Взрывы в "Ягодине": Варшава экстренно подняла авиацию – подробности происшествия - 28.09.2026 Украина.ру
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Взрывы в "Ягодине": Варшава экстренно подняла авиацию – подробности происшествия
Взрывы в "Ягодине": Варшава экстренно подняла авиацию – подробности происшествия - 28.09.2026 Украина.ру
Взрывы в "Ягодине": Варшава экстренно подняла авиацию – подробности происшествия
Нанёс удар в районе международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области — в нескольких сотнях метров от границы с Польшей. Об этом 28 сентября сообщает Волынская ОВА
2026-09-28T20:12
2026-09-28T20:13
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По их данным, целью, судя по кадрам, стала приграничная инфраструктура: стоянка грузовиков, таможенный терминал или заправка. В Госпогранслужбе Украины пожаловались на удар британской BBC, отметив, что само здание КПП уцелело.Прилёт вызвал панику в Варшаве: польские военные экстренно подняли в воздух боевую авиацию и включили сирены в приграничных воеводствах.По этому ключевому транспортному коридору бьют не в первый раз. Утром 13 сентября беспилотники атаковали инфраструктуру перехода "Ягодин — Дорогуск": тогда удар пришёлся по АЗС и ж/д путям, зацепив локомотив поезда Киев — Варшава.Подробнее – в материале "Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на ВолыниРанее на эту тему: Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной Больше важных новостей дня в публикации: "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру
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новости, варшава, киев, польша, украина, госпогранслужба, украина.ру
Новости, Варшава, Киев, Польша, Украина, Госпогранслужба, Украина.ру

Взрывы в "Ягодине": Варшава экстренно подняла авиацию – подробности происшествия

20:12 28.09.2026 (обновлено: 20:13 28.09.2026)
 
© Фото : CC0 Герань-4 Сикер
 Герань-4 Сикер - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© Фото : CC0
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Нанёс удар в районе международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области — в нескольких сотнях метров от границы с Польшей. Об этом 28 сентября сообщает Волынская ОВА
По их данным, целью, судя по кадрам, стала приграничная инфраструктура: стоянка грузовиков, таможенный терминал или заправка. В Госпогранслужбе Украины пожаловались на удар британской BBC, отметив, что само здание КПП уцелело.
Прилёт вызвал панику в Варшаве: польские военные экстренно подняли в воздух боевую авиацию и включили сирены в приграничных воеводствах.
По этому ключевому транспортному коридору бьют не в первый раз. Утром 13 сентября беспилотники атаковали инфраструктуру перехода "Ягодин — Дорогуск": тогда удар пришёлся по АЗС и ж/д путям, зацепив локомотив поезда Киев — Варшава.
Подробнее – в материале "Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни
Ранее на эту тему: Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной
Больше важных новостей дня в публикации: "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру
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