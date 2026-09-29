Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА - 29.09.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА
Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА - 29.09.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 14 украинских беспилотников, за сутки — 268. Об этом Минобороны РФ вечером 28 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-29T00:32
2026-09-29T00:32
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 27 сентября до 8:00 мск 28 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областей, Московского региона, над акваториями Азовского и Чёрного морей сбиты 254 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 268 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 43 украинских беспилотника, за сутки — 139.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА

00:32 29.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 14 украинских беспилотников, за сутки — 268. Об этом Минобороны РФ вечером 28 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 27 сентября до 8:00 мск 28 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областей, Московского региона, над акваториями Азовского и Чёрного морей сбиты 254 украинских беспилотника.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 268 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 43 украинских беспилотника, за сутки — 139.
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