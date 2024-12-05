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Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер - 05.12.2024 Украина.ру
Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
Власти Грузии не получали официальных уведомлений от Украины в связи с введением санкций против грузинских чиновников. Об этом заявил 5 декабря на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе
2024-12-05T14:19
2024-12-05T14:19
2024-12-05T14:34
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владимир зеленский
саломе зурабишвили
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"Официальное уведомление мы пока что не получали… Введение санкций указывает на тяжелое положение Украины", - сказал премьер.Ранее Владимир Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против Кобахидзе, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и еще 17 представителей грузинских властей. Тем самым Зеленский вслед за странами Запада выразил претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги.Внутриполитическая обстановка в Грузии усугубилась после парламентских выборов в конце октября, на которых вновь одержала победу "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Подробнее - в материале "Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну на сайте Украина.ру.
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Грузия, Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили, ЦИК, ЕС
Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
14:19 05.12.2024 (обновлено: 14:34 05.12.2024)
Власти Грузии не получали официальных уведомлений от Украины в связи с введением санкций против грузинских чиновников. Об этом заявил 5 декабря на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе