Золотой шанс: Фитин рассказал, почему террористы в Сирии решились именно сейчас
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии
У армии Сирии была весьма слабая боеспособность, но террористы выбрали сегодняшний отрезок времени не только поэтому. Им выпал удачный момент. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
“Основную поддержку правящему сирийскому режиму оказывала ливанская группировка Хезболла, опытная, обладающая мощными вооруженными силами. Она поддерживала официальный Дамаск на сирийской территории. Ее силы были существенно обескровлены в боях в Ливане с Израилем”, — рассказал Фитин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров заявил, что сирийская армия не удивила, когда продемонстрировала невысокую боеспособность. У президента страны Башара Асада всегда была надежда на Россию, добавил эксперт.
“То, как Дамаск все эти годы пользовался поддержкой России, не особо повышая уровень развития армии, снабжения ее современными технологиями, говорит о том, что Асад думал, что за него решат все его проблемы”, — считает Шатров.
Он также добавил, что противник накопил силы за многолетний период затишья и посчитал возможным перейти к открытому противостоянию.
Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.
Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.
Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).
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