https://ukraina.ru/20241208/1059468194.html

Золотой шанс: Фитин рассказал, почему террористы в Сирии решились именно сейчас

Золотой шанс: Фитин рассказал, почему террористы в Сирии решились именно сейчас - 08.12.2024 Украина.ру

Золотой шанс: Фитин рассказал, почему террористы в Сирии решились именно сейчас

У армии Сирии была весьма слабая боеспособность, но террористы выбрали сегодняшний отрезок времени не только поэтому. Им выпал удачный момент. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин

2024-12-08T08:10

2024-12-08T08:10

2024-12-08T08:10

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По его словам, удар был нанесен в удачное время, так как Иран был отвлечен противоборством с Израилем, а Россия сконцентрировала свое внимание на ситуации на Украине.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров заявил, что сирийская армия не удивила, когда продемонстрировала невысокую боеспособность. У президента страны Башара Асада всегда была надежда на Россию, добавил эксперт.“То, как Дамаск все эти годы пользовался поддержкой России, не особо повышая уровень развития армии, снабжения ее современными технологиями, говорит о том, что Асад думал, что за него решат все его проблемы”, — считает Шатров.Он также добавил, что противник накопил силы за многолетний период затишья и посчитал возможным перейти к открытому противостоянию.Более подробно об этом — Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дроновНаступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористамПодробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в АрменииПолный текст интервью — Владимир Фитин о том, почему террористы в Сирии добились успеха и ждет ли Ближний Восток большая война* Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20241205/1059438378.html

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