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За кого будет воевать на Украине "Генерал Мороз"

За кого будет воевать на Украине "Генерал Мороз" - 29.09.2026 Украина.ру

За кого будет воевать на Украине "Генерал Мороз"

В последние дни российские Вооруженные силы нанесли ряд весьма чувствительных ударов по украинской инфраструктуре, средствам связи и информации, портовым и логистическим центрам Украины

2026-09-29T00:17

2026-09-29T00:17

2026-09-29T09:39

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Это, конечно, не оставило равнодушным украинское руководство, которое тут же заявило, что эти масштабные атаки носят не военный, а гражданский характер, и потребовало срочного применения очередной порции санкций против России.Выступая на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, глава режима Владимир Зеленский увязал атаки на украинские объекты с жестким предупреждением в адрес Москвы. Он заявил, что если РФ продолжит наносить удары по энергосистеме Украины в преддверии холодов, то Киев ответит масштабными зеркальными атаками по российской энергетической инфраструктуре. Зеленский подчеркнул, что в таком случае руководство России "впервые в своей истории начнет воевать с "Генералом Морозом"", который перейдет на сторону тех, кто защищается.Но давайте разберемся, кто защищается, кто на кого нападает и при чем тут "Генерал Мороз"? С этой целью необходимо восстановить хронологию событий.Собственно, самые масштабные удары по инфраструктурным объектам Украины, дата-центрам и средствам связи произошли с 23 по 28 сентября (вполне возможно их продолжение). При этом, что важно, они пришлись в том числе и на те дни, когда в Нью-Йорке проходила Генеральная ассамблея ООН. Что может на первый взгляд показаться довольно странным, как раз на Генассамблее принимали очередную резолюцию относительно российско-украинского конфликта.Но на самом деле, выступая на ГА ООН, Зеленский не сказал главного: а кто начал новое обострение в конфликте. Дело в том, что хронология событий выглядит совсем иначе.Беспрецедентный налет на Москву и Подмосковье украинских беспилотников и ракет произошел несколькими днями ранее.В ночь на 20 сентября московский регион подвергся самой массированной атаке с начала конфликта. По заявлениям официальных лиц, в воздушное пространство столичной зоны вошли более 1600 беспилотников, из которых только на подлете к Москве было перехвачено 450 дронов. Киев также задействовал новые типы вооружений, включая ракеты "Фламинго".Основной целью в черте столицы России стал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне, где в результате попаданий начался крупный пожар и пострадало несколько производственных установок. И произошло это УЖЕ после первых попыток президента США Дональда Трампа заключить между Россией и Украиной так называемое энергетическое перемирие, на которое Зеленский предварительно дал положительный ответ. То есть глава украинского режима сам стал инициатором срыва наметившегося (предложенного Трампом) перемирия. Более того, в Подмосковье атаке подверглась одна из ТЭЦ, а также промышленная зона "Новоселки" под Чеховом, где загорелись крупные склады и была повреждена электроподстанция.Всего в Подмосковье 20 сентября, по официальным данным, число пострадавших превысило 40 человек. Обломками БПЛА и взрывными волнами были повреждены многоэтажные, а также частные жилые дома в Москве и области.Но и это еще не все. Главная задача, которую, по всей видимости, ставило украинское руководство перед ВСУ, — срыв или, во всяком случае, попытка оказания негативного влияния на выборы в Государственную Думу, которые проходили как раз 20 сентября.Власти РФ и представители ЦИК заявили о целенаправленном терроре в отношении избирательной системы, особенно в приграничных субъектах и Новороссии.Так, в приграничных районах фиксировались артиллерийские удары и атаки БПЛА непосредственно по зданиям, где располагались избирательные участки (в одном из случаев была практически полностью разрушена школа). Атакам дронов подверглись жилые дома председателей и членов территориальных избирательных комиссий, что, по заявлениям российских властей, привело к жертвам.Параллельно со столичным регионом атакам тысяч дронов подверглись еще как минимум 17 субъектов РФ, включая Крым.В Ленинградской области силы ПВО перехватили над регионом 17 беспилотников. Целями стали крупные логистические узлы в Красном Бору Тосненского района — склад Wildberries (персонал эвакуировали, объект временно закрылся) и распределительный центр "Ленты", где произошел пожар и пострадал один сотрудник.Кроме того, удары и перехваты БПЛА фиксировались в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.То есть именно Зеленский и стал инициатором эскалации конфликта накануне ГА ООН и в день выборов в России.Российское руководство во главе с Владимиром Путиным охарактеризовало эти действия как попытку запугать население и сорвать легитимный избирательный процесс (особенно в новых регионах). Президент РФ подчеркнул, что Москва готовилась к обсуждению мирных предложений и возобновлению контактов, но эскалация в дни выборов вынудила Россию дать крайне жесткий ответ по украинскому ТЭК и цифровой инфраструктуре. Украинский Генштаб со своей стороны подтвердил удары по МНПЗ и военным складам, назвав их законными целями, обеспечивающими снабжение российской армии.И российский ответ в дни ГА ООН и вплоть до настоящего момента есть возмездие за попытку срыва избирательной кампании и очередную ложь Зеленского.В последующие после выборов в РФ дни по Украине в качестве возмездия были нанесены масштабные и беспрецедентные удары, которые СМИ и военные аналитики охарактеризовали как "цифровой блицкриг" и масштабную кампанию против логистики противника.В Киеве и Киевской области российские войска применили новые скоростные реактивные БПЛА и дроны "Герань", нанеся рекордные по продолжительности воздушных тревог удары. Поражены центры обработки данных и офисы крупнейших операторов связи "Укртелеком", "Дримлайн" и "Киевстар". Сообщается, что данные дата-центры обеспечивали ВСУ высокоскоростным интернетом и хранили развединформацию. Кроме того, удары пришлись по зданию Национальной академии наук Украины, 7-этажному административному зданию в Шевченковском районе и объекту напротив Конституционного суда, в котором проходило скрытое планирование операций против ВС РФ.Также поражены объекты топливной инфраструктуры (включая АЗС в Оболони) и военный аэродром Васильков, крупный склад сети "АТБ" в Броварах.В Одессе и Одесской области массированным атакам подверглись порты и транспортные узлы, задействованные в доставке западного военного имущества: логистический центр "Новой почты" в Одессе, где, по данным Минобороны РФ, находились грузы военного назначения, суда с военными грузами в порту Черноморск. Еще один сухогруз с грузами двойного назначения атакован непосредственно на переходе морем на пути к Одессе.Кроме того, удары нанесены по Дунайским портам — в Измаиле поражена инфраструктура судоремонтного завода "Дунайсудосервис" и пункт дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. В Николаеве и Килии уничтожены четыре хранилища военного имущества, причальная инфраструктура военно-морской базы, а также два склада беспилотников.По заявлениям российской стороны, удары преследуют цель ослабить потенциал ВСУ путем уничтожения узлов обмена данными, усложнения спутниковой связи, а также блокирования путей снабжения.Что касается "Генерала Мороза", о котором говорит глава украинского режима, то он точно не будет воевать на стороне тех, кто пытался сорвать выборы в России. И не потому, что он политически грамотный, а просто потому, что 70 процентов энергосистемы Украины находятся в настоящее время в руинах.Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.О том, почему Запад так равнодушен к гибели украинских солдат - в статье Захара Виноградова "Почему Запад так безжалостен к Украине"

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Захар Виноградов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

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россия, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, цик, мнения