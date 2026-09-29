За кого будет воевать на Украине "Генерал Мороз" - 29.09.2026 Украина.ру
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За кого будет воевать на Украине "Генерал Мороз"
За кого будет воевать на Украине "Генерал Мороз" - 29.09.2026 Украина.ру
За кого будет воевать на Украине "Генерал Мороз"
В последние дни российские Вооруженные силы нанесли ряд весьма чувствительных ударов по украинской инфраструктуре, средствам связи и информации, портовым и логистическим центрам Украины
2026-09-29T00:17
2026-09-29T09:39
россия
украина
москва
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
цик
мнения
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Это, конечно, не оставило равнодушным украинское руководство, которое тут же заявило, что эти масштабные атаки носят не военный, а гражданский характер, и потребовало срочного применения очередной порции санкций против России.Выступая на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, глава режима Владимир Зеленский увязал атаки на украинские объекты с жестким предупреждением в адрес Москвы. Он заявил, что если РФ продолжит наносить удары по энергосистеме Украины в преддверии холодов, то Киев ответит масштабными зеркальными атаками по российской энергетической инфраструктуре. Зеленский подчеркнул, что в таком случае руководство России "впервые в своей истории начнет воевать с "Генералом Морозом"", который перейдет на сторону тех, кто защищается.Но давайте разберемся, кто защищается, кто на кого нападает и при чем тут "Генерал Мороз"? С этой целью необходимо восстановить хронологию событий.Собственно, самые масштабные удары по инфраструктурным объектам Украины, дата-центрам и средствам связи произошли с 23 по 28 сентября (вполне возможно их продолжение). При этом, что важно, они пришлись в том числе и на те дни, когда в Нью-Йорке проходила Генеральная ассамблея ООН. Что может на первый взгляд показаться довольно странным, как раз на Генассамблее принимали очередную резолюцию относительно российско-украинского конфликта.Но на самом деле, выступая на ГА ООН, Зеленский не сказал главного: а кто начал новое обострение в конфликте. Дело в том, что хронология событий выглядит совсем иначе.Беспрецедентный налет на Москву и Подмосковье украинских беспилотников и ракет произошел несколькими днями ранее.В ночь на 20 сентября московский регион подвергся самой массированной атаке с начала конфликта. По заявлениям официальных лиц, в воздушное пространство столичной зоны вошли более 1600 беспилотников, из которых только на подлете к Москве было перехвачено 450 дронов. Киев также задействовал новые типы вооружений, включая ракеты "Фламинго".Основной целью в черте столицы России стал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне, где в результате попаданий начался крупный пожар и пострадало несколько производственных установок. И произошло это УЖЕ после первых попыток президента США Дональда Трампа заключить между Россией и Украиной так называемое энергетическое перемирие, на которое Зеленский предварительно дал положительный ответ. То есть глава украинского режима сам стал инициатором срыва наметившегося (предложенного Трампом) перемирия. Более того, в Подмосковье атаке подверглась одна из ТЭЦ, а также промышленная зона "Новоселки" под Чеховом, где загорелись крупные склады и была повреждена электроподстанция.Всего в Подмосковье 20 сентября, по официальным данным, число пострадавших превысило 40 человек. Обломками БПЛА и взрывными волнами были повреждены многоэтажные, а также частные жилые дома в Москве и области.Но и это еще не все. Главная задача, которую, по всей видимости, ставило украинское руководство перед ВСУ, — срыв или, во всяком случае, попытка оказания негативного влияния на выборы в Государственную Думу, которые проходили как раз 20 сентября.Власти РФ и представители ЦИК заявили о целенаправленном терроре в отношении избирательной системы, особенно в приграничных субъектах и Новороссии.Так, в приграничных районах фиксировались артиллерийские удары и атаки БПЛА непосредственно по зданиям, где располагались избирательные участки (в одном из случаев была практически полностью разрушена школа). Атакам дронов подверглись жилые дома председателей и членов территориальных избирательных комиссий, что, по заявлениям российских властей, привело к жертвам.Параллельно со столичным регионом атакам тысяч дронов подверглись еще как минимум 17 субъектов РФ, включая Крым.В Ленинградской области силы ПВО перехватили над регионом 17 беспилотников. Целями стали крупные логистические узлы в Красном Бору Тосненского района — склад Wildberries (персонал эвакуировали, объект временно закрылся) и распределительный центр "Ленты", где произошел пожар и пострадал один сотрудник.Кроме того, удары и перехваты БПЛА фиксировались в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.То есть именно Зеленский и стал инициатором эскалации конфликта накануне ГА ООН и в день выборов в России.Российское руководство во главе с Владимиром Путиным охарактеризовало эти действия как попытку запугать население и сорвать легитимный избирательный процесс (особенно в новых регионах). Президент РФ подчеркнул, что Москва готовилась к обсуждению мирных предложений и возобновлению контактов, но эскалация в дни выборов вынудила Россию дать крайне жесткий ответ по украинскому ТЭК и цифровой инфраструктуре. Украинский Генштаб со своей стороны подтвердил удары по МНПЗ и военным складам, назвав их законными целями, обеспечивающими снабжение российской армии.И российский ответ в дни ГА ООН и вплоть до настоящего момента есть возмездие за попытку срыва избирательной кампании и очередную ложь Зеленского.В последующие после выборов в РФ дни по Украине в качестве возмездия были нанесены масштабные и беспрецедентные удары, которые СМИ и военные аналитики охарактеризовали как "цифровой блицкриг" и масштабную кампанию против логистики противника.В Киеве и Киевской области российские войска применили новые скоростные реактивные БПЛА и дроны "Герань", нанеся рекордные по продолжительности воздушных тревог удары. Поражены центры обработки данных и офисы крупнейших операторов связи "Укртелеком", "Дримлайн" и "Киевстар". Сообщается, что данные дата-центры обеспечивали ВСУ высокоскоростным интернетом и хранили развединформацию. Кроме того, удары пришлись по зданию Национальной академии наук Украины, 7-этажному административному зданию в Шевченковском районе и объекту напротив Конституционного суда, в котором проходило скрытое планирование операций против ВС РФ.Также поражены объекты топливной инфраструктуры (включая АЗС в Оболони) и военный аэродром Васильков, крупный склад сети "АТБ" в Броварах.В Одессе и Одесской области массированным атакам подверглись порты и транспортные узлы, задействованные в доставке западного военного имущества: логистический центр "Новой почты" в Одессе, где, по данным Минобороны РФ, находились грузы военного назначения, суда с военными грузами в порту Черноморск. Еще один сухогруз с грузами двойного назначения атакован непосредственно на переходе морем на пути к Одессе.Кроме того, удары нанесены по Дунайским портам — в Измаиле поражена инфраструктура судоремонтного завода "Дунайсудосервис" и пункт дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. В Николаеве и Килии уничтожены четыре хранилища военного имущества, причальная инфраструктура военно-морской базы, а также два склада беспилотников.По заявлениям российской стороны, удары преследуют цель ослабить потенциал ВСУ путем уничтожения узлов обмена данными, усложнения спутниковой связи, а также блокирования путей снабжения.Что касается "Генерала Мороза", о котором говорит глава украинского режима, то он точно не будет воевать на стороне тех, кто пытался сорвать выборы в России. И не потому, что он политически грамотный, а просто потому, что 70 процентов энергосистемы Украины находятся в настоящее время в руинах.Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.О том, почему Запад так равнодушен к гибели украинских солдат - в статье Захара Виноградова "Почему Запад так безжалостен к Украине"
https://ukraina.ru/20260928/tri-kotla-dlya-vsu-igry-zelenskogo-obrushili-ukrainskiy-front-1083473748.html
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Захар Виноградов
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россия, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, цик, мнения
Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины, ЦИК, Мнения

За кого будет воевать на Украине "Генерал Мороз"

00:17 29.09.2026 (обновлено: 09:39 29.09.2026)
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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Захар Виноградов авторы
Захар Виноградов
обозреватель издания "Украина.ру"
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В последние дни российские Вооруженные силы нанесли ряд весьма чувствительных ударов по украинской инфраструктуре, средствам связи и информации, портовым и логистическим центрам Украины
Это, конечно, не оставило равнодушным украинское руководство, которое тут же заявило, что эти масштабные атаки носят не военный, а гражданский характер, и потребовало срочного применения очередной порции санкций против России.
Выступая на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, глава режима Владимир Зеленский увязал атаки на украинские объекты с жестким предупреждением в адрес Москвы. Он заявил, что если РФ продолжит наносить удары по энергосистеме Украины в преддверии холодов, то Киев ответит масштабными зеркальными атаками по российской энергетической инфраструктуре.
Зеленский подчеркнул, что в таком случае руководство России "впервые в своей истории начнет воевать с "Генералом Морозом"", который перейдет на сторону тех, кто защищается.
Но давайте разберемся, кто защищается, кто на кого нападает и при чем тут "Генерал Мороз"? С этой целью необходимо восстановить хронологию событий.
Собственно, самые масштабные удары по инфраструктурным объектам Украины, дата-центрам и средствам связи произошли с 23 по 28 сентября (вполне возможно их продолжение). При этом, что важно, они пришлись в том числе и на те дни, когда в Нью-Йорке проходила Генеральная ассамблея ООН. Что может на первый взгляд показаться довольно странным, как раз на Генассамблее принимали очередную резолюцию относительно российско-украинского конфликта.
Но на самом деле, выступая на ГА ООН, Зеленский не сказал главного: а кто начал новое обострение в конфликте. Дело в том, что хронология событий выглядит совсем иначе.
Беспрецедентный налет на Москву и Подмосковье украинских беспилотников и ракет произошел несколькими днями ранее.
В ночь на 20 сентября московский регион подвергся самой массированной атаке с начала конфликта. По заявлениям официальных лиц, в воздушное пространство столичной зоны вошли более 1600 беспилотников, из которых только на подлете к Москве было перехвачено 450 дронов. Киев также задействовал новые типы вооружений, включая ракеты "Фламинго".
Основной целью в черте столицы России стал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне, где в результате попаданий начался крупный пожар и пострадало несколько производственных установок. И произошло это УЖЕ после первых попыток президента США Дональда Трампа заключить между Россией и Украиной так называемое энергетическое перемирие, на которое Зеленский предварительно дал положительный ответ.
То есть глава украинского режима сам стал инициатором срыва наметившегося (предложенного Трампом) перемирия. Более того, в Подмосковье атаке подверглась одна из ТЭЦ, а также промышленная зона "Новоселки" под Чеховом, где загорелись крупные склады и была повреждена электроподстанция.
Всего в Подмосковье 20 сентября, по официальным данным, число пострадавших превысило 40 человек. Обломками БПЛА и взрывными волнами были повреждены многоэтажные, а также частные жилые дома в Москве и области.
Но и это еще не все. Главная задача, которую, по всей видимости, ставило украинское руководство перед ВСУ, — срыв или, во всяком случае, попытка оказания негативного влияния на выборы в Государственную Думу, которые проходили как раз 20 сентября.
Власти РФ и представители ЦИК заявили о целенаправленном терроре в отношении избирательной системы, особенно в приграничных субъектах и Новороссии.
Так, в приграничных районах фиксировались артиллерийские удары и атаки БПЛА непосредственно по зданиям, где располагались избирательные участки (в одном из случаев была практически полностью разрушена школа). Атакам дронов подверглись жилые дома председателей и членов территориальных избирательных комиссий, что, по заявлениям российских властей, привело к жертвам.
Параллельно со столичным регионом атакам тысяч дронов подверглись еще как минимум 17 субъектов РФ, включая Крым.
В Ленинградской области силы ПВО перехватили над регионом 17 беспилотников. Целями стали крупные логистические узлы в Красном Бору Тосненского района — склад Wildberries (персонал эвакуировали, объект временно закрылся) и распределительный центр "Ленты", где произошел пожар и пострадал один сотрудник.
Кроме того, удары и перехваты БПЛА фиксировались в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2026
Вчера, 17:03
Три котла для ВСУ: игры Зеленского обрушили украинский фронтЕще в середине июля, находясь под серьёзным давлением и в условиях политического кризиса, Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ. Прежнего главкома, Александра Сырского, Зеленский сдал под давлением соросят и "антизеленской коалиции", которая собирала новый картонный майдан.
То есть именно Зеленский и стал инициатором эскалации конфликта накануне ГА ООН и в день выборов в России.
Российское руководство во главе с Владимиром Путиным охарактеризовало эти действия как попытку запугать население и сорвать легитимный избирательный процесс (особенно в новых регионах).
Президент РФ подчеркнул, что Москва готовилась к обсуждению мирных предложений и возобновлению контактов, но эскалация в дни выборов вынудила Россию дать крайне жесткий ответ по украинскому ТЭК и цифровой инфраструктуре. Украинский Генштаб со своей стороны подтвердил удары по МНПЗ и военным складам, назвав их законными целями, обеспечивающими снабжение российской армии.
И российский ответ в дни ГА ООН и вплоть до настоящего момента есть возмездие за попытку срыва избирательной кампании и очередную ложь Зеленского.
В последующие после выборов в РФ дни по Украине в качестве возмездия были нанесены масштабные и беспрецедентные удары, которые СМИ и военные аналитики охарактеризовали как "цифровой блицкриг" и масштабную кампанию против логистики противника.
В Киеве и Киевской области российские войска применили новые скоростные реактивные БПЛА и дроны "Герань", нанеся рекордные по продолжительности воздушных тревог удары. Поражены центры обработки данных и офисы крупнейших операторов связи "Укртелеком", "Дримлайн" и "Киевстар".
Сообщается, что данные дата-центры обеспечивали ВСУ высокоскоростным интернетом и хранили развединформацию. Кроме того, удары пришлись по зданию Национальной академии наук Украины, 7-этажному административному зданию в Шевченковском районе и объекту напротив Конституционного суда, в котором проходило скрытое планирование операций против ВС РФ.
Также поражены объекты топливной инфраструктуры (включая АЗС в Оболони) и военный аэродром Васильков, крупный склад сети "АТБ" в Броварах.
В Одессе и Одесской области массированным атакам подверглись порты и транспортные узлы, задействованные в доставке западного военного имущества: логистический центр "Новой почты" в Одессе, где, по данным Минобороны РФ, находились грузы военного назначения, суда с военными грузами в порту Черноморск. Еще один сухогруз с грузами двойного назначения атакован непосредственно на переходе морем на пути к Одессе.
Кроме того, удары нанесены по Дунайским портам — в Измаиле поражена инфраструктура судоремонтного завода "Дунайсудосервис" и пункт дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. В Николаеве и Килии уничтожены четыре хранилища военного имущества, причальная инфраструктура военно-морской базы, а также два склада беспилотников.
По заявлениям российской стороны, удары преследуют цель ослабить потенциал ВСУ путем уничтожения узлов обмена данными, усложнения спутниковой связи, а также блокирования путей снабжения.
Что касается "Генерала Мороза", о котором говорит глава украинского режима, то он точно не будет воевать на стороне тех, кто пытался сорвать выборы в России. И не потому, что он политически грамотный, а просто потому, что 70 процентов энергосистемы Украины находятся в настоящее время в руинах.
Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
О том, почему Запад так равнодушен к гибели украинских солдат - в статье Захара Виноградова "Почему Запад так безжалостен к Украине"
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