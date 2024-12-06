Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов - 06.12.2024 Украина.ру
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Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов
Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов - 06.12.2024 Украина.ру
Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов
ВСУ пытали контратаковать российские войска в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное к северу от Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Их усилия привели к большим потерям территории
2024-12-06T18:31
2024-12-06T18:31
новости
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
владимир рогов
вс рф
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Об этом 6 декабря сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.Он отметил, что ВСУ пытаются выбить российские подразделения из Раздольного и Нового Комара. По словам Рогова, на этом направлении завязалось серьезное боестолкновение, в котором ВСУ не только не смогли отбить потерянные позиции, но и вынуждены были еще сильнее отступить.Ранее харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин подчеркнул, что на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. "Минобороны официально подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. В районе Нового Комара также отмечены успешные наступательные действия", — сообщил Алехин. Подробнее об этом — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на ОсколеВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Другие темы: "Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине
https://ukraina.ru/20241206/1059472629.html
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новости, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, владимир рогов, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, ВС РФ

Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов

18:31 06.12.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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ВСУ пытали контратаковать российские войска в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное к северу от Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Их усилия привели к большим потерям территории
Об этом 6 декабря сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Он отметил, что ВСУ пытаются выбить российские подразделения из Раздольного и Нового Комара. По словам Рогова, на этом направлении завязалось серьезное боестолкновение, в котором ВСУ не только не смогли отбить потерянные позиции, но и вынуждены были еще сильнее отступить.
Ранее харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин подчеркнул, что на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск.
"Минобороны официально подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. В районе Нового Комара также отмечены успешные наступательные действия", — сообщил Алехин.
Подробнее об этом — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
15:54
Еще два: ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНРРоссийские военные освободили Сухие Ялы и Пустынку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря сообщило Минобороны РФ
Другие темы: "Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир РоговВС РФ
 
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