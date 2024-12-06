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Украинское досье: готова ли Россия к ядерному шантажу и отказу от признания Украины?

Украинское досье: готова ли Россия к ядерному шантажу и отказу от признания Украины? - 06.12.2024 Украина.ру

Украинское досье: готова ли Россия к ядерному шантажу и отказу от признания Украины?

6 декабря в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла конференция на тему "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье"

2024-12-06T15:34

2024-12-06T15:34

2024-12-06T15:34

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В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия. В то же время в СМИ периодически публикуют сообщения о возможной подготовке к переговорам. В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений Федоров, политолог Андрей Суздальцев, офицер запаса, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.Рецепт Федорова"Наша позиция простая. Победа возможна через механизм ядерного сдерживания, основа которого – ядерное устрашение или угроза нацеливания. Любые наши усилия (испытания) могут быть основой для следующего шага – устрашения США. Это и есть мотивация для американцев, чтобы разговаривать", - сказал Федоров.Для будущих переговоров по украинскому конфликту нужно заложить фундамент, считает Федоров. И этим фундаментом должна стать отмена независимости Украины. По его мнению, в требованиях к Украине о невступлении в НАТО нет логики из-за ее статуса независимого государства."Либо это независимое государство, либо это часть нашей территории, которую мы готовы отдать, но на определенных условиях. Соответственно, нам придется возвращаться к отмене незаконных решений 1991 года. И без этой отмены мы не готовы к переговорам", - сказал Федоров.По его словам, если у нас война, значит, надо напугать врага, а для этого нужно "стать другими" и провести некие внутренние экономические, политические реформы и реформы в государственном строительстве. Причем угрожать Европе нет смысла - она зависит от США.Отмена независимости Украины и реформы с целью достижения суверенитета - этого нет ни у одного эксперта и телевизионного гуру, подчеркнул Федоров.- Вы сказали о срочных внутренних реформах. Напомните, какие, на ваш взгляд, нужны реформы? - уточнил у него ведущий мероприятия, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.- Суверенитет, наделение Госсовета властью, национализация капитала…- Полностью?- Нет, имеется в виду деоффшоризация, - сказал Федоров.Трамп - друг или враг?Всю избирательную кампанию российские СМИ упорно "голосовали и руками, и ногами" за Дональда Трампа, заявил Андрей Суздальцев. Он назвал это поразительной вещью и наваждением. На самом деле, эта очередная информационная кампания, к которой, по мнению Суздальцева, примкнули и россияне."Мы видим, что Трамп заботится о своей стране. Как в войне не участвовать, но победить. Он ни слова не сказал о разрешении Байдена использовать дальнобойные ракеты для ударов по России - то есть, это его устраивает, - сказал Суздальцев. - Мы понимаем, что для него главное - оттянуть Китай от России. А Россия – хорошее препятствие с ядерным потенциалом".Нас не позовут на переговоры, сказал Суздальцев. Даже звонок Путину воспринимается на Западе как катастрофа, поэтому Запад ожидает от Москвы только уступок. В противном случае давление будет только усиливаться."Но обратите внимание: последние две недели - тишина!", - отметил эксперт и предложил следующее: "Надо не поддаваться на информационные атаки. Убрать всех посредников. И не торопиться - это спектакль для нас, давайте его досмотрим".Трамп важен России потому, что он - "серьезный враг", подчеркнул Суздальцев.- Проблема в том, что на Трампа очень трудно воздействовать как на врага, - перебил его Федоров. - Потому что он воспринимается как друг. И это часть механизма США по воздействию на нас.Стране готовиться к издержкамПобеда будет достигнута на поле боя, считает Дмитрий Дрозденко, и только потом будут заключаться всякие соглашения. Никаких "красных линий" юридически не существует, они есть только в голове, сказал он, и поддержал идею стратегического сдерживания оппонента." И еще один фактор - донесение этого до противника, он должен понимать, что на его действия будет ответ, и это будет не превентивная мера", - сказал Дрозденко.Нынешние западные политические деятели не сравнимы со старым поколением титанов многоуровневого сознания вроде Киссинджера или Рейгана. Они мыслят более плоско, и поэтому "они действительно не верят, что мы будем действовать", считает эксперт.-- Это невозможно. Это путь в никуда, - возмутился Федоров. - Понимаете, на мой взгляд, НАТО не будет вмешиваться в такого уровня конфликт и не только из-за ядерного оружия…, - ответил Дрозденко. - Здесь вопрос более геоэкономический, чем геополитический.Переговоры через эскалациюЭскалация или подготовка к переговорам? Коллективный Запад готовится к переговорам через эскалацию, считает Олег Шаландин. С помощью "Орешника" Россия показала предел, до которого можно довести ситуацию, после чего останется только испытание ядерного боеприпаса на полигоне на Новой Земле."И тогда это будет последний ша", - сказал он. - Трампу ситуация на Украине тоже не совсем нужна. Он более опытный человек, чем в свою первую каденцию, им просто так не… не поруководишь, не поманипулируешь. Он пришел достаточно злой. Посмотрите, кого он будет рекомендовать Конгрессу США? Это люди, которые готовы бороться как с глубинным государством, так и делать все внутри - тематика внешней политики не совсем нужна".Перелом в украинском конфликте уже пройден, и Россия готова достигнуть целей при помощи оружия и дипломатии. Назначенцам Трампа, по мнению Шаландина, пока это сложно принять, но они это сделают.- А как? Вы сказали: "Мы добьемся наших целей".. Когда мы смотрим на то, как идут боевые действия, то понимаем, с какими трудностями сталкиваемся. А они же нас взвешивают, идет разведка боем. Соперник у нас гигантский и мощнейший. Мне хотелось бы прояснить, каковы перспективы? - спросил Хисамов.- О том, что нужно побеждать через технологию сверхдержавы, мы говорили здесь и два года назад, - сказал Федоров. - Мне кажется, должно возникнуть достаточное понимание, что победить НАТО штурмами нельзя. Но это не значит, что его нельзя победить. Повестка для нас победы над НАТО - это запуск специально для этого подготовленного механизма под названием "Стратегическое ядерное оружие". Даже не тактическое, которого у нас четыре тысячи изделий.Все-таки России нужно найти некий неординарный ассиметричный вариант ответа, считает Суздальцев. Федоров с ним не согласен: план-то, по его словам, есть, и он один - ядерный шантаж в ответ на обстрелы российских городов. Но к такому повороту Россия не готова, заключил он.Читайте также: Украинское досье: "Сможет ли Трамп остановить войну?"

https://ukraina.ru/20241206/1059449857.html

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Сергей Зуев

украина, россия, сша, дональд трамп, андрей суздальцев, украина.ру, нато, александр федоров, эксклюзив, евгений федоров