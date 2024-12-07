https://ukraina.ru/20241207/1059405796.html

"Брюки превращаются в элегантные шорты": эксперт назвал прародителей "Орешника"

"Брюки превращаются в элегантные шорты": эксперт назвал прародителей "Орешника" - 07.12.2024 Украина.ру

"Брюки превращаются в элегантные шорты": эксперт назвал прародителей "Орешника"

Предком "Орешника" стала ракета РС-26 "Рубеж". Разработка этой системы шла с 2011 по 2016 года в двух вариантах: ракеты средней дальности (БРСД) и ракеты малой дальности. А по итогу "Орешник" бьет на 6000 километров

2024-12-07T10:10

2024-12-07T10:10

2024-12-07T10:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.Он также добавил, что если ВСУ опять примутся обстреливать территорию России крылатыми ракетами, она еще где-то применит "Орешник"."Например, разрушим три украинские АЭС. Никакой радиации не будет, но какой "хай и лай поднимется", — заключил Мощанский.В прошлом месяце британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на анонимного украинского военного чиновника утверждалось, что по днепропетровскому "Южмашу" ударила ракета РС-26 "Рубеж", а не "Орешник". Эту версию рассматривали и другие западные СМИ. "Орешник" или все же "Рубеж"? На Западе разгорелись споры вокруг удара по Днепропетровскому "Южмашу"Параллельно Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, якобы Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету из состава ракетного комплекса "Кедр".Версия 3.0: "Кедр". В ГУР прокомментировали удар по "Южмашу"Ранее в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин обозначил, куда ВС РФ следует ударить "Орешником" в следующий раз. Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба. "Именно по ним России необходимо нанести превентивный неядерный удар — "Орешниками", "Кинжалами", "Искандерами", — заявил Козин.Подробнее об этом — в интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш"Полный текст интервью — Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск

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