Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Основная проблема противника в том, что под Курском у него нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем дронов и ВКС – значит нести огромные потери в людях и технике. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. В Курской области войска пытаются подрезать "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел, сообщил эксперт.
Учитывая, что осень была сухой с небольшим количеством осадков, вряд ли река Псел в качестве водной преграды будет представлять для ВС РФ серьезную проблему, отметил полковник запаса.
"Украинское командование делает все возможное, чтобы помешать нам, постоянно контратакуя. Если у противника достаточно сил и средств, он может попытаться атаковать где-то в другом месте, чтобы оттянуть наши резервы (сначала идут передовые части, потом к ним подходят резервы)", — подчеркнул Сазонов.
Но вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы осуществить такую операцию. Основная проблема противника состоит в том, что у него под Курском нет серьезной авиационной поддержки, уточнил публицист.
Наступать под огнем российских ВКС, беспилотников и вертолетов – значит нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области на сайте Украина.ру.
О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.
Вчера, 16:40Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами