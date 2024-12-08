https://ukraina.ru/20241208/1059495044.html

Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян

Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян - 08.12.2024 Украина.ру

Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 08.12.2024

2024-12-08T13:18

2024-12-08T13:18

2024-12-08T13:18

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на варианты мирных планов Трампа, прокомментировал попытки украинских торгов и обсуждение введения "миротворческого" контингента НАТО, рассказал о том, зачем ВСУ удерживать территории в Курской области, а также проанализировал причины успеха боевиков в Сирии. 00:30 – О мирных планах Трампа и украинских торгах; 04:31 – Об удержании боевиками ВСУ территорий в Курской области; 09:20 – О причинах успеха боевиков в Сирии; 17:55 – О контингенте НАТО на Украине. *В интервью упоминается организация Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), признанная террористической и запрещённая в РФ ТГ-канал "Ватерлиния": https://t.me/waterline_war Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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