 12%, до 6,4 млрд кубометров. К 2027 году Азербайджан планирует экспортировать в ЕС почти 20 млрд кубометров газа в год, одновременно настаивая на участии ЕС в финансировании проектов по расширению добычи и экспорта газа.Германия подталкивает "Роснефть" к скорейшей продаже доли в НПЗ в ШведтеПравительство ФРГ призывает "Роснефть" ускорить продажу доли в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) РСК Raffinerie в Шведте, а также в других НПЗ в Германии. Об этом 29 ноября сообщило агентство DPA со ссылкой на парламентского статс-секретаря в Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэля Кельнера.Он заявил DPA, что якобы "российские компании в критической инфраструктуре являются угрозой безопасности" для Германии. "В случае "Роснефти" Россия имеет либо возможность как можно скорее найти покупателя, либо мы как правительство вынуждены будем предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить ущерб нашей стране", – утверждал Кельнер.В тот же день президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане, заявил, что применение властями Германии неправовых методов против "Роснефти" в связи с ситуацией с НПЗ в Шведте неприемлемо, хотя сама "Роснефть" готова к любым переговорам. Путин отметил, что Россия и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос о возможности продажи доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте, чтобы Казахстан мог сам поставлять туда нефть для переработки.Напомним, 16 сентября 2022 года власти ФРГ передали дочерние компании "Роснефти" в Германии (Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH) под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге."Роснефть" в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. В компании подчеркнули, что передача под внешнее управление "не имеет правовых оснований", поскольку выполнялись все обязательства вне зависимости от влияния политической обстановки. После этого срок доверительного управления акциями российской компании несколько раз продлевались на 6 месяцев. В последний раз – до 10 марта 2025 года.НПЗ в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть востока Германии, включая аэропорт Берлина, его мощность достигает 11,6 млн тонн нефти в год. По данным правительства ФРГ, загрузка завода за первое полугодие 2024 года составила всего 76,2% – против 98,8% в 2021 года.Сырьё на завод поступает по северной нитке магистрального нефтепровода "Дружба", в том числе из Казахстана. Стоит отметить, что на западном участке польского отрезка этого нефтепровода 1 декабря 2024 года вновь произошла разгерметизация с утечкой нефти. Как сообщил польский оператор магистральных нефтепроводов PERN, прокачка нефти на поврежденной нитке была прекращена.Компания уточнила, что утечка произошла на одной из двух ниток западного участка нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод РСК Raffinerie в Германии. Поставки нефти продолжились по второй нитке, технические возможности которой полностью обеспечивают потребности заказчиков по объемам нефти. В PERN сообщили, что причины происшествия на данный момент неизвестны, их выяснением займется внутренняя комиссия, действующая в компании.Утечки на западном участке польского отрезка нефтепровода "Дружба" происходят регулярно. Так, 11 октября 2022 года произошла разгерметизация на одной из его ниток в 70 км от города Плоцк в центральной части Польши, тогда на устранение последствий и восстановление прокачки потребовалось 6 суток. А 5 августа 2023 года одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была перекрыта из-за утечки в районе города Ходеч Куявско-Поморского воеводства, чуть западнее места предыдущей аварии, восстановление заняло 3 суток.Стоит отметить, что польский государственный нефтегазовый концерн PKN Orlen является одним из главных претендентов на покупку доли "Роснефти" в НПЗ РСК Raffinerie в Шведте.Великобритания платит миллиарды за простой ветряных электростанцийВ Великобритании наблюдается быстрый рост мощностей ветряной энергетики. При этом сильные ветры, которые могли бы обеспечить значительное производство электроэнергии из возобновляемых источников, на самом деле приводят к отключению ветряных электростанций (ВЭС). В 2024 году страна уже потратила более миллиарда фунтов стерлингов на компенсации производителям электроэнергии за вынужденный простой, написало 2 декабря американское агентство Bloomberg.За последние пять лет мощность оффшорных ВЭС увеличилась на 50%, в ближайшие годы их количество удвоится. При этом создание энергосетей для ВЭС значительно отстает от темпов строительства самих электростанций. В результате британские власти вынуждены платить операторам за то, чтобы ветряные электростанции не работали, так как вырабатываемую ими энергию невозможно направить потребителю.В прошлом месяце, когда по Великобритании пронесся шторм Берт, ветропарк Seagreen стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов в Шотландии, принадлежащий компаниям SSE и TotalEnergies, был отключен. Ветроферма Viking компании SSE на Шетландских островах также не работала.Ситуация вызывает критику со стороны энергокомпаний, которые указывают на абсурдность ситуации, когда приходится платить за простои ветряков и одновременно задействовать газовые электростанции для покрытия спроса на электроэнергию. Bloomberg отмечает, что оплата неработающих электростанций, в конце концов, ложится на плечи потребителей, для которых цены на электричество продолжают расти.Установленная мощность ветряных электростанций Евросоюза в 2023 году увеличилась на рекордные 16,2 ГВт, сообщала отраслевая ассоциация WindEurope. 79% прироста пришлось на береговую ветроэнергетику, более 1 ГВт было получено за счет модернизации старых турбин.Подробнее о том, чем отличаются бюджеты России и Украины на будущий 2025 год - в статье Ивана Лизана "Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год"

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германия, европа, азербайджан, владимир путин, роснефть, нпз, ес, эксклюзив