https://ukraina.ru/20241207/1059481561.html
Константинов предложил созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины
Константинов предложил созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины - 07.12.2024 Украина.ру
Константинов предложил созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил после прекращения украинского конфликта созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины, передает РИА Новости
2024-12-07T10:20
2024-12-07T10:20
2024-12-07T10:20
новости
украина
одесса
мариуполь
владимир константинов
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038790262_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe83890605b0cb65213301629399f9db.jpg
"Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого", - объяснил Константинов.По его словам, Владимир Зеленский – военный преступник, который должен понести наказание за все убийства, теракты и организацию диверсий.Нюрнбергский процесс – ключевой судебный процесс после окончания Второй мировой войны над преступниками нацисткой Германии. Проходил в немецком городе Нюрнберг.Подробнее об украинских преступниках - в материале "Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко на сайте Украина.ру.
украина
одесса
мариуполь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038790262_52:0:1191:854_1920x0_80_0_0_6ceb7c7c40ace141e6dfb4935a397a4e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, мариуполь, владимир константинов, владимир зеленский
Новости, Украина, Одесса, Мариуполь, Владимир Константинов, Владимир Зеленский
Константинов предложил созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил после прекращения украинского конфликта созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины, передает РИА Новости
"Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого", - объяснил Константинов.
По его словам, Владимир Зеленский
– военный преступник, который должен понести наказание за все убийства, теракты и организацию диверсий.
"Даже в средние века никто не занимался убийствами, проблемы решали на поле боя. Украинцы должны узнать, что творил Зеленский и его банда, к чему привёл нацизм", - сказал Константинов.
Нюрнбергский процесс – ключевой судебный процесс после окончания Второй мировой войны над преступниками нацисткой Германии
. Проходил в немецком городе Нюрнберг.
Подробнее об украинских преступниках - в материале "Служащие режиму просроченного Зеленского – преступники" - Незалежко на сайте Украина.ру.