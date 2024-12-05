https://ukraina.ru/20241205/1059451675.html

Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов

Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов - 05.12.2024 Украина.ру

Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов

В ближайшее время в Сирии будет происходить вялотекущая террористическая война. Но ситуация вряд ли вернется к тому периоду, когда территория Сирия, контролируемая властями, скукожилась до размеров Дамаска и его окрестностей.

2024-12-05T19:11

2024-12-05T19:11

2024-12-05T19:11

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).- Игорь Владимирович, насколько глубоко украинская сторона вовлечена в нынешние события в Сирии?- Опыт боевых действия между Украиной и Россией внимательно изучается во всех штабах. Причем как в легальных армиях, так и в террористических подразделениях он берется на вооружение. И то, что современная война, это война дронов, стало непреложным фактом. Никто, кроме России и Украины не может быть большим экспертом в боевых действиях современного формата.Конечно, сирийские террористы использовали опыт этой войны. Мало сомнения в том, что им помогали те, кто имеет опыт такого рода боевых действий.Про подготовку террористов украинцами мы услышали недавно и пока не можем сказать, достоверна ли эта информация или это вброс. Но мы уже знаем, что украинские инструкторы готовят террористов в государствах Африки. Это признали лидеры африканских государств, на которые террористы совершают набеги, и сами террористы, которые благодарят украинских инструкторов. И Киев это не скрывает.Исходя из этого, можно предположить, что и сирийские джихадисты обращались к инструкторам с Украины. И те, конечно, оказали им содействие, потому что считают священной войну против России на любом плацдарме.- Можно ли сказать, что в Сирии открыт второй фронт против России? Или это слишком большое преувеличение?- В той сложной геополитической ситуации, в которой находится мировое сообщество, каждая страна использует все возможное, чтобы решить свои проблемы.Здесь больше прослеживаются интересы Турции, которая несмотря на дружественные отношения с Россией, имеет свои виды на ближневосточный регион. И пользуется удобным моментом, чтобы сыграть в собственных интересах. Здесь я не вижу внимание со стороны Соединенных Штатов. Понятно, что там есть огромное число американских инструкторов. Боевики сотрудничают с американской разведкой. Но мне кажется, что это турецкие инициативы, то есть турки решили половить рыбку в мутной воде.- Власти Сирии утратили контроль над городами Алеппо и Хама. Почему Башар Асад оказался таким беспечным, а его армия показала низкую боеспособность?- О том, что сирийская армия имеет невысокую боеспособность, было известно и раньше. У Асада всегда была надежда на Россию. Он надеялся, что Россия в любой ситуации защитит его режим.И это драматично. У России есть обязательства, подписанные договоры. И мы должны действовать в интересах Дамаска. Но то, как Дамаск все эти годы пользовался поддержкой России, не особо повышая уровень развития армии, снабжения ее современными технологиями, говорит о том, что Асад думал, что за него решат все его проблемы.Поэтому слабость сирийской армии не удивила ни одного специалиста. Террористы накопили силы за многолетний период затишья и посчитали возможным перейти к открытому противостоянию. Но связывать это с ситуацией на Украине напрямую я бы не стал. В Сирии свой спектакль, свой контент.- Что Россия может сделать еще для поддержки Асада, кроме налетов наших ВКС на колонны исламистов?- Не думаю, что Россия перейдет к наземным операциям. Если кто и занимался наземными операциями раньше, это подразделения ЧВК, тот же "Вагнер". А армия все-таки выполняла свои функции через использование ВКС и ВМФ.Защита интересов Сирии — это дело самой Сирии. Защищать Дамаск должен Асад и его армия. Мы можем помогать, но не можем полностью заменить сирийскую армию. У России там очень ограниченный военный контингент, представленный небольшой военно-морской группировкой и средней военно-воздушной группировкой.- Что ждет Сирию в будущем? Образование террористического псевдогосударства на территориях, откуда отступили войска Башара Асада?- В этом регионе террористическое гнездо существовало все эти годы. Да, теперь территория расширилась. Если у Асада хватит уважения к себе и своему народу рано или поздно он с этим покончит. А сейчас мы можем увидеть серию вялотекущей террористической войны. Но я уверен, что ситуация не вернется к тому периоду, когда территория Сирия, контролируемая властями, скукожилась до размеров Дамаска и его окрестностей.Что делать с разросшимся террористическим анклавом это вопрос времени и переговоров. Еще раз повторю, сирийцы должны договариваться с сирийцами.А нам надо постараться повлиять на США и Турцию, чтобы они отдали сирийские проблемы на откуп сирийцам. И были бы там гарантами стабильности, а не провокаторами войны. Думаю, что с приходом Трампа раунд переговоров по Сирии состоится. В нем будет участвовать Россия, Турция, Сирия и Иран.*организация запрещена в РоссииПодробнее о планах Дональда Трампа на Ближнем Востоке Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией

https://ukraina.ru/20241203/1059369854.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, сирия, украина, башар асад, дональд трамп, вкс, украина.ру, чвк