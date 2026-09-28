Взрывы в "Ягодине": Варшава экстренно подняла авиацию – подробности происшествия
20:12 28.09.2026 (обновлено: 20:13 28.09.2026)
© Фото : CC0 Герань-4 Сикер
© Фото : CC0
Нанёс удар в районе международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области — в нескольких сотнях метров от границы с Польшей. Об этом 28 сентября сообщает Волынская ОВА
По их данным, целью, судя по кадрам, стала приграничная инфраструктура: стоянка грузовиков, таможенный терминал или заправка. В Госпогранслужбе Украины пожаловались на удар британской BBC, отметив, что само здание КПП уцелело.
Прилёт вызвал панику в Варшаве: польские военные экстренно подняли в воздух боевую авиацию и включили сирены в приграничных воеводствах.
По этому ключевому транспортному коридору бьют не в первый раз. Утром 13 сентября беспилотники атаковали инфраструктуру перехода "Ягодин — Дорогуск": тогда удар пришёлся по АЗС и ж/д путям, зацепив локомотив поезда Киев — Варшава.
Подробнее – в материале "Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни
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Больше важных новостей дня в публикации: "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру
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