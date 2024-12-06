Владимир Фитин о том, почему террористы в Сирии добились успеха и ждет ли Ближний Восток большая война - 06.12.2024 Украина.ру
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Владимир Фитин о том, почему террористы в Сирии добились успеха и ждет ли Ближний Восток большая война
Владимир Фитин о том, почему террористы в Сирии добились успеха и ждет ли Ближний Восток большая война - 06.12.2024 Украина.ру
Владимир Фитин о том, почему террористы в Сирии добились успеха и ждет ли Ближний Восток большая война
Россия сделает все возможное в координации с Ираном, чтобы не допустить смещения президента Асада и вернуть позиции в то состояние, которое было до наступления террористов.
2024-12-06T05:30
2024-12-06T05:30
интервью
сирия
россия
иран
башар асад
эрдоган
дональд трамп
украина.ру
вкс
хезболла
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.Украинские инструкторы обучали террористов в Сирии применять беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране. Об этом рассказал "перебежчик" из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби.- Владимир Павлович, можно ли говорить о том, что в Сирии открылся второй фронт против России?- Второй фронт это слишком громко сказано. По масштабам это несопоставимо с тем, что мы встретили на Украине. Но это, безусловно, отвлекает и наши силы, и силы Ирана. Все делается для того, чтобы осложнить России ее действия.- А насколько велико значение российского присутствия в этой стране в текущей геополитической реальности?- Критически важно, потому что без наличия двух баз было бы очень сложно поддерживать наш ограниченный контингент. А расквартированная там небольшая часть ВКС обеспечивает официальному правительству Сирии господство в воздухе. Это очень важный элемент.- Обращает на себя внимание, что Хайят Тахрир аш-Шам* и СНА добились больших успехов в первые дни наступления. Объясняется ли это только низкой боеспособностью правительственных сил?- Не только. Боеспособность действительно весьма слабая. В то же время они выбрали весьма удачный момент. Основную поддержку правящему сирийскому режиму оказывала ливанская группировка Хезболла, опытная, обладающая мощными вооруженными силами. Она поддерживала официальный Дамаск на сирийской территории. Ее силы были существенно обескровлены в боях в Ливане с Израилем.Иран, который тоже давал много советников и группировки, которые сражались на стороне Дамаска, тоже был серьезно отвлечен противоборством с Израилем. А Россия, как известно, концентрирует внимание на ситуации на Украине. Поэтому для удара был выбран удачный момент.- Какие риски вы видите для России сейчас в связи с обострением конфликта в Сирии?- Россия сделает все возможное в координации с Ираном, чтобы не допустить смещения президента Асада и вернуть позиции в то состояние, которое было до наступления террористов.- А как это отразится на наших отношениях с Эрдоганом, хотя Анкара официально отвергла связи с боевиками?- Мы продолжаем поддерживать отношения на самом высоком уровне и поддерживаем процесс, начатый в Астане, где официально встречались ключевые игрок в Сирии, Россия, Турция и Иран. Надеемся, что Турцию удастся вовлечь в общую дискуссию, чтобы нормализовать ситуацию в Сирии.- Как вы оцениваете риск большой ближневосточной войны в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа, которого называют самым произраильским президентом в истории Америки?- Большой войны с участием Ирана никто не хочет. И Иран этого категорически не хочет. И Израиль в этом не заинтересован. Конфликт возможен только в том случае, если этого захотят США. А США не нужен крупный региональный конфликт.*Организация запрещена в РоссииПодробнее о ситуации в Сирии и зоне СВО Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск
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Денис Рудометов
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, сирия, россия, иран, башар асад, эрдоган, дональд трамп, украина.ру, вкс, хезболла
Интервью, Сирия, Россия, Иран, Башар Асад, Эрдоган, Дональд Трамп, Украина.ру, ВКС, Хезболла

Владимир Фитин о том, почему террористы в Сирии добились успеха и ждет ли Ближний Восток большая война

05:30 06.12.2024
 
© riss.ruВладимир Фитин интервью
Владимир Фитин интервью
© riss.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Россия сделает все возможное в координации с Ираном, чтобы не допустить смещения президента Асада и вернуть позиции в то состояние, которое было до наступления террористов.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.
Украинские инструкторы обучали террористов в Сирии применять беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране. Об этом рассказал "перебежчик" из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби.
- Владимир Павлович, можно ли говорить о том, что в Сирии открылся второй фронт против России?
- Второй фронт это слишком громко сказано. По масштабам это несопоставимо с тем, что мы встретили на Украине. Но это, безусловно, отвлекает и наши силы, и силы Ирана. Все делается для того, чтобы осложнить России ее действия.
- А насколько велико значение российского присутствия в этой стране в текущей геополитической реальности?
- Критически важно, потому что без наличия двух баз было бы очень сложно поддерживать наш ограниченный контингент. А расквартированная там небольшая часть ВКС обеспечивает официальному правительству Сирии господство в воздухе. Это очень важный элемент.
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- Обращает на себя внимание, что Хайят Тахрир аш-Шам* и СНА добились больших успехов в первые дни наступления. Объясняется ли это только низкой боеспособностью правительственных сил?
- Не только. Боеспособность действительно весьма слабая. В то же время они выбрали весьма удачный момент. Основную поддержку правящему сирийскому режиму оказывала ливанская группировка Хезболла, опытная, обладающая мощными вооруженными силами. Она поддерживала официальный Дамаск на сирийской территории. Ее силы были существенно обескровлены в боях в Ливане с Израилем.
Иран, который тоже давал много советников и группировки, которые сражались на стороне Дамаска, тоже был серьезно отвлечен противоборством с Израилем. А Россия, как известно, концентрирует внимание на ситуации на Украине. Поэтому для удара был выбран удачный момент.
- Какие риски вы видите для России сейчас в связи с обострением конфликта в Сирии?
- Россия сделает все возможное в координации с Ираном, чтобы не допустить смещения президента Асада и вернуть позиции в то состояние, которое было до наступления террористов.
- А как это отразится на наших отношениях с Эрдоганом, хотя Анкара официально отвергла связи с боевиками?
- Мы продолжаем поддерживать отношения на самом высоком уровне и поддерживаем процесс, начатый в Астане, где официально встречались ключевые игрок в Сирии, Россия, Турция и Иран. Надеемся, что Турцию удастся вовлечь в общую дискуссию, чтобы нормализовать ситуацию в Сирии.
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- Большой войны с участием Ирана никто не хочет. И Иран этого категорически не хочет. И Израиль в этом не заинтересован. Конфликт возможен только в том случае, если этого захотят США. А США не нужен крупный региональный конфликт.
*Организация запрещена в России
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