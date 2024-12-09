Дэвид Пердью – это звучит гордо. В Китай от США послом поедет "неоднозначный бизнесмен" - 09.12.2024 Украина.ру
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Дэвид Пердью – это звучит гордо. В Китай от США послом поедет "неоднозначный бизнесмен"
Дэвид Пердью – это звучит гордо. В Китай от США послом поедет "неоднозначный бизнесмен" - 09.12.2024 Украина.ру
Дэвид Пердью – это звучит гордо. В Китай от США послом поедет "неоднозначный бизнесмен"
Завтра, 10 декабря 2024 года, отпразднует свое 75-летие еще один человек из новой команды победившего президента США Дональда Трампа, который кадрово определился еще в одном очень важном для себя направлении – китайском.
2024-12-09T16:07
2024-12-09T16:07
сша
китай
вашингтон
дональд трамп
джо байден
барак обама (старший)
сенат
reuters
республиканская партия
мнения
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Послом США в Китай Трамп предложил некого Дэвида Альфреда Пердью-младшего. О нем всем известно, что он –бизнесмен и политик, который занимал пост сенатора США от Джорджии с 2015 по 2021 год, а в 2022 году с треском проиграл демократу, действующему губернатору Брайану Кемпу борьбу за пост губернатора все той же Джорджии.Пердью – член, разумеется, Республиканской партии, но республиканец с модным сегодня политическим "оттенком-привкусом". Он больше трампист, чем республиканский поклонник нарративов, постулатов и идеологических догм этой партии. По мнению специалистов-американистов, он, как и большинство выдвиженцев нового президента на втором сроке, лоялен скорее лично Трампу, нежели партийным структурам.К Трампу Пердью политически прислонился еще во время первого президентства 2017-2021 годах. Трамп это оценил и пытался всячески протежировать неофита. Но, увы, неудачно: он поддержал кандидатуру Пердью во всех электоральных кампаниях, но тот, проиграв демократу Джону Оссоффу, бывшему журналисту-расследователю и режиссеру, продул борьбу за повторное сенаторство в 2020 году и, как уже было отмечено, за губернаторство в 2022-м.Пердью, как уже тогда стало модно, заручился поддержкой других трампистов, пытался оспорить результаты выборов в Сенат, утверждая, что победа у него была "украдена". Но проиграл тогда свои выборы Трамп, и никто не встал и на сторону Пердью. Сейчас ему может повезти с работой посла, которая однозначно будет крайне важной и во многом решающей во внешней политике США.Пердью родом из все той же Джорджии, появился на свет в семье школьных учителей, в которой отец был потомственным демократом и даже почти 20 лет занимался десегрегацией школьной системы штата – обеспечивал как бы равенство. Его двоюродный брат по линии отца Сонни Пердью был губернатором Джорджии и министром сельского хозяйства США.Юный Дэвид должен был стать военным летчиком и учился год в колледже при Академии ВВС США. Но передумал, поступил в Технологический институт Джорджии, где к 1975 году получил степень бакалавра в области промышленной инженерии и степень магистра в области исследования операций. И ушел в бизнес.Американская ежедневная газета, базирующаяся в столичном регионе Атланта (штат Джорджия), The Atlanta Journal-Constitution об этом будущем после писала, что он – "неоднозначный" бизнесмен, который, "известен на Уолл-стрит как специалист по перестройке, который помогает возрождать бренды и получать вознаграждение для инвесторов". Во всяком случае, во время сенатских слушаний Пердью в показаниях под присягой заявил в 2020 году, что большинство его работ были связаны с аутсорсингом за границей. "Я провел большую часть своей карьеры, занимаясь этим", -- утверждал он.Пердью в бизнесе занимался консалтингом, менеджментом и подбором кадров, логистикой, инвестициями, оптовой и розничной торговлей, продажей акций, маркетингом, ребрендингом, аудитом и т. д. и т. п.То есть на дипломатическую работу Трампом призван даже не так опытный, как ушлый, мобильный и многопрофильно-многоплановый бизнесмен, который, тем не менее, занимался большую часть времени не производством, а аутсорсингом. То есть входил в чужие самые разные по профилю и роду занятия компании и как бы усовершенствовал их работу, обеспечивая эффективность и, ясное дело, прибыли.Этого – ушлости, изворотливости и прибыли – от него Трамп, скорее всего, потребует и на работе послом в Китае. То есть Поднебесная должна будет примерно раскошелиться перед "градом на холме". С именем Трампа на устах. "Я объявляю, что бывший сенатор Дэвид Пердью принял мое назначение в качестве следующего посла США в Китае", – так написал Трамп в своей соцсети Truth Social о своем выборе.Чем и где только не занимался Пердью на ниве бизнеса. Первые 12 лет был простым консультантом по менеджменту в международной консалтинговой фирме Kurt Salmon Associates. Но потом через время стал старшим вице-президентом Reebok, в конечном итоге став ее генеральным директором. Позже он присоединился к, текстильной компании из Северной Каролины PillowTex, которая в итоге обанкротилась. Но уже без Пердью: в 2003 году он стал генеральным директором Dollar General – сети дисконтных магазинов.Там его талант раскрылся в полной мере. Пердью приписывают сначала успешную реорганизацию работы магазинов, а потом и организацию продажи Dollar General в 2007 году частным инвесторам. Сам он говорил: "Мы добавили около 2200 магазинов, создали почти 20 000 рабочих мест и удвоили стоимость этой компании за очень короткий промежуток времени. Не из-за меня, а потому, что мы прислушивались к нашим клиентам и сотрудникам".Уйдя из компании Dollar General, он в 2007 и 2008 годах получил от нее компенсации 42 млн долл. Получение миллионных компенсаций от компаний, которые прекращали работу после его ухода, – это отличительная черта работы Пердью в любой компании. Но за нечистую руку его никто так и не словил. Притом, что с чистым капиталом в 15,8 млн долл, обнаруженным путем поименного голосования на основе раскрытия финансовой информации, Пердью по состоянию на февраль 2018 года был одним из самых богатых членов Сената.Непосредственно перед уходом в политику в 2014 году в 2010-м Пердью был назначен упомянутый выше братом-губернатором директором Управления портов Джорджии и вместе с ним и другими чиновниками основал международную торговую фирму Perdue Partners, базирующуюся в Атланте.В декабре 2012 года Perdue Partners приобрела Benton Express, логистическую компанию из Атланты и переименовала ее в Benton Global и совершенно по-новому начала перевозить грузы непосредственно из порта, вместо того чтобы заключать контракты на услуги грузоперевозок. Пердью покинул совет директоров портов в середине 2013 года, а его фирма Benton Global резко закрылась в 2015 году.Но Пердью тогда уже был сенатором и продолжал заниматься бизнесом в новой ипостаси. Да так, что в 2020 году стал участником скандала, связанного с инсайдерской торговлей в Конгрессе. Его обвинили в том, что он нарушил закон о фондах и продавал различные акции и паи, предположительно используя информацию, полученную на закрытом заседании Сената. Многие сделки заключались в компаниях, имеющих интересы в комитетах, в которых заседал Пердью, включая банки, фирмы по кибербезопасности и оборонные фирмы.Он в 2019 году даже свой дом в Вашингтоне продал за 1,8 млн долл руководителю Органа по регулированию финансовой индустрии, который курировал Банковский комитет Сената, в котором заседал Пердью, на 140 тыс долл выше рыночной цены.Но доказать ничего не смогли, и министерство юстиции США закрыло свое расследование в середине 2020 года без предъявления Пердью каких-либо обвинений.Обращает на себя внимание и то, что с юго-восточной Азией Пердью был связан давно, в 90-ых годах прошлого века. С 1991 по 1992 год Пердью был управляющим директором международной компании по производству одежды Gitano Group Inc. в Сингапуре. Параллельно Пердью занимал должность старшего вице-президента по азиатским операциям в Sara Lee Corporation и занимался поиском поставщиков в Китае и Гонконге. С тех пор не прекращал тесных связей с этим регионом.То есть будущий посол познавал Китай тогда, когда тот начинал строить социализм с китайской спецификой сразу после Дэн Сяопина."Он сыграет важную роль в реализации моей стратегии по поддержанию мира в регионе и продуктивных рабочих отношений с лидерами Китая", – так, по данным агентства Reuters, обосновывал Трамп свой выбор Пердью. При этом агентство специально уточняет: Трамп поручил Пердью, у которого есть опыт ведения бизнеса, помочь наладить двусторонние отношения, характеризующиеся торговой напряженностью и глубоким недоверием.Reuters согласно с аналитиками, которые считают, что Пекин в свою очередь, тоже, скорее всего, будет стремиться к прямому президентскому или высокопоставленному взаимодействию с Трампом и его ближайшими советниками, "чтобы справиться с почти неизбежным возвращением торговой напряженности".Отношения между США и Китаем действительно сложные. Китай объявлен американцами главным врагом. Для некоторых Китай – враг даже поважнее России, потому как именно он угрожает экономическому могуществу США и вскоре может даже превзойти их в военном отношении, наклепав достаточное количество крылатых ракет и атомных бомб. А без военного превосходства говорить о гегемонии в монополярном мире не сможет даже нынешний неадекватный президент США Джо Байден.Сейчас США решают мучительную дилемму – воевать или торговать с Китаем. И при Трампе ничего не изменится, учитывая его бизнесовую методу – работать одновременно на самых разных треках, отдавая предпочтение тому направлению, которое ладится именно в этот момент.Сейчас США угрожают Китаю отлучением от своих рынков из-за возможной единой валюты в БРИКС, которая может стать альтернативой доллару. Грозятся объявить войну пошлин и давить при помощи эскалации в районе Тайваня. Требуют, чтобы Китай прекратил сближение с Россией и не пытался укрыться от американского "справедливого возмездия" под российским ядерным зонтиком.Вот все эти хотелки Белого дома Пердью и будет продвигать в Пекине, если пройдет чистилище утверждения в должности в Вашингтоне.Сейчас, по-прежнему занимаясь бизнесом, Пердью ожидает своей участи с женой, на которой женат с 1972 года, двумя сыновьями и тремя внуками. Он, как и его покровитель Трамп, -- поклонник традиционных ценностей: критикует борьбу с изменениями климата, считая ее обманом и авантюрой, выступает за эмиграцию только квалифицированных кадров, является сторонником снижения налогов и создания дополнительных рабочих мест в США, осуждает однополые браки и даже стал соавтором законопроекта, разрешающего федеральным подрядчикам и служащим выступать против однополых браков на основании моральных или религиозных убеждений.Пару раз Пердью старались обвинить в некоем расизме за то, что он призывал "молиться за Обаму", но в том числе, что темнокожий президент должен знать свое место и время. А вице-президента Камалу Харрис он, не скрываясь, презирает и публично называет то "Ках-ма-ла", то "Камамбоамамла", а потом публично же извиняется, дескать, неправильно его поняли.Поддержал он и Трампа, который как-то в пылу полемики на мигрантскую тему назвал Гаити, Сальвадор и страны Африки "нациями-отстойниками" и сказал, что США не должны принимать иммигрантов из них. Три чиновника Белого дома сообщили The Washington Post, что Пердью в частном порядке выразил убеждение, что Трамп сказал тогда "сортир", а не "дыра в дерьме", но вот официально Трампа он отмазал.Ну, не любит белый дедушка политкорректность и толерантность. Но Америку хочет снова видеть великой. По-своему. И поедет ее отстаивать к "цветным"…Об итогах встречи Трампа, Макрона и Зеленского в Париже - в статье Егора Леева "Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря"
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Владимир Скачко
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сша, китай, вашингтон, дональд трамп, джо байден, барак обама (старший), сенат, reuters, республиканская партия, мнения
США, Китай, Вашингтон, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама (старший), сенат, Reuters, Республиканская партия, Мнения

Дэвид Пердью – это звучит гордо. В Китай от США послом поедет "неоднозначный бизнесмен"

16:07 09.12.2024
 
© Getty Images / Megan Varner
- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Getty Images / Megan Varner
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Завтра, 10 декабря 2024 года, отпразднует свое 75-летие еще один человек из новой команды победившего президента США Дональда Трампа, который кадрово определился еще в одном очень важном для себя направлении – китайском.
Послом США в Китай Трамп предложил некого Дэвида Альфреда Пердью-младшего. О нем всем известно, что он –бизнесмен и политик, который занимал пост сенатора США от Джорджии с 2015 по 2021 год, а в 2022 году с треском проиграл демократу, действующему губернатору Брайану Кемпу борьбу за пост губернатора все той же Джорджии.
Пердью – член, разумеется, Республиканской партии, но республиканец с модным сегодня политическим "оттенком-привкусом". Он больше трампист, чем республиканский поклонник нарративов, постулатов и идеологических догм этой партии. По мнению специалистов-американистов, он, как и большинство выдвиженцев нового президента на втором сроке, лоялен скорее лично Трампу, нежели партийным структурам.
К Трампу Пердью политически прислонился еще во время первого президентства 2017-2021 годах. Трамп это оценил и пытался всячески протежировать неофита. Но, увы, неудачно: он поддержал кандидатуру Пердью во всех электоральных кампаниях, но тот, проиграв демократу Джону Оссоффу, бывшему журналисту-расследователю и режиссеру, продул борьбу за повторное сенаторство в 2020 году и, как уже было отмечено, за губернаторство в 2022-м.
Пердью, как уже тогда стало модно, заручился поддержкой других трампистов, пытался оспорить результаты выборов в Сенат, утверждая, что победа у него была "украдена". Но проиграл тогда свои выборы Трамп, и никто не встал и на сторону Пердью. Сейчас ему может повезти с работой посла, которая однозначно будет крайне важной и во многом решающей во внешней политике США.
Пердью родом из все той же Джорджии, появился на свет в семье школьных учителей, в которой отец был потомственным демократом и даже почти 20 лет занимался десегрегацией школьной системы штата – обеспечивал как бы равенство. Его двоюродный брат по линии отца Сонни Пердью был губернатором Джорджии и министром сельского хозяйства США.
Юный Дэвид должен был стать военным летчиком и учился год в колледже при Академии ВВС США. Но передумал, поступил в Технологический институт Джорджии, где к 1975 году получил степень бакалавра в области промышленной инженерии и степень магистра в области исследования операций. И ушел в бизнес.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Американская ежедневная газета, базирующаяся в столичном регионе Атланта (штат Джорджия), The Atlanta Journal-Constitution об этом будущем после писала, что он – "неоднозначный" бизнесмен, который, "известен на Уолл-стрит как специалист по перестройке, который помогает возрождать бренды и получать вознаграждение для инвесторов". Во всяком случае, во время сенатских слушаний Пердью в показаниях под присягой заявил в 2020 году, что большинство его работ были связаны с аутсорсингом за границей. "Я провел большую часть своей карьеры, занимаясь этим", -- утверждал он.
Пердью в бизнесе занимался консалтингом, менеджментом и подбором кадров, логистикой, инвестициями, оптовой и розничной торговлей, продажей акций, маркетингом, ребрендингом, аудитом и т. д. и т. п.
То есть на дипломатическую работу Трампом призван даже не так опытный, как ушлый, мобильный и многопрофильно-многоплановый бизнесмен, который, тем не менее, занимался большую часть времени не производством, а аутсорсингом. То есть входил в чужие самые разные по профилю и роду занятия компании и как бы усовершенствовал их работу, обеспечивая эффективность и, ясное дело, прибыли.
Этого – ушлости, изворотливости и прибыли – от него Трамп, скорее всего, потребует и на работе послом в Китае. То есть Поднебесная должна будет примерно раскошелиться перед "градом на холме". С именем Трампа на устах.
"Я объявляю, что бывший сенатор Дэвид Пердью принял мое назначение в качестве следующего посла США в Китае", – так написал Трамп в своей соцсети Truth Social о своем выборе.
Чем и где только не занимался Пердью на ниве бизнеса. Первые 12 лет был простым консультантом по менеджменту в международной консалтинговой фирме Kurt Salmon Associates. Но потом через время стал старшим вице-президентом Reebok, в конечном итоге став ее генеральным директором. Позже он присоединился к, текстильной компании из Северной Каролины PillowTex, которая в итоге обанкротилась. Но уже без Пердью: в 2003 году он стал генеральным директором Dollar General – сети дисконтных магазинов.
Там его талант раскрылся в полной мере. Пердью приписывают сначала успешную реорганизацию работы магазинов, а потом и организацию продажи Dollar General в 2007 году частным инвесторам. Сам он говорил: "Мы добавили около 2200 магазинов, создали почти 20 000 рабочих мест и удвоили стоимость этой компании за очень короткий промежуток времени. Не из-за меня, а потому, что мы прислушивались к нашим клиентам и сотрудникам".
Уйдя из компании Dollar General, он в 2007 и 2008 годах получил от нее компенсации 42 млн долл. Получение миллионных компенсаций от компаний, которые прекращали работу после его ухода, – это отличительная черта работы Пердью в любой компании. Но за нечистую руку его никто так и не словил. Притом, что с чистым капиталом в 15,8 млн долл, обнаруженным путем поименного голосования на основе раскрытия финансовой информации, Пердью по состоянию на февраль 2018 года был одним из самых богатых членов Сената.
Непосредственно перед уходом в политику в 2014 году в 2010-м Пердью был назначен упомянутый выше братом-губернатором директором Управления портов Джорджии и вместе с ним и другими чиновниками основал международную торговую фирму Perdue Partners, базирующуюся в Атланте.
В декабре 2012 года Perdue Partners приобрела Benton Express, логистическую компанию из Атланты и переименовала ее в Benton Global и совершенно по-новому начала перевозить грузы непосредственно из порта, вместо того чтобы заключать контракты на услуги грузоперевозок. Пердью покинул совет директоров портов в середине 2013 года, а его фирма Benton Global резко закрылась в 2015 году.
Но Пердью тогда уже был сенатором и продолжал заниматься бизнесом в новой ипостаси. Да так, что в 2020 году стал участником скандала, связанного с инсайдерской торговлей в Конгрессе. Его обвинили в том, что он нарушил закон о фондах и продавал различные акции и паи, предположительно используя информацию, полученную на закрытом заседании Сената. Многие сделки заключались в компаниях, имеющих интересы в комитетах, в которых заседал Пердью, включая банки, фирмы по кибербезопасности и оборонные фирмы.
Он в 2019 году даже свой дом в Вашингтоне продал за 1,8 млн долл руководителю Органа по регулированию финансовой индустрии, который курировал Банковский комитет Сената, в котором заседал Пердью, на 140 тыс долл выше рыночной цены.
Но доказать ничего не смогли, и министерство юстиции США закрыло свое расследование в середине 2020 года без предъявления Пердью каких-либо обвинений.
Обращает на себя внимание и то, что с юго-восточной Азией Пердью был связан давно, в 90-ых годах прошлого века. С 1991 по 1992 год Пердью был управляющим директором международной компании по производству одежды Gitano Group Inc. в Сингапуре. Параллельно Пердью занимал должность старшего вице-президента по азиатским операциям в Sara Lee Corporation и занимался поиском поставщиков в Китае и Гонконге. С тех пор не прекращал тесных связей с этим регионом.
То есть будущий посол познавал Китай тогда, когда тот начинал строить социализм с китайской спецификой сразу после Дэн Сяопина.
"Он сыграет важную роль в реализации моей стратегии по поддержанию мира в регионе и продуктивных рабочих отношений с лидерами Китая", – так, по данным агентства Reuters, обосновывал Трамп свой выбор Пердью. При этом агентство специально уточняет: Трамп поручил Пердью, у которого есть опыт ведения бизнеса, помочь наладить двусторонние отношения, характеризующиеся торговой напряженностью и глубоким недоверием.
Reuters согласно с аналитиками, которые считают, что Пекин в свою очередь, тоже, скорее всего, будет стремиться к прямому президентскому или высокопоставленному взаимодействию с Трампом и его ближайшими советниками, "чтобы справиться с почти неизбежным возвращением торговой напряженности".
Отношения между США и Китаем действительно сложные. Китай объявлен американцами главным врагом. Для некоторых Китай – враг даже поважнее России, потому как именно он угрожает экономическому могуществу США и вскоре может даже превзойти их в военном отношении, наклепав достаточное количество крылатых ракет и атомных бомб. А без военного превосходства говорить о гегемонии в монополярном мире не сможет даже нынешний неадекватный президент США Джо Байден.
Сейчас США решают мучительную дилемму – воевать или торговать с Китаем. И при Трампе ничего не изменится, учитывая его бизнесовую методу – работать одновременно на самых разных треках, отдавая предпочтение тому направлению, которое ладится именно в этот момент.
Сейчас США угрожают Китаю отлучением от своих рынков из-за возможной единой валюты в БРИКС, которая может стать альтернативой доллару. Грозятся объявить войну пошлин и давить при помощи эскалации в районе Тайваня. Требуют, чтобы Китай прекратил сближение с Россией и не пытался укрыться от американского "справедливого возмездия" под российским ядерным зонтиком.
Вот все эти хотелки Белого дома Пердью и будет продвигать в Пекине, если пройдет чистилище утверждения в должности в Вашингтоне.
Сейчас, по-прежнему занимаясь бизнесом, Пердью ожидает своей участи с женой, на которой женат с 1972 года, двумя сыновьями и тремя внуками. Он, как и его покровитель Трамп, -- поклонник традиционных ценностей: критикует борьбу с изменениями климата, считая ее обманом и авантюрой, выступает за эмиграцию только квалифицированных кадров, является сторонником снижения налогов и создания дополнительных рабочих мест в США, осуждает однополые браки и даже стал соавтором законопроекта, разрешающего федеральным подрядчикам и служащим выступать против однополых браков на основании моральных или религиозных убеждений.
Пару раз Пердью старались обвинить в некоем расизме за то, что он призывал "молиться за Обаму", но в том числе, что темнокожий президент должен знать свое место и время. А вице-президента Камалу Харрис он, не скрываясь, презирает и публично называет то "Ках-ма-ла", то "Камамбоамамла", а потом публично же извиняется, дескать, неправильно его поняли.
Поддержал он и Трампа, который как-то в пылу полемики на мигрантскую тему назвал Гаити, Сальвадор и страны Африки "нациями-отстойниками" и сказал, что США не должны принимать иммигрантов из них. Три чиновника Белого дома сообщили The Washington Post, что Пердью в частном порядке выразил убеждение, что Трамп сказал тогда "сортир", а не "дыра в дерьме", но вот официально Трампа он отмазал.
Ну, не любит белый дедушка политкорректность и толерантность. Но Америку хочет снова видеть великой. По-своему. И поедет ее отстаивать к "цветным"…
Об итогах встречи Трампа, Макрона и Зеленского в Париже - в статье Егора Леева "Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря"
 
СШАКитайВашингтонДональд ТрампДжо БайденБарак Обама (старший)сенатReutersРеспубликанская партияМнения
 
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16:30Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО
16:12Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"
16:07Дэвид Пердью – это звучит гордо. В Китай от США послом поедет "неоднозначный бизнесмен"
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