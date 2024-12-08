Трамп пытается бить ногами и руками, но теряет равновесие: Брутер про давление на Россию и Европу - 08.12.2024 Украина.ру
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Трамп пытается бить ногами и руками, но теряет равновесие: Брутер про давление на Россию и Европу
Трамп пытается бить ногами и руками, но теряет равновесие: Брутер про давление на Россию и Европу - 08.12.2024 Украина.ру
Трамп пытается бить ногами и руками, но теряет равновесие: Брутер про давление на Россию и Европу
Смысл существования Трампа в том, что он на всех давит, всех прижимает к ногтю и все его боятся. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2024-12-08T07:30
2024-12-08T07:30
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Он добавил, что европейцы не могут так себя вести: у них нет для этого ресурсов. "Не случайно Трамп обещает вести 100-процентные пошлины в случае отказа от доллара. Он пытается бить одновременно двумя руками и ногами, но при этом теряет равновесие", — заключил Брутер.На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на УкраинеПолный текст интервью — Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
https://ukraina.ru/20241204/1059413616.html
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, переговоры, детали
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, детали

Трамп пытается бить ногами и руками, но теряет равновесие: Брутер про давление на Россию и Европу

07:30 08.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: Трамп в ярости
Коллаж: Трамп в ярости - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Украина.ру
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Смысл существования Трампа в том, что он на всех давит, всех прижимает к ногтю и все его боятся. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

"Трамп хочет показать, что давит на Путина, а тот соглашается, потому что слаб. Это его raison d'être, смысл существования", — считает Брутер.

Он добавил, что европейцы не могут так себя вести: у них нет для этого ресурсов.
"Не случайно Трамп обещает вести 100-процентные пошлины в случае отказа от доллара. Он пытается бить одновременно двумя руками и ногами, но при этом теряет равновесие", — заключил Брутер.
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На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.
План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.
Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на Украине
Полный текст интервью — Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
 
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