Украинское досье: готова ли Россия к ядерному шантажу и отказу от признания Украины? - 06.12.2024 Украина.ру
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Украинское досье: готова ли Россия к ядерному шантажу и отказу от признания Украины?
Украинское досье: готова ли Россия к ядерному шантажу и отказу от признания Украины? - 06.12.2024 Украина.ру
Украинское досье: готова ли Россия к ядерному шантажу и отказу от признания Украины?
6 декабря в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла конференция на тему "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье"
2024-12-06T15:34
2024-12-06T15:34
украина
россия
сша
дональд трамп
андрей суздальцев
украина.ру
нато
александр федоров
эксклюзив
евгений федоров
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В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия. В то же время в СМИ периодически публикуют сообщения о возможной подготовке к переговорам. В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений Федоров, политолог Андрей Суздальцев, офицер запаса, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.Рецепт Федорова"Наша позиция простая. Победа возможна через механизм ядерного сдерживания, основа которого – ядерное устрашение или угроза нацеливания. Любые наши усилия (испытания) могут быть основой для следующего шага – устрашения США. Это и есть мотивация для американцев, чтобы разговаривать", - сказал Федоров.Для будущих переговоров по украинскому конфликту нужно заложить фундамент, считает Федоров. И этим фундаментом должна стать отмена независимости Украины. По его мнению, в требованиях к Украине о невступлении в НАТО нет логики из-за ее статуса независимого государства."Либо это независимое государство, либо это часть нашей территории, которую мы готовы отдать, но на определенных условиях. Соответственно, нам придется возвращаться к отмене незаконных решений 1991 года. И без этой отмены мы не готовы к переговорам", - сказал Федоров.По его словам, если у нас война, значит, надо напугать врага, а для этого нужно "стать другими" и провести некие внутренние экономические, политические реформы и реформы в государственном строительстве. Причем угрожать Европе нет смысла - она зависит от США.Отмена независимости Украины и реформы с целью достижения суверенитета - этого нет ни у одного эксперта и телевизионного гуру, подчеркнул Федоров.- Вы сказали о срочных внутренних реформах. Напомните, какие, на ваш взгляд, нужны реформы? - уточнил у него ведущий мероприятия, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.- Суверенитет, наделение Госсовета властью, национализация капитала…- Полностью?- Нет, имеется в виду деоффшоризация, - сказал Федоров.Трамп - друг или враг?Всю избирательную кампанию российские СМИ упорно "голосовали и руками, и ногами" за Дональда Трампа, заявил Андрей Суздальцев. Он назвал это поразительной вещью и наваждением. На самом деле, эта очередная информационная кампания, к которой, по мнению Суздальцева, примкнули и россияне."Мы видим, что Трамп заботится о своей стране. Как в войне не участвовать, но победить. Он ни слова не сказал о разрешении Байдена использовать дальнобойные ракеты для ударов по России - то есть, это его устраивает, - сказал Суздальцев. - Мы понимаем, что для него главное - оттянуть Китай от России. А Россия – хорошее препятствие с ядерным потенциалом".Нас не позовут на переговоры, сказал Суздальцев. Даже звонок Путину воспринимается на Западе как катастрофа, поэтому Запад ожидает от Москвы только уступок. В противном случае давление будет только усиливаться."Но обратите внимание: последние две недели - тишина!", - отметил эксперт и предложил следующее: "Надо не поддаваться на информационные атаки. Убрать всех посредников. И не торопиться - это спектакль для нас, давайте его досмотрим".Трамп важен России потому, что он - "серьезный враг", подчеркнул Суздальцев.- Проблема в том, что на Трампа очень трудно воздействовать как на врага, - перебил его Федоров. - Потому что он воспринимается как друг. И это часть механизма США по воздействию на нас.Стране готовиться к издержкамПобеда будет достигнута на поле боя, считает Дмитрий Дрозденко, и только потом будут заключаться всякие соглашения. Никаких "красных линий" юридически не существует, они есть только в голове, сказал он, и поддержал идею стратегического сдерживания оппонента." И еще один фактор - донесение этого до противника, он должен понимать, что на его действия будет ответ, и это будет не превентивная мера", - сказал Дрозденко.Нынешние западные политические деятели не сравнимы со старым поколением титанов многоуровневого сознания вроде Киссинджера или Рейгана. Они мыслят более плоско, и поэтому "они действительно не верят, что мы будем действовать", считает эксперт.-- Это невозможно. Это путь в никуда, - возмутился Федоров. - Понимаете, на мой взгляд, НАТО не будет вмешиваться в такого уровня конфликт и не только из-за ядерного оружия…, - ответил Дрозденко. - Здесь вопрос более геоэкономический, чем геополитический.Переговоры через эскалациюЭскалация или подготовка к переговорам? Коллективный Запад готовится к переговорам через эскалацию, считает Олег Шаландин. С помощью "Орешника" Россия показала предел, до которого можно довести ситуацию, после чего останется только испытание ядерного боеприпаса на полигоне на Новой Земле."И тогда это будет последний ша", - сказал он. - Трампу ситуация на Украине тоже не совсем нужна. Он более опытный человек, чем в свою первую каденцию, им просто так не… не поруководишь, не поманипулируешь. Он пришел достаточно злой. Посмотрите, кого он будет рекомендовать Конгрессу США? Это люди, которые готовы бороться как с глубинным государством, так и делать все внутри - тематика внешней политики не совсем нужна".Перелом в украинском конфликте уже пройден, и Россия готова достигнуть целей при помощи оружия и дипломатии. Назначенцам Трампа, по мнению Шаландина, пока это сложно принять, но они это сделают.- А как? Вы сказали: "Мы добьемся наших целей".. Когда мы смотрим на то, как идут боевые действия, то понимаем, с какими трудностями сталкиваемся. А они же нас взвешивают, идет разведка боем. Соперник у нас гигантский и мощнейший. Мне хотелось бы прояснить, каковы перспективы? - спросил Хисамов.- О том, что нужно побеждать через технологию сверхдержавы, мы говорили здесь и два года назад, - сказал Федоров. - Мне кажется, должно возникнуть достаточное понимание, что победить НАТО штурмами нельзя. Но это не значит, что его нельзя победить. Повестка для нас победы над НАТО - это запуск специально для этого подготовленного механизма под названием "Стратегическое ядерное оружие". Даже не тактическое, которого у нас четыре тысячи изделий.Все-таки России нужно найти некий неординарный ассиметричный вариант ответа, считает Суздальцев. Федоров с ним не согласен: план-то, по его словам, есть, и он один - ядерный шантаж в ответ на обстрелы российских городов. Но к такому повороту Россия не готова, заключил он.Читайте также: Украинское досье: "Сможет ли Трамп остановить войну?"
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, дональд трамп, андрей суздальцев, украина.ру, нато, александр федоров, эксклюзив, евгений федоров
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Андрей Суздальцев, Украина.ру, НАТО, Александр Федоров, Эксклюзив, Евгений Федоров

Украинское досье: готова ли Россия к ядерному шантажу и отказу от признания Украины?

15:34 06.12.2024
 
© Украина.руУкраинское досье. Эскалация или подготовка к переговорам?
Украинское досье. Эскалация или подготовка к переговорам? - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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6 декабря в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла конференция на тему "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье"
В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия. В то же время в СМИ периодически публикуют сообщения о возможной подготовке к переговорам.
В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений Федоров, политолог Андрей Суздальцев, офицер запаса, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.
Рецепт Федорова
"Наша позиция простая. Победа возможна через механизм ядерного сдерживания, основа которого – ядерное устрашение или угроза нацеливания. Любые наши усилия (испытания) могут быть основой для следующего шага – устрашения США. Это и есть мотивация для американцев, чтобы разговаривать", - сказал Федоров.
Для будущих переговоров по украинскому конфликту нужно заложить фундамент, считает Федоров. И этим фундаментом должна стать отмена независимости Украины. По его мнению, в требованиях к Украине о невступлении в НАТО нет логики из-за ее статуса независимого государства.
"Либо это независимое государство, либо это часть нашей территории, которую мы готовы отдать, но на определенных условиях. Соответственно, нам придется возвращаться к отмене незаконных решений 1991 года. И без этой отмены мы не готовы к переговорам", - сказал Федоров.
По его словам, если у нас война, значит, надо напугать врага, а для этого нужно "стать другими" и провести некие внутренние экономические, политические реформы и реформы в государственном строительстве. Причем угрожать Европе нет смысла - она зависит от США.

"Без этого к реальным переговорам не перейти", - настаивает Федоров. - "Мы не прошли свою дорогу по суверенитету, праву. Наш прогноз: ситуация с Трампом осложняется, надо готовить основу психологическую для нацеливания".

Отмена независимости Украины и реформы с целью достижения суверенитета - этого нет ни у одного эксперта и телевизионного гуру, подчеркнул Федоров.
- Вы сказали о срочных внутренних реформах. Напомните, какие, на ваш взгляд, нужны реформы? - уточнил у него ведущий мероприятия, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
- Суверенитет, наделение Госсовета властью, национализация капитала…
- Полностью?
- Нет, имеется в виду деоффшоризация, - сказал Федоров.
Дмитрий Краснов интервью
06:30
Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дноЗапад может сыграть в заморозку на украинском фронте, но от этого извечный мейнстрим войны с Россией не изменится. Бесконечная возня у границ России не утихнет. События в Грузии и Сирии — тому подтверждение.
Трамп - друг или враг?
Всю избирательную кампанию российские СМИ упорно "голосовали и руками, и ногами" за Дональда Трампа, заявил Андрей Суздальцев. Он назвал это поразительной вещью и наваждением. На самом деле, эта очередная информационная кампания, к которой, по мнению Суздальцева, примкнули и россияне.
"Мы видим, что Трамп заботится о своей стране. Как в войне не участвовать, но победить. Он ни слова не сказал о разрешении Байдена использовать дальнобойные ракеты для ударов по России - то есть, это его устраивает, - сказал Суздальцев. - Мы понимаем, что для него главное - оттянуть Китай от России. А Россия – хорошее препятствие с ядерным потенциалом".
Нас не позовут на переговоры, сказал Суздальцев. Даже звонок Путину воспринимается на Западе как катастрофа, поэтому Запад ожидает от Москвы только уступок. В противном случае давление будет только усиливаться.
"Но обратите внимание: последние две недели - тишина!", - отметил эксперт и предложил следующее: "Надо не поддаваться на информационные атаки. Убрать всех посредников. И не торопиться - это спектакль для нас, давайте его досмотрим".
Трамп важен России потому, что он - "серьезный враг", подчеркнул Суздальцев.
- Проблема в том, что на Трампа очень трудно воздействовать как на врага, - перебил его Федоров. - Потому что он воспринимается как друг. И это часть механизма США по воздействию на нас.
Стране готовиться к издержкам
Победа будет достигнута на поле боя, считает Дмитрий Дрозденко, и только потом будут заключаться всякие соглашения. Никаких "красных линий" юридически не существует, они есть только в голове, сказал он, и поддержал идею стратегического сдерживания оппонента.
" И еще один фактор - донесение этого до противника, он должен понимать, что на его действия будет ответ, и это будет не превентивная мера", - сказал Дрозденко.
Нынешние западные политические деятели не сравнимы со старым поколением титанов многоуровневого сознания вроде Киссинджера или Рейгана. Они мыслят более плоско, и поэтому "они действительно не верят, что мы будем действовать", считает эксперт.
"США забрались на вершину мира, и спихнуть их оттуда довольно-таки сложно. СВО - это тоже наш ответ на сдерживание. Результатом логическим для договоренностей возможна только капитуляция страны 404 под названием Украина", - сказал Дрозденко.
-- Это невозможно. Это путь в никуда, - возмутился Федоров.
- Понимаете, на мой взгляд, НАТО не будет вмешиваться в такого уровня конфликт и не только из-за ядерного оружия…, - ответил Дрозденко. - Здесь вопрос более геоэкономический, чем геополитический.
Переговоры через эскалацию
Эскалация или подготовка к переговорам? Коллективный Запад готовится к переговорам через эскалацию, считает Олег Шаландин. С помощью "Орешника" Россия показала предел, до которого можно довести ситуацию, после чего останется только испытание ядерного боеприпаса на полигоне на Новой Земле.
"И тогда это будет последний ша", - сказал он. - Трампу ситуация на Украине тоже не совсем нужна. Он более опытный человек, чем в свою первую каденцию, им просто так не… не поруководишь, не поманипулируешь. Он пришел достаточно злой. Посмотрите, кого он будет рекомендовать Конгрессу США? Это люди, которые готовы бороться как с глубинным государством, так и делать все внутри - тематика внешней политики не совсем нужна".
Перелом в украинском конфликте уже пройден, и Россия готова достигнуть целей при помощи оружия и дипломатии. Назначенцам Трампа, по мнению Шаландина, пока это сложно принять, но они это сделают.
- А как? Вы сказали: "Мы добьемся наших целей".. Когда мы смотрим на то, как идут боевые действия, то понимаем, с какими трудностями сталкиваемся. А они же нас взвешивают, идет разведка боем. Соперник у нас гигантский и мощнейший. Мне хотелось бы прояснить, каковы перспективы? - спросил Хисамов.
- О том, что нужно побеждать через технологию сверхдержавы, мы говорили здесь и два года назад, - сказал Федоров. - Мне кажется, должно возникнуть достаточное понимание, что победить НАТО штурмами нельзя. Но это не значит, что его нельзя победить. Повестка для нас победы над НАТО - это запуск специально для этого подготовленного механизма под названием "Стратегическое ядерное оружие". Даже не тактическое, которого у нас четыре тысячи изделий.
Все-таки России нужно найти некий неординарный ассиметричный вариант ответа, считает Суздальцев. Федоров с ним не согласен: план-то, по его словам, есть, и он один - ядерный шантаж в ответ на обстрелы российских городов. Но к такому повороту Россия не готова, заключил он.
Читайте также: Украинское досье: "Сможет ли Трамп остановить войну?"
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампАндрей СуздальцевУкраина.руНАТОАлександр ФедоровЭксклюзивЕвгений Федоров
 
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