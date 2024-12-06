"Мальва", "Коалиция", "Краснополь": военный эксперт рассказал про темпы производства современных систем - 06.12.2024 Украина.ру
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"Мальва", "Коалиция", "Краснополь": военный эксперт рассказал про темпы производства современных систем
"Мальва", "Коалиция", "Краснополь": военный эксперт рассказал про темпы производства современных систем - 06.12.2024 Украина.ру
"Мальва", "Коалиция", "Краснополь": военный эксперт рассказал про темпы производства современных систем
Россия не готовилась к СВО в том смысле, что мы не рассчитывали, что отечественным оборонным заводам придется одновременно выпускать новые танки, а также ремонтировать и модернизировать уже имеющиеся машины. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-12-06T04:45
2024-12-06T04:45
новости
россия
минобороны
вооружения
снаряды
электроника
коалиция
танки
завод
ремонт
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Российский ВПК обеспечивает армию всем необходимым. Мы наладили выпуск самоходок "Мальва" и "Коалиция", а также управляемых снарядов "Краснополь". Но дело в том, что промышленность не может производить самые современные системы темпом в 100 единиц в месяц, отметил он.Минобороны варьирует заказ, чтобы получать и то, и другое. Хотя вполне возможно, что самоходкам уделяется чуть меньше внимания, чем танкам, отметил эксперт.Если мы говорим про начинку (управляемые снаряды и электроника), то нет смысла скрывать, что мы не полностью решили проблему импортозамещения. Надеюсь, что российское производство хотя бы смогло переключиться с западных компонентов на китайские, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О причинах политического кризиса в Южной Корее — в материале Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы на сайте Украина.ру.
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новости, россия, минобороны, вооружения, снаряды, электроника, коалиция, танки, завод, ремонт, сво, спецоперация, детали, украина
Новости, Россия, Минобороны, вооружения, снаряды, электроника, коалиция, танки, завод, ремонт, СВО, Спецоперация, детали, Украина

"Мальва", "Коалиция", "Краснополь": военный эксперт рассказал про темпы производства современных систем

04:45 06.12.2024
 
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Россия не готовилась к СВО в том смысле, что мы не рассчитывали, что отечественным оборонным заводам придется одновременно выпускать новые танки, а также ремонтировать и модернизировать уже имеющиеся машины. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Российский ВПК обеспечивает армию всем необходимым. Мы наладили выпуск самоходок "Мальва" и "Коалиция", а также управляемых снарядов "Краснополь". Но дело в том, что промышленность не может производить самые современные системы темпом в 100 единиц в месяц, отметил он.
"Это невозможно из-за нехватки предприятий. Мы не готовились к СВО в том смысле, что не рассчитывали, что нашим заводам придется одновременно выпускать новые танки, а также ремонтировать и модернизировать уже имеющиеся машины. Эти же заводы выпускают и самоходки", — подчеркнул Корнев.
Минобороны варьирует заказ, чтобы получать и то, и другое. Хотя вполне возможно, что самоходкам уделяется чуть меньше внимания, чем танкам, отметил эксперт.
Если мы говорим про начинку (управляемые снаряды и электроника), то нет смысла скрывать, что мы не полностью решили проблему импортозамещения. Надеюсь, что российское производство хотя бы смогло переключиться с западных компонентов на китайские, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.
О причинах политического кризиса в Южной Корее — в материале Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы на сайте Украина.ру.
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