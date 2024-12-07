"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа
Трамп с советниками и Зеленский с Ермаком
Судя по тому, что был слит "мирный план" Келлога, позиция новой власти США по Украине еще не выработана — она только формируется, а Киеву хочется заранее приспособиться к будущей западной повестке
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал постоянный участник политических ТВ-шоу, востоковед Александр Каргин.
Комментируя переговоры между украинской делегацией во главе с Ермаком и представителями будущей администрации Белого дома, эксперт отметил, что поездка украинского лидера — это жест отчаяния.
“До инаугурации Трампа осталось меньше двух месяцев. Судя по тому, что был слит "мирный план" Келлога, позиция новой власти США по Украине еще не выработана — она только формируется. То, что Ермак, который считается зашкваренным политиком, едет в Америку и пытается поговорить с командой Трампа, говорит о его неуверенности в себе. Он пытается уловить позицию Трампа, чтобы потом под него подстроиться”, — считает Каргин.
Украина примет ту позицию, которую займут в Вашингтоне, резюмировал эксперт.
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Украина планирует объявить о своей готовности к миру. По данным СМИ, украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком провела в США переговоры с представителями будущей администрации Белого дома.
Подробнее об этом — в материале Виктории Титовой Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа
5 декабря, 22:10Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу"В мире по-прежнему ощущаются флюиды тревоги и страха перед возможной войной. И не зря, видимо, главред телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян 3 декабря 2024 года написала в своем телеграм-канале следующее: "Звали кота Мир. Попробуй тут не увидеть символизм".
Полный текст интервью — Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией