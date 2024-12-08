Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян - 08.12.2024 Украина.ру
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Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян
Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян - 08.12.2024 Украина.ру
Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 08.12.2024
2024-12-08T13:18
2024-12-08T13:18
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дональд трамп
джордж сорос
вооруженные силы украины
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на варианты мирных планов Трампа, прокомментировал попытки украинских торгов и обсуждение введения "миротворческого" контингента НАТО, рассказал о том, зачем ВСУ удерживать территории в Курской области, а также проанализировал причины успеха боевиков в Сирии. 00:30 – О мирных планах Трампа и украинских торгах; 04:31 – Об удержании боевиками ВСУ территорий в Курской области; 09:20 – О причинах успеха боевиков в Сирии; 17:55 – О контингенте НАТО на Украине. *В интервью упоминается организация Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), признанная террористической и запрещённая в РФ ТГ-канал "Ватерлиния": https://t.me/waterline_war Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, сирия, владимир ераносян, дональд трамп, джордж сорос, вооруженные силы украины, нато, ес, сво, кто, курская область, днр, башар асад, белоруссия, кит келлог, видео
Видео, Россия, Украина, Сирия, Владимир Ераносян, Дональд Трамп, Джордж Сорос, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЕС, СВО, КТО, Курская область, ДНР, Башар Асад, Белоруссия, Кит Келлог

Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян

13:18 08.12.2024
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на варианты мирных планов Трампа, прокомментировал попытки украинских торгов и обсуждение введения "миротворческого" контингента НАТО, рассказал о том, зачем ВСУ удерживать территории в Курской области, а также проанализировал причины успеха боевиков в Сирии.
00:30 – О мирных планах Трампа и украинских торгах;
04:31 – Об удержании боевиками ВСУ территорий в Курской области;
09:20 – О причинах успеха боевиков в Сирии;
17:55 – О контингенте НАТО на Украине.
*В интервью упоминается организация Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), признанная террористической и запрещённая в РФ
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