Десятки тысяч солдат США в Европе против России. Главное на Украине на утро 7 декабря - 07.12.2024 Украина.ру
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Десятки тысяч солдат США в Европе против России. Главное на Украине на утро 7 декабря
Десятки тысяч солдат США в Европе против России. Главное на Украине на утро 7 декабря - 07.12.2024 Украина.ру
Десятки тысяч солдат США в Европе против России. Главное на Украине на утро 7 декабря
Президент США Джо Байден рассказал о развёрнутых против России силах в Европе
2024-12-07T09:57
2024-12-07T10:17
эксклюзив
хроники
джо байден
энтони блинкен
владимир зеленский
украина
сша
европа
азовсталь
цру
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Президент США Джо Байден отчитался Конгрессу, что в странах Европы находятся 80 тыс. американских военнослужащих, направленных туда для сдерживания России."Около 80 тыс. военнослужащих вооруженных сил США направлены или развёрнуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе", — говорилось в письме американского президента руководству обеих палат Конгресса США.Байден заявил, что американские войска находятся в Европе с целью "успокоения союзников" и "сдерживания дальнейшей российской агрессии".Примечательно, что вопрос увеличения американского контингента в Европе рассматривался ещё до начала СВО. Так, в январе 2022 года американское издание сообщало о том, что у Байдена проходило совещание по поводу увеличения американского контингента в Европе.В начале февраля 2022 года Байден официально одобрил разворачивание дополнительных сил в Европе: 2 тыс. военнослужащих США в Польше и ещё несколько тыс. в юго-восточных странах НАТО в Европе, в том числе и в Румынии.После начала СВО численность американских военных в Европе увеличилась. Кроме того, американские военные начали принимать активное участие в боевых действиях на Украине. При этом официально США свои войска не отправляли: действовали отдельные специалисты, в т.ч. и обслуживающие ракетные системы."Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений", - заявил в начале декабря в интервью Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.Кроме того, Минобороны России не раз сообщало об уничтожении на Украине западных, в т.ч. и американских наёмников. Также американские наёмники — ветераны силовых структур США — принимали участие во вторжении в Курскую область.Помимо этого, в сети на раз обращали внимание на странные смерти американских офицеров и генералов, по времени совпадающие с ударами ВС РФ по объектам военной инфраструктуры на Украине.Так, в конце июня на территории воздушно-наземного боевого центра Корпуса морской пехоты США "Туэнтинайн-Палмс" в Калифорнии обнаружили тело генерал-майора Уильяма Ф. Маллена III. Его труп был обнаружен в здании 1651, которое использовалось для школы связи и электроники. При этом ряд СМИ предположил, что Маллен на самом деле погиб на Украине, а история с нахождением тела на территории боевого центра придумана для отвода глаз.За год до этого - летом 2023 года - американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в штате Мэрилэнд. 25 июля одномоторный самолёт Piper PA-28 Cherokee, которым управлял генерал, рухнул недалеко от армейского испытательного полигона в Абердине на северо-востоке штата. Примечательно, что у Поттса не было опыта управления самолётами - ранее он пилотировал вертолёты. При этом обломки самолёта были найдены в поле. Следов возгорания не было. Ранее, в 2022 году, Поттс был исполнительным директором Программы по командованию, контролю и тактической связи (PEO C3T), функция которой заключается в разработке и поддержке "коммуникационных сетей, радиостанций, спутниковых систем и другого оборудования, необходимого солдатам для информационного доминирования на поле боя". Ряд источников предполагал, что Поттс также погиб на Украине.Одно из самых известных совпадений связано с "Азовсталью". 23 мая после полного освобождения Мариуполя и сдачей остатков боевиков с территории "Азовстали" Центральной разведывательное управления Соединённых Штатов сообщило о гибели двух агентов при исполнении служебных обязанностей. Церемония по увековечиванию их памяти состоялась в тот день в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. В рамках мероприятия ЦРУ добавило две новые звезды на Мемориальную стену, которые символизируют агентов ЦРУ, погибших при выполнении служебного долга. Всего на мемориале содержатся 139 отметок памяти. Обстоятельства смерти военных находятся под секретом, это может означать, что погибшие агенты могли работать под прикрытием.Позднее российские военкоры нашли на территории "Азовстали" сгоревший американский паспорт. Этот документ, очевидно, пытались уничтожить украинские боевики перед сдачей в помещении, которое также использовалось как импровизированный крематорий.Тем временем США настаивают на снижении мобилизационного возраста на Украине. 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил о том, что Украина должна принять "сложные решения"."Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов на передовой должны быть люди", - заявил Блинкен.По его словам, Запад обязан обеспечить, чтобы "каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует", прошёл обучение и получил необходимое вооружение.США предложили Украине быстро нарастить численность армии, снизив минимальный возраст для мобилизации на семь лет: с нынешних 25 до 18 лет. При этом власти Украины оценивают необходимую численность новобранцев в 160 тыс., однако власти США уверены: нужно больше солдат."Сейчас нужны люди. Русские действительно добиваются прогресса, устойчивого прогресса, на востоке, и они начинают оттеснять украинские позиции под Курском. Мобилизация и увеличение численности рабочей силы могли бы существенно изменить ситуацию", — заявил агентству Reuters ранее неназванный представитель Белого дома.При этом украинские источники сообщают, что власти страны могут решиться на новую авантюру, которая обойдётся стране в значительное количество погибших."Наш источник сообщает, что многие военные против готовящегося Зеленским "последнего наступления", которое он готовит под инаугурацию Трампа. Все военные уверены, что необходимо лучше стабилизировать фронт, а не растягивать силы. Так как мира в январе-феврале 2025 года может и не быть, а из-за наступления ВСУ может произойти ещё сильнее обвал обороны, что к весне 2025 года ухудшит положение Украины в переговорном кейсе. Пойдёт ли Зеленский в очередную авантюру, покажет время", - сообщил вечером 6 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Тем временем на Украине ужесточается мобилизация, а в обществе растёт усталость от боевых действий.О ходе боевых действий — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперёд".
https://ukraina.ru/20241206/1059477160.html
https://ukraina.ru/20241206/1059464761.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, джо байден, энтони блинкен, владимир зеленский, украина, сша, европа, азовсталь, цру, нато
Эксклюзив, Хроники, Джо Байден, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Украина, США, Европа, Азовсталь, ЦРУ, НАТО

Десятки тысяч солдат США в Европе против России. Главное на Украине на утро 7 декабря

09:57 07.12.2024 (обновлено: 10:17 07.12.2024)
 
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В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Джо Байден рассказал о развёрнутых против России силах в Европе
Президент США Джо Байден отчитался Конгрессу, что в странах Европы находятся 80 тыс. американских военнослужащих, направленных туда для сдерживания России.
"Около 80 тыс. военнослужащих вооруженных сил США направлены или развёрнуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе", — говорилось в письме американского президента руководству обеих палат Конгресса США.
Байден заявил, что американские войска находятся в Европе с целью "успокоения союзников" и "сдерживания дальнейшей российской агрессии".
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Вчера, 18:00
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Примечательно, что вопрос увеличения американского контингента в Европе рассматривался ещё до начала СВО. Так, в январе 2022 года американское издание сообщало о том, что у Байдена проходило совещание по поводу увеличения американского контингента в Европе.
В начале февраля 2022 года Байден официально одобрил разворачивание дополнительных сил в Европе: 2 тыс. военнослужащих США в Польше и ещё несколько тыс. в юго-восточных странах НАТО в Европе, в том числе и в Румынии.
После начала СВО численность американских военных в Европе увеличилась. Кроме того, американские военные начали принимать активное участие в боевых действиях на Украине. При этом официально США свои войска не отправляли: действовали отдельные специалисты, в т.ч. и обслуживающие ракетные системы.
"Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений", - заявил в начале декабря в интервью Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Кроме того, Минобороны России не раз сообщало об уничтожении на Украине западных, в т.ч. и американских наёмников. Также американские наёмники — ветераны силовых структур США — принимали участие во вторжении в Курскую область.
Помимо этого, в сети на раз обращали внимание на странные смерти американских офицеров и генералов, по времени совпадающие с ударами ВС РФ по объектам военной инфраструктуры на Украине.
Так, в конце июня на территории воздушно-наземного боевого центра Корпуса морской пехоты США "Туэнтинайн-Палмс" в Калифорнии обнаружили тело генерал-майора Уильяма Ф. Маллена III. Его труп был обнаружен в здании 1651, которое использовалось для школы связи и электроники. При этом ряд СМИ предположил, что Маллен на самом деле погиб на Украине, а история с нахождением тела на территории боевого центра придумана для отвода глаз.
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За год до этого - летом 2023 года - американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в штате Мэрилэнд. 25 июля одномоторный самолёт Piper PA-28 Cherokee, которым управлял генерал, рухнул недалеко от армейского испытательного полигона в Абердине на северо-востоке штата. Примечательно, что у Поттса не было опыта управления самолётами - ранее он пилотировал вертолёты. При этом обломки самолёта были найдены в поле. Следов возгорания не было. Ранее, в 2022 году, Поттс был исполнительным директором Программы по командованию, контролю и тактической связи (PEO C3T), функция которой заключается в разработке и поддержке "коммуникационных сетей, радиостанций, спутниковых систем и другого оборудования, необходимого солдатам для информационного доминирования на поле боя". Ряд источников предполагал, что Поттс также погиб на Украине.
Одно из самых известных совпадений связано с "Азовсталью". 23 мая после полного освобождения Мариуполя и сдачей остатков боевиков с территории "Азовстали" Центральной разведывательное управления Соединённых Штатов сообщило о гибели двух агентов при исполнении служебных обязанностей. Церемония по увековечиванию их памяти состоялась в тот день в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. В рамках мероприятия ЦРУ добавило две новые звезды на Мемориальную стену, которые символизируют агентов ЦРУ, погибших при выполнении служебного долга. Всего на мемориале содержатся 139 отметок памяти. Обстоятельства смерти военных находятся под секретом, это может означать, что погибшие агенты могли работать под прикрытием.
Позднее российские военкоры нашли на территории "Азовстали" сгоревший американский паспорт. Этот документ, очевидно, пытались уничтожить украинские боевики перед сдачей в помещении, которое также использовалось как импровизированный крематорий.
Тем временем США настаивают на снижении мобилизационного возраста на Украине. 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил о том, что Украина должна принять "сложные решения".
"Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов на передовой должны быть люди", - заявил Блинкен.
По его словам, Запад обязан обеспечить, чтобы "каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует", прошёл обучение и получил необходимое вооружение.
Вчера, 09:42
Причины СВО, врио губернатора Курской области. Главное на Украине на утро 6 декабряМинистр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о причинах спецоперации ВС РФ на Украине. Врио губернатора Курской области стал Александр Хинштейн
США предложили Украине быстро нарастить численность армии, снизив минимальный возраст для мобилизации на семь лет: с нынешних 25 до 18 лет. При этом власти Украины оценивают необходимую численность новобранцев в 160 тыс., однако власти США уверены: нужно больше солдат.
"Сейчас нужны люди. Русские действительно добиваются прогресса, устойчивого прогресса, на востоке, и они начинают оттеснять украинские позиции под Курском. Мобилизация и увеличение численности рабочей силы могли бы существенно изменить ситуацию", — заявил агентству Reuters ранее неназванный представитель Белого дома.
При этом украинские источники сообщают, что власти страны могут решиться на новую авантюру, которая обойдётся стране в значительное количество погибших.
"Наш источник сообщает, что многие военные против готовящегося Зеленским "последнего наступления", которое он готовит под инаугурацию Трампа. Все военные уверены, что необходимо лучше стабилизировать фронт, а не растягивать силы. Так как мира в январе-феврале 2025 года может и не быть, а из-за наступления ВСУ может произойти ещё сильнее обвал обороны, что к весне 2025 года ухудшит положение Украины в переговорном кейсе. Пойдёт ли Зеленский в очередную авантюру, покажет время", - сообщил вечером 6 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Тем временем на Украине ужесточается мобилизация, а в обществе растёт усталость от боевых действий.
О ходе боевых действий — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперёд".
 
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