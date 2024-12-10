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Главное за ночь 10 декабря

Главное за ночь 10 декабря - 10.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 10 декабря

ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова, сообщили в силовых структурах. Украина.ру, 10.12.2024

2024-12-10T08:15

2024-12-10T08:15

2024-12-10T08:15

россия

курахово

волчанск

андрей марочко

виктор орбан

вооруженные силы украины

евгений балицкий

фсб

новости

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ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова, сообщили в силовых структурах.ВС РФ отбили позицию ВСУ в южной части Волчанска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" ведёт ожесточенные бои на севере Суджанского района. В сводках указывается продвижение в н.п. Новоивановка и в лесопосадке возле н.п. Малая Локня;- на Покровском направлении ВС России взяли н.п. Новотроицкое, ведут зачистку в н.п. Шевченко и продолжают давление в районе Возрождения, Даченского, Пушкино. Ситуация для ВСУ на этом направлении очень сложная;- на Кураховском направлении наши войска пробиваются из Старых Тернов (северо-западный берег водохранилища) в направлении западной окраины Курахово. В случае успеха это перережет основновную дорогу снабжения противника в городе, который кроме то штурмует Армия России с востока;- на Времевском направлении ВС России наступают севернее Ровнополя в сторону Великой (Большой) Новоселки;- на Запорожском фронте наши штурмовые группы ведут тяжелые крвовопролитные бои в наступательных действиях.Запорожский посёлок Работино надо не восстанавливать, а отстраивать заново, заявил РИА Новости Балицкий. Слово "восстановление" к этому населенному пункту уже не подходит. По его словам, то, что осталось в посёлке после боевых действий, проще снести.Управление ФСБ России по ДНР рассекретило документы о зверствах фашистских карателей на территории Донбасса в годы Великой Отечественной войны.Орбан встретился в США с Трампом и Маском. Встреча прошла в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил премьер-министр Венгрии.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском на сайте Украина.ру.

россия

курахово

волчанск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, курахово, волчанск, андрей марочко, виктор орбан, вооруженные силы украины, евгений балицкий, фсб, новости