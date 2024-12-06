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Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов

Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов - 06.12.2024 Украина.ру

Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов

ВСУ пытали контратаковать российские войска в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное к северу от Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Их усилия привели к большим потерям территории

2024-12-06T18:31

2024-12-06T18:31

2024-12-06T18:31

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Об этом 6 декабря сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.Он отметил, что ВСУ пытаются выбить российские подразделения из Раздольного и Нового Комара. По словам Рогова, на этом направлении завязалось серьезное боестолкновение, в котором ВСУ не только не смогли отбить потерянные позиции, но и вынуждены были еще сильнее отступить.Ранее харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин подчеркнул, что на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. "Минобороны официально подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. В районе Нового Комара также отмечены успешные наступательные действия", — сообщил Алехин. Подробнее об этом — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на ОсколеВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Другие темы: "Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине

https://ukraina.ru/20241206/1059472629.html

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новости, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, владимир рогов, вс рф