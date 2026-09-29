Ярославская область объявила день траура - 29.09.2026 Украина.ру
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Ярославская область объявила день траура
Ярославская область объявила день траура - 29.09.2026 Украина.ру
Ярославская область объявила день траура
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил среду, 30 сентября, днём траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск. Об этом он в ночь на 29 сентября написал в своём канале на платформе "Макс"
2026-09-29T02:32
2026-09-29T02:32
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новости
россия
переславль-залесский
ярославль
пожар
происшествия
трагедия
гибель
траур
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В результате пожара, который произошёл 28 сентября на территории завода по производству петард в селе Кубринск Ярославской области, погибли 14 человек, одна женщина госпитализирована."30 сентября в регионе объявляется днём траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших", — написал Евраев.Он отметил, что в этот день на зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги. Глава региона также рекомендовал телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отменить развлекательные программы и мероприятия."Все экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Поисково-спасательная операция ведется в круглосуточном режиме. Всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая финансовую, медицинскую и психологическую. Ситуацию держу на личном контроле. Обязательно разберёмся в причинах трагедии и накажем виновных", — добавил губернатор.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, переславль-залесский, ярославль, пожар, происшествия, трагедия, гибель, траур, мчс, люди, завод, предприятие
Украина.ру, Новости, Россия, Переславль-Залесский, Ярославль, пожар, происшествия, трагедия, гибель, траур, МЧС, люди, завод, предприятие

Ярославская область объявила день траура

02:32 29.09.2026
 
© Фото : Прокуратура Ярославской области/TelegramПожар на заводе по производству петард в Ярославской области
Пожар на заводе по производству петард в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© Фото : Прокуратура Ярославской области/Telegram
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил среду, 30 сентября, днём траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск. Об этом он в ночь на 29 сентября написал в своём канале на платформе "Макс"
В результате пожара, который произошёл 28 сентября на территории завода по производству петард в селе Кубринск Ярославской области, погибли 14 человек, одна женщина госпитализирована.
"30 сентября в регионе объявляется днём траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших", — написал Евраев.
Он отметил, что в этот день на зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги. Глава региона также рекомендовал телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отменить развлекательные программы и мероприятия.
"Все экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Поисково-спасательная операция ведется в круглосуточном режиме. Всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая финансовую, медицинскую и психологическую. Ситуацию держу на личном контроле. Обязательно разберёмся в причинах трагедии и накажем виновных", — добавил губернатор.
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