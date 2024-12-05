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Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористам

Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористам - 05.12.2024 Украина.ру

Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористам

Украинские инструкторы обучали террористов в Сирии применять беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране. Об этом рассказал "перебежчик" из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби, передает РИА Новости

2024-12-05T09:40

2024-12-05T09:40

2024-12-05T10:22

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"После завершения подготовки мы узнали, что присутствующие эксперты были украинской национальности. Они готовили молодых людей из числа боевиков применять дроны-камикадзе по позициям российской армии в Идлибе и всей Сирии", - сказал Аль-Идлиби.Террористическая группировка совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.О том, будет ли задействована в Сирии вся мощь российской группировки — в интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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