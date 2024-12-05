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Украинские агропредприятия из-за больших долгов могут стать собственностью западных кредиторов – Сечин
Украинские агропредприятия из-за больших долгов могут стать собственностью западных кредиторов – Сечин - 05.12.2024 Украина.ру
Украинские агропредприятия из-за больших долгов могут стать собственностью западных кредиторов – Сечин
Западные кредиторы могут стать собственниками сильно задолжавших им предприятий аграрного сектора Украины. Об этом на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме заявил его председатель, секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
2024-12-05T11:40
2024-12-05T11:40
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По его словам, среди крупнейших западных держателей украинских сельхозугодий и госдолга такие компании, как BlackRock, Vanguard, NCH Capital, Kopernik Global Investors, BNP Paribas Asset Management и Суверенный фонд Саудовской Аравии."Украинские агропредприятия должны миллиарды долларов американским и европейским финансовым организациям. Уровень их задолженности настолько высок, что в случае дефолта их активы, скорее всего, перейдут в руки кредиторов", - сообщил Сечин участникам форума.Как сообщает РИА "Новости", Сечин также напомнил о снятом несколько лет назад на Украине моратория на продажу сельскохозяйственных земель.Автор издания Украина.ру Сергей Шиптенко ранее рассмотрел проблему в публикации За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины Также проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Иван Лизан в публикации Аграрные схемы: как у украинцев украли землю и урожайРанее в новостях на эту тему из ЕС: Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
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новости, украина, россия, владимир зеленский, еврокомиссия, ес, апк, земля, рынок земли, кредит
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, ЕС, АПК, земля, рынок земли, кредит
Украинские агропредприятия из-за больших долгов могут стать собственностью западных кредиторов – Сечин
Западные кредиторы могут стать собственниками сильно задолжавших им предприятий аграрного сектора Украины. Об этом на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме заявил его председатель, секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
По его словам, среди крупнейших западных держателей украинских сельхозугодий и госдолга такие компании, как BlackRock, Vanguard, NCH Capital, Kopernik Global Investors, BNP Paribas Asset Management и Суверенный фонд Саудовской Аравии.
"Украинские агропредприятия должны миллиарды долларов американским и европейским финансовым организациям. Уровень их задолженности настолько высок, что в случае дефолта их активы, скорее всего, перейдут в руки кредиторов", - сообщил Сечин участникам форума.
Как сообщает РИА "Новости", Сечин также напомнил о снятом несколько лет назад на Украине моратория на продажу сельскохозяйственных земель.
"На сегодня более 9 миллионов гектаров, около трети всех посевных площадей, находятся в частных руках. При этом в первой десятке крупнейших землевладельцев есть только одна украинская компания, остальные девять зарегистрированы за рубежом", - констатировал Сечин.
Также проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Иван Лизан
в публикации Аграрные схемы: как у украинцев украли землю и урожай