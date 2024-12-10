Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области - 10.12.2024 Украина.ру
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Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области
Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области - 10.12.2024 Украина.ру
Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области
Основная проблема противника в том, что под Курском у него нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем дронов и ВКС – значит нести огромные потери в людях и технике. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-12-10T04:30
2024-12-10T04:30
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курская область
атака
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Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. В Курской области войска пытаются подрезать "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел, сообщил эксперт.Учитывая, что осень была сухой с небольшим количеством осадков, вряд ли река Псел в качестве водной преграды будет представлять для ВС РФ серьезную проблему, отметил полковник запаса.Но вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы осуществить такую операцию. Основная проблема противника состоит в том, что у него под Курском нет серьезной авиационной поддержки, уточнил публицист.Наступать под огнем российских ВКС, беспилотников и вертолетов – значит нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области на сайте Украина.ру.О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.
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новости, украина, россия, курская область, атака, наступление, вс рф, сво, детали, вкс, авиация, резервы, спецоперация, потери
Новости, Украина, Россия, Курская область, атака, наступление, ВС РФ, СВО, детали, ВКС, авиация, резервы, Спецоперация, потери

Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области

04:30 10.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Основная проблема противника в том, что под Курском у него нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем дронов и ВКС – значит нести огромные потери в людях и технике. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. В Курской области войска пытаются подрезать "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел, сообщил эксперт.
Учитывая, что осень была сухой с небольшим количеством осадков, вряд ли река Псел в качестве водной преграды будет представлять для ВС РФ серьезную проблему, отметил полковник запаса.
"Украинское командование делает все возможное, чтобы помешать нам, постоянно контратакуя. Если у противника достаточно сил и средств, он может попытаться атаковать где-то в другом месте, чтобы оттянуть наши резервы (сначала идут передовые части, потом к ним подходят резервы)", — подчеркнул Сазонов.
Но вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы осуществить такую операцию. Основная проблема противника состоит в том, что у него под Курском нет серьезной авиационной поддержки, уточнил публицист.
Наступать под огнем российских ВКС, беспилотников и вертолетов – значит нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области на сайте Украина.ру.
О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.
Сергей Сазонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Вчера, 16:40
Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области
04:15В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев
04:00Баширов: возможности Запада ограничены, поэтому там "иногда сходят с ума" и говорят про ядерное оружие
03:45"Очень сложный участок": полковник Киселев рассказал о непростой обстановке на Северском направлении
03:30"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США
03:15Эксперт: ВС РФ используют тактические приемы и добиваются успеха даже в экстремальных погодных условиях
03:00"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе
19:26Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости
18:31Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа
18:05Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине
18:03Путин: "Покорить, сломить Россию никому не удастся"
18:02"ВСУ могут сломаться еще до весны": Дикий о проблемах с мобилизацией на Украине
17:58Хороший пример для любителей "заморозок" и "компромиссов": эксперты о ситуации в Сирии
17:50Лидер ХДС Германии предложил создать в ЕС коалицию по милитаризации Украины "без ограничений"
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17:24Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом
16:53Зеленский намерен "поработать над позицией Эмманюэля" по вводу войск НАТО на Украину
16:44Пробили колеса, кинув "ежей": сотрудники ТЦК идут на крайние меры, чтобы мобилизовать украинцев
16:40Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области
16:36День Героев Отечества: Александр Суворов – великий полководец Новороссии
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