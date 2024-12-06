Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
ВСУ пытали контратаковать российские войска в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное к северу от Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Их усилия привели к большим потерям территории
Об этом 6 декабря сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Он отметил, что ВСУ пытаются выбить российские подразделения из Раздольного и Нового Комара. По словам Рогова, на этом направлении завязалось серьезное боестолкновение, в котором ВСУ не только не смогли отбить потерянные позиции, но и вынуждены были еще сильнее отступить.
Ранее харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин подчеркнул, что на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск.
"Минобороны официально подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. В районе Нового Комара также отмечены успешные наступательные действия", — сообщил Алехин.
Подробнее об этом — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.