https://ukraina.ru/20260928/udar-po-yagodinu-varshava-ekstrenno-podnyala-aviatsiyu-1083483642.html

Взрывы в "Ягодине": Варшава экстренно подняла авиацию – подробности происшествия

Взрывы в "Ягодине": Варшава экстренно подняла авиацию – подробности происшествия - 28.09.2026 Украина.ру

Взрывы в "Ягодине": Варшава экстренно подняла авиацию – подробности происшествия

Нанёс удар в районе международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области — в нескольких сотнях метров от границы с Польшей. Об этом 28 сентября сообщает Волынская ОВА

2026-09-28T20:12

2026-09-28T20:12

2026-09-28T20:13

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По их данным, целью, судя по кадрам, стала приграничная инфраструктура: стоянка грузовиков, таможенный терминал или заправка. В Госпогранслужбе Украины пожаловались на удар британской BBC, отметив, что само здание КПП уцелело.Прилёт вызвал панику в Варшаве: польские военные экстренно подняли в воздух боевую авиацию и включили сирены в приграничных воеводствах.По этому ключевому транспортному коридору бьют не в первый раз. Утром 13 сентября беспилотники атаковали инфраструктуру перехода "Ягодин — Дорогуск": тогда удар пришёлся по АЗС и ж/д путям, зацепив локомотив поезда Киев — Варшава.Подробнее – в материале "Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на ВолыниРанее на эту тему: Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной Больше важных новостей дня в публикации: "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру

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