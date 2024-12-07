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Константинов предложил созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины

Константинов предложил созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины - 07.12.2024 Украина.ру

Константинов предложил созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил после прекращения украинского конфликта созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины, передает РИА Новости

2024-12-07T10:20

2024-12-07T10:20

2024-12-07T10:20

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"Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого", - объяснил Константинов.По его словам, Владимир Зеленский – военный преступник, который должен понести наказание за все убийства, теракты и организацию диверсий.Нюрнбергский процесс – ключевой судебный процесс после окончания Второй мировой войны над преступниками нацисткой Германии. Проходил в немецком городе Нюрнберг.Подробнее об украинских преступниках - в материале "Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко на сайте Украина.ру.

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новости, украина, одесса, мариуполь, владимир константинов, владимир зеленский