"Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине - 06.12.2024 Украина.ру
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"Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине
"Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине - 06.12.2024 Украина.ру
"Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине
В англоязычном сегменте интернета разлетелось видео, на котором журналистка британского издания ВВС Мишель Флери, забыв выключить микрофон, призналась, что готова застрелиться, если ее вновь попросят озвучивать новости по поводу Украины
2024-12-06T18:09
2024-12-06T18:09
новости
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На кадрах ролика проигрывается заставка программы Business Today ("Бизнес сегодня"), поверх которой звучит приглушенный голос Флери: После этих слов ничего не подозревающая ведущая начала вести программу. Другие новости: Лукашенко попросил у Путина "Орешник"
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Новости, Украина, ВВС, Запад, Британия, Киев

"Я готова застрелиться": ведущая ВВС не выдержала очередной эфир об Украине

18:09 06.12.2024
 
© Скрин видео ВВС ведущая
ВВС ведущая
© Скрин видео
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В англоязычном сегменте интернета разлетелось видео, на котором журналистка британского издания ВВС Мишель Флери, забыв выключить микрофон, призналась, что готова застрелиться, если ее вновь попросят озвучивать новости по поводу Украины
На кадрах ролика проигрывается заставка программы Business Today ("Бизнес сегодня"), поверх которой звучит приглушенный голос Флери:
"Клянусь, если мы сегодня снова будем говорить об Украине, я ***** застрелюсь".
После этих слов ничего не подозревающая ведущая начала вести программу.
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