https://ukraina.ru/20260929/nemedlenno-peresmotret-podderzhku-ukrainy-yuzhnuyu-koreyu-oskorbili-deystviya-zelenskogo-1083485763.html

"Немедленно пересмотреть поддержку Украины": Южную Корею оскорбили действия Зеленского

"Немедленно пересмотреть поддержку Украины": Южную Корею оскорбили действия Зеленского - 29.09.2026 Украина.ру

"Немедленно пересмотреть поддержку Украины": Южную Корею оскорбили действия Зеленского

Между Украиной и Южной Кореей разгорается скандал, вызванный заявлением Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, которое Сеул счёл вопиющим нарушением договорённости. Пересмотреть оказание помощи Украине 28 сентября призвал представитель правящей в Южной Корее Демократической партии "Тобуро" Ким Бён Чжу

2026-09-29T02:05

2026-09-29T02:05

2026-09-29T02:09

украина.ру

южная корея

сеул

украина

владимир зеленский

киевский режим

оон

генассамблея оон

военнопленные

пленные

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Генерал Ким Бён Чжу ранее занимал пост заместителя командующего Объединёнными силами Южной Кореи и США. В настоящее время является секретарём от правящей партии в парламентском Комитете по национальной обороне."Правительство Украины, извинитесь. До сих пор [мы предоставляли] гуманитарную помощь, экономическую помощь в размере $100 млн. А в ответ получили нарушение договорённости между лидерами двух стран и распространение официальных заявлений с ложными сведениями", — написал парламентарий в X."Нет ни причин, ни необходимости оказывать поддержку государству, которое не сохраняет доверие между правительствами и игнорирует договорённости между главами государств. Правительство Республики Корея должно немедленно пересмотреть вопрос о предоставлении помощи Украине", — заявил Ким Бён Чжу.Украинский телеграм-канал PoliticTime прокомментировал действия Зеленского и реакцию на него в правительственных кругах Южной Кореи."Спасибо... Он нас перессорил уже с целым миром. До этого поссорился с американцами и многими странами Восточной Европы, а сейчас уже даже до Южной Кореи добрался. Просто з***** уже всех. А потом наша пропаганда нам расскажет, что это на самом деле власть Зеленского хорошая, а весь мир глупый, на него без причины обижаются", — говорится в публикации канала.Напомним, Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября сообщил, что двое захваченных украинскими военными северокорейских военнослужащих были отправлены в Южную Корею. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что разглашением этой информации Киев нарушил ранее достигнутую договоренность. Однако украинская сторона отрицала, что такая договорённость была.На заявления главы киевского режима сразу отреагировали американские СМИ, заявившие со ссылкой на свои источники, что в настоящее время стороны обсуждают судьбу пленных после того, как те якобы заявили о своём желании бежать в Южную Корею.27 сентября администрация Ли Чжэ Мёна выступила с чрезвычайно жёстким заявлением, в котором позиция Киева была названа "ложной". Сеул настаивает, что сохранить передачу северокорейских военнопленных в тайне из-за деликатности вопроса первоначально попросила именно украинская сторона, а Республика Корея согласилась на это, принимая во внимание безопасность самих военнослужащих и их семей.Администрация президента "Страны утренней свежести" считает действия Киева "серьёзно подрывающими доверие между правительствами" и способными нанести "серьёзный ущерб дружественным отношениям двух стран", в связи с чем требует официальных разъяснений и извинений. В заявлении также подчёркивается, что Сеул рассматривает возможность принятия соответствующих мер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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