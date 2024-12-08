Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном - 08.12.2024 Украина.ру
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Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном
Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном - 08.12.2024 Украина.ру
Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила выборный процесс в постсоветской республике с политиками Запада. Об этом она рассказала подписчикам своего аккаунта в соцсети.
2024-12-08T10:49
2024-12-08T10:49
новости
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Саломе Зурабишвили проинформировала о встречах с избранным президентом США Дональдом Трампом и американским бизнесменом Илоном Маском, французским президентом Эммануэлем Макроном и итальянским премьер-министром Джорджией Мелони.Встречи состоялись в Париже по случаю открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. Зурабишвили воспользовалась случаем обсудить парламентские выборы в Грузии."Глубокая дискуссия с президентами Трампом и Макроном. Разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии. Подчеркнута необходимость сильных США. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки", - заявила Зурабишвили в одной из публикаций на своей странице в соцсети.По итогам октябрьских парламентских выборов в Грузии их итоги не признали в Евросоюзе и странах-партнёрах ЕС. В частности, не признали итоги грузинских выборов на Украине, которая вместе с Грузией, Молдавией и другими постсоветскими республиками участвует в программе ЕС "восточное партнёрство" и декларирует курс на вступление в НАТО и ЕС.Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признала итоги грузинских выборов. Она поддержала массовые беспорядки, которые поддерживают также парламентские оппозиционные партии. Ранее в новостях: Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
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новости, грузия, сша, саломе зурабишвили, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, нато, постсоветское пространство, бывший ссср, парламентские выборы, протесты, акции протеста, протестующие
Новости, Грузия, США, Саломе Зурабишвили, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ЕС, НАТО, постсоветское пространство, бывший СССР, парламентские выборы, протесты, акции протеста, протестующие

Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном

10:49 08.12.2024
 
президент Грузии Саломе Зурабишвили и бизнесмен Илон Маск
президент Грузии Саломе Зурабишвили и бизнесмен Илон Маск
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила выборный процесс в постсоветской республике с политиками Запада. Об этом она рассказала подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Саломе Зурабишвили проинформировала о встречах с избранным президентом США Дональдом Трампом и американским бизнесменом Илоном Маском, французским президентом Эммануэлем Макроном и итальянским премьер-министром Джорджией Мелони.
Встречи состоялись в Париже по случаю открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. Зурабишвили воспользовалась случаем обсудить парламентские выборы в Грузии.
"Глубокая дискуссия с президентами Трампом и Макроном. Разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии. Подчеркнута необходимость сильных США. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки", - заявила Зурабишвили в одной из публикаций на своей странице в соцсети.
По итогам октябрьских парламентских выборов в Грузии их итоги не признали в Евросоюзе и странах-партнёрах ЕС. В частности, не признали итоги грузинских выборов на Украине, которая вместе с Грузией, Молдавией и другими постсоветскими республиками участвует в программе ЕС "восточное партнёрство" и декларирует курс на вступление в НАТО и ЕС.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признала итоги грузинских выборов. Она поддержала массовые беспорядки, которые поддерживают также парламентские оппозиционные партии.
Ранее в новостях: Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
 
НовостиГрузияСШАСаломе ЗурабишвилиДональд ТрампЭммануэль МакронЕСНАТОпостсоветское пространствобывший СССРпарламентские выборыпротестыакции протестапротестующие
 
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10:49Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном
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