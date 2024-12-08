https://ukraina.ru/20241208/1059415063.html

Трамп пытается бить ногами и руками, но теряет равновесие: Брутер про давление на Россию и Европу

Трамп пытается бить ногами и руками, но теряет равновесие: Брутер про давление на Россию и Европу - 08.12.2024 Украина.ру

Трамп пытается бить ногами и руками, но теряет равновесие: Брутер про давление на Россию и Европу

Смысл существования Трампа в том, что он на всех давит, всех прижимает к ногтю и все его боятся. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2024-12-08T07:30

2024-12-08T07:30

2024-12-08T07:30

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Он добавил, что европейцы не могут так себя вести: у них нет для этого ресурсов. "Не случайно Трамп обещает вести 100-процентные пошлины в случае отказа от доллара. Он пытается бить одновременно двумя руками и ногами, но при этом теряет равновесие", — заключил Брутер.На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на УкраинеПолный текст интервью — Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине

https://ukraina.ru/20241204/1059413616.html

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, переговоры, детали