"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа - 07.12.2024 Украина.ру
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"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа
"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа - 07.12.2024 Украина.ру
"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа
Судя по тому, что был слит "мирный план" Келлога, позиция новой власти США по Украине еще не выработана — она только формируется, а Киеву хочется заранее приспособиться к будущей западной повестке
2024-12-07T10:20
2024-12-07T10:20
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал постоянный участник политических ТВ-шоу, востоковед Александр Каргин.Комментируя переговоры между украинской делегацией во главе с Ермаком и представителями будущей администрации Белого дома, эксперт отметил, что поездка украинского лидера — это жест отчаяния.Украина примет ту позицию, которую займут в Вашингтоне, резюмировал эксперт.Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Украина планирует объявить о своей готовности к миру. По данным СМИ, украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком провела в США переговоры с представителями будущей администрации Белого дома.Подробнее об этом — в материале Виктории Титовой Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям ТрампаПолный текст интервью — Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией
https://ukraina.ru/20241205/1059454776.html
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новости, украина, сша, америка, дональд трамп, андрей ермак, запад, детали
Новости, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Запад, детали

"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа

10:20 07.12.2024
 
Трамп с советниками и Зеленский с Ермаком
Трамп с советниками и Зеленский с Ермаком
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Судя по тому, что был слит "мирный план" Келлога, позиция новой власти США по Украине еще не выработана — она только формируется, а Киеву хочется заранее приспособиться к будущей западной повестке
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал постоянный участник политических ТВ-шоу, востоковед Александр Каргин.
Комментируя переговоры между украинской делегацией во главе с Ермаком и представителями будущей администрации Белого дома, эксперт отметил, что поездка украинского лидера — это жест отчаяния.
“До инаугурации Трампа осталось меньше двух месяцев. Судя по тому, что был слит "мирный план" Келлога, позиция новой власти США по Украине еще не выработана — она только формируется. То, что Ермак, который считается зашкваренным политиком, едет в Америку и пытается поговорить с командой Трампа, говорит о его неуверенности в себе. Он пытается уловить позицию Трампа, чтобы потом под него подстроиться”, — считает Каргин.
Украина примет ту позицию, которую займут в Вашингтоне, резюмировал эксперт.
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Украина планирует объявить о своей готовности к миру. По данным СМИ, украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком провела в США переговоры с представителями будущей администрации Белого дома.
Подробнее об этом — в материале Виктории Титовой Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа
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Полный текст интервью — Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией
 
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