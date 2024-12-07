https://ukraina.ru/20241207/1059456508.html

"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа

"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа - 07.12.2024 Украина.ру

"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа

Судя по тому, что был слит "мирный план" Келлога, позиция новой власти США по Украине еще не выработана — она только формируется, а Киеву хочется заранее приспособиться к будущей западной повестке

2024-12-07T10:20

2024-12-07T10:20

2024-12-07T10:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал постоянный участник политических ТВ-шоу, востоковед Александр Каргин.Комментируя переговоры между украинской делегацией во главе с Ермаком и представителями будущей администрации Белого дома, эксперт отметил, что поездка украинского лидера — это жест отчаяния.Украина примет ту позицию, которую займут в Вашингтоне, резюмировал эксперт.Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Украина планирует объявить о своей готовности к миру. По данным СМИ, украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком провела в США переговоры с представителями будущей администрации Белого дома.Подробнее об этом — в материале Виктории Титовой Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям ТрампаПолный текст интервью — Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией

https://ukraina.ru/20241205/1059454776.html

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новости, украина, сша, америка, дональд трамп, андрей ермак, запад, детали