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Ярославская область объявила день траура

Ярославская область объявила день траура - 29.09.2026 Украина.ру

Ярославская область объявила день траура

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил среду, 30 сентября, днём траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск. Об этом он в ночь на 29 сентября написал в своём канале на платформе "Макс"

2026-09-29T02:32

2026-09-29T02:32

2026-09-29T02:32

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происшествия

трагедия

гибель

траур

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В результате пожара, который произошёл 28 сентября на территории завода по производству петард в селе Кубринск Ярославской области, погибли 14 человек, одна женщина госпитализирована."30 сентября в регионе объявляется днём траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших", — написал Евраев.Он отметил, что в этот день на зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги. Глава региона также рекомендовал телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отменить развлекательные программы и мероприятия."Все экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Поисково-спасательная операция ведется в круглосуточном режиме. Всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая финансовую, медицинскую и психологическую. Ситуацию держу на личном контроле. Обязательно разберёмся в причинах трагедии и накажем виновных", — добавил губернатор.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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