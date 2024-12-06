https://ukraina.ru/20241206/1059477888.html

"Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине

"Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине - 06.12.2024 Украина.ру

"Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине

В англоязычном сегменте интернета разлетелось видео, на котором журналистка британского издания ВВС Мишель Флери, забыв выключить микрофон, призналась, что готова застрелиться, если ее вновь попросят озвучивать новости по поводу Украины

2024-12-06T18:09

2024-12-06T18:09

2024-12-06T18:09

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На кадрах ролика проигрывается заставка программы Business Today ("Бизнес сегодня"), поверх которой звучит приглушенный голос Флери: После этих слов ничего не подозревающая ведущая начала вести программу. Другие новости: Лукашенко попросил у Путина "Орешник"

https://ukraina.ru/20241206/1059476587.html

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новости, украина, ввс, запад, британия, киев