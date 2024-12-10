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Главное за ночь 10 декабря
Главное за ночь 10 декабря - 10.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 10 декабря
ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова, сообщили в силовых структурах. Украина.ру, 10.12.2024
2024-12-10T08:15
2024-12-10T08:15
2024-12-10T08:15
россия
курахово
волчанск
андрей марочко
виктор орбан
вооруженные силы украины
евгений балицкий
фсб
новости
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ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова, сообщили в силовых структурах.ВС РФ отбили позицию ВСУ в южной части Волчанска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" ведёт ожесточенные бои на севере Суджанского района. В сводках указывается продвижение в н.п. Новоивановка и в лесопосадке возле н.п. Малая Локня;- на Покровском направлении ВС России взяли н.п. Новотроицкое, ведут зачистку в н.п. Шевченко и продолжают давление в районе Возрождения, Даченского, Пушкино. Ситуация для ВСУ на этом направлении очень сложная;- на Кураховском направлении наши войска пробиваются из Старых Тернов (северо-западный берег водохранилища) в направлении западной окраины Курахово. В случае успеха это перережет основновную дорогу снабжения противника в городе, который кроме то штурмует Армия России с востока;- на Времевском направлении ВС России наступают севернее Ровнополя в сторону Великой (Большой) Новоселки;- на Запорожском фронте наши штурмовые группы ведут тяжелые крвовопролитные бои в наступательных действиях.Запорожский посёлок Работино надо не восстанавливать, а отстраивать заново, заявил РИА Новости Балицкий. Слово "восстановление" к этому населенному пункту уже не подходит. По его словам, то, что осталось в посёлке после боевых действий, проще снести.Управление ФСБ России по ДНР рассекретило документы о зверствах фашистских карателей на территории Донбасса в годы Великой Отечественной войны.Орбан встретился в США с Трампом и Маском. Встреча прошла в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил премьер-министр Венгрии.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, курахово, волчанск, андрей марочко, виктор орбан, вооруженные силы украины, евгений балицкий, фсб, новости
Россия, Курахово, Волчанск, Андрей Марочко, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, ФСБ, Новости
ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова, сообщили в силовых структурах.
ВС РФ отбили позицию ВСУ в южной части Волчанска
, сообщил военный эксперт Андрей Марочко
.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" ведёт ожесточенные бои на севере Суджанского района. В сводках указывается продвижение в н.п. Новоивановка и в лесопосадке возле н.п. Малая Локня;
- на Покровском направлении ВС России взяли н.п. Новотроицкое, ведут зачистку в н.п. Шевченко и продолжают давление в районе Возрождения, Даченского, Пушкино. Ситуация для ВСУ на этом направлении очень сложная;
- на Кураховском направлении наши войска пробиваются из Старых Тернов (северо-западный берег водохранилища) в направлении западной окраины Курахово. В случае успеха это перережет основновную дорогу снабжения противника в городе, который кроме то штурмует Армия России с востока;
- на Времевском направлении ВС России наступают севернее Ровнополя в сторону Великой (Большой) Новоселки;
- на Запорожском фронте наши штурмовые группы ведут тяжелые крвовопролитные бои в наступательных действиях.
Запорожский посёлок Работино
надо не восстанавливать, а отстраивать заново, заявил РИА Новости Балицкий
. Слово "восстановление" к этому населенному пункту уже не подходит. По его словам, то, что осталось в посёлке после боевых действий, проще снести.
Управление ФСБ
России по ДНР
рассекретило документы о зверствах фашистских карателей на территории Донбасса
в годы Великой Отечественной войны.
Орбан
встретился в США
с Трампом
и Маском
. Встреча прошла в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
, сообщил премьер-министр Венгрии
.