https://ukraina.ru/20241206/1059444357.html

"Мальва", "Коалиция", "Краснополь": военный эксперт рассказал про темпы производства современных систем

"Мальва", "Коалиция", "Краснополь": военный эксперт рассказал про темпы производства современных систем - 06.12.2024 Украина.ру

"Мальва", "Коалиция", "Краснополь": военный эксперт рассказал про темпы производства современных систем

Россия не готовилась к СВО в том смысле, что мы не рассчитывали, что отечественным оборонным заводам придется одновременно выпускать новые танки, а также ремонтировать и модернизировать уже имеющиеся машины. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-12-06T04:45

2024-12-06T04:45

2024-12-06T04:45

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Российский ВПК обеспечивает армию всем необходимым. Мы наладили выпуск самоходок "Мальва" и "Коалиция", а также управляемых снарядов "Краснополь". Но дело в том, что промышленность не может производить самые современные системы темпом в 100 единиц в месяц, отметил он.Минобороны варьирует заказ, чтобы получать и то, и другое. Хотя вполне возможно, что самоходкам уделяется чуть меньше внимания, чем танкам, отметил эксперт.Если мы говорим про начинку (управляемые снаряды и электроника), то нет смысла скрывать, что мы не полностью решили проблему импортозамещения. Надеюсь, что российское производство хотя бы смогло переключиться с западных компонентов на китайские, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О причинах политического кризиса в Южной Корее — в материале Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы на сайте Украина.ру.

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