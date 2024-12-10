https://ukraina.ru/20241210/1059526575.html

Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области

Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области - 10.12.2024 Украина.ру

Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области

Основная проблема противника в том, что под Курском у него нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем дронов и ВКС – значит нести огромные потери в людях и технике. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-12-10T04:30

2024-12-10T04:30

2024-12-10T04:30

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Российская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. В Курской области войска пытаются подрезать "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел, сообщил эксперт.Учитывая, что осень была сухой с небольшим количеством осадков, вряд ли река Псел в качестве водной преграды будет представлять для ВС РФ серьезную проблему, отметил полковник запаса.Но вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы осуществить такую операцию. Основная проблема противника состоит в том, что у него под Курском нет серьезной авиационной поддержки, уточнил публицист.Наступать под огнем российских ВКС, беспилотников и вертолетов – значит нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области на сайте Украина.ру.О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.

https://ukraina.ru/20241209/1059517428.html

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новости, украина, россия, курская область, атака, наступление, вс рф, сво, детали, вкс, авиация, резервы, спецоперация, потери