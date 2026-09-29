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Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА

Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА - 29.09.2026 Украина.ру

Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 14 украинских беспилотников, за сутки — 268. Об этом Минобороны РФ вечером 28 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-29T00:32

2026-09-29T00:32

2026-09-29T00:32

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 27 сентября до 8:00 мск 28 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областей, Московского региона, над акваториями Азовского и Чёрного морей сбиты 254 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 268 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 43 украинских беспилотника, за сутки — 139.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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