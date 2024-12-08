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Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном

Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном - 08.12.2024 Украина.ру

Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила выборный процесс в постсоветской республике с политиками Запада. Об этом она рассказала подписчикам своего аккаунта в соцсети.

2024-12-08T10:49

2024-12-08T10:49

2024-12-08T10:49

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Саломе Зурабишвили проинформировала о встречах с избранным президентом США Дональдом Трампом и американским бизнесменом Илоном Маском, французским президентом Эммануэлем Макроном и итальянским премьер-министром Джорджией Мелони.Встречи состоялись в Париже по случаю открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. Зурабишвили воспользовалась случаем обсудить парламентские выборы в Грузии."Глубокая дискуссия с президентами Трампом и Макроном. Разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии. Подчеркнута необходимость сильных США. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки", - заявила Зурабишвили в одной из публикаций на своей странице в соцсети.По итогам октябрьских парламентских выборов в Грузии их итоги не признали в Евросоюзе и странах-партнёрах ЕС. В частности, не признали итоги грузинских выборов на Украине, которая вместе с Грузией, Молдавией и другими постсоветскими республиками участвует в программе ЕС "восточное партнёрство" и декларирует курс на вступление в НАТО и ЕС.Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признала итоги грузинских выборов. Она поддержала массовые беспорядки, которые поддерживают также парламентские оппозиционные партии. Ранее в новостях: Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря

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новости, грузия, сша, саломе зурабишвили, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, нато, постсоветское пространство, бывший ссср, парламентские выборы, протесты, акции протеста, протестующие