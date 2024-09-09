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Аграрные схемы: как у украинцев украли землю и урожай

Аграрные схемы: как у украинцев украли землю и урожай - 09.09.2024 Украина.ру

Аграрные схемы: как у украинцев украли землю и урожай

Для обычного украинца земля всегда была особой ценностью. До 2014 года скорее аксиологической: граждане гордились общей площадью пашни, долей чернозёмов и статусом страны как житницы Европы.

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После 2014 года земля стала ценностью идеологической: за неё были готовы убивать, даже если эта земля находится на другом конце страны и воюющему никогда не принадлежала. После 2022 года логика уничтожения ради земли была возведена в абсолют с Бахмутом, Авдеевкой, Крынками и сотнями безымянных посадок, где погибли тысячи солдат. И всё это время — особенно после принятия в 2020 году закона о рынке земли — пашня была экономическим активом.Есть два способа честно заработать на земле — обрабатывать её или продать — и десятки способов бесчестного заработка, которые украинские коммерсанты и чиновники освоили в совершенстве. Чем дальше от 1991 года и чем сильнее погружалась Украина в деиндустриализацию, тем большей экономической ценностью становилась земля.Продать и не заплатить налогиПревращение земли в товар состоялось лишь в 2020 году при Зеленском после серьёзного давления извне — того требовал МВФ в качестве условия выделения финансирования. После запуска рынка земли 1 июля 2021 года пашня перестала быть аксиологической категорией (теория ценностей и раздел философии), превратившись в ценность экономическую. До того её можно было лишь арендовать, пусть и на 49 лет.К началу августа 2024 года на Украине было заключено 254 тыс. сделок купли-продажи, а собственников сменили 570 тыс. га земли или 1,38% от всех сельхоз угодий Украины. Весьма немного как для амбициозной реформы, но есть нюанс: эти сделки преимущественно заключались физическими лицами, которые могли купить не больше 100 га земли на одного человека. А с началом второго этапа запуска рынка сельскохозяйственной земли — с 1 января 2024 года — землю начали покупать и юридические лица, для которых установили лимит в 10 тыс. га. С начала 2024 года на юридические лица пришлось 18% сделок, но они дали импульс для роста стоимости земли: гектар подорожал с 38 тыс. гривен (83 345 рублей) в конце 2023 года до 44 тыс. (96 504 рубля) во втором квартале 2024 года. И будет дорожать дальше. Цены выросли не столько из-за роста спроса на земли, сколько из-за оптимизации налогообложения: чтобы снизить затраты на налоги, занижалась стоимость земли, а остальное доплачивалось наличкой.В общем, рынок заработал, земли начали продавать и параллельно обманывать киевскую власть. Всего за это время успели продать на 25 млрд гривен (55 млрд рублей), из которых с 10-12 млрд гривен не были уплачены налоги. Нам — сторонним наблюдателям — от этого даже лучше: чем больше денег достанется людям, тем меньше режим Зеленского потратит на войну.Украсть землюИз 10.4 млн га сельхоз земель, которые отражены Укрстатом как государственные в 2019 году, к 2024 году осталось лишь 806 тыс. га. Около 4 млн га республиканские власти передали органам местного самоуправления, 690 тыс. га "ушло" по схемам приватизации физическими лицами, а 5 млн га "исчезли" — их украли в период с 2002 по 2013 годы.Мастер-класс по воровству земли показал бывший министр аграрной политики Николай Сольский, успевший поработать ещё и главой аграрного комитета Рады. Его подозревают в завладении государственной землёй на 291 млн гривен и попытке завладеть землёй ещё на 190 млн гривен.291 млн гривен — это денежный эквивалент 2,5 тыс. га земель Национальной академии аграрных наук (НААН). Землёй НААН не владела, однако управляла ею на основании права постоянного использования, уплачивая государству 1% налогов от нормативно-денежной оценки (против 8% у обычных арендаторов). Сольский, работники Госгеокадастра и ряд заинтересованных лиц уничтожили документы, подтверждающие право постоянного пользования НААН, а потом передали ставшую ничейной землю аффилированным лицам под видом реализации их права на бесплатные 2 га земли (таким правом пользуются военнослужащие ВСУ). А затем эту землю передали бы в аренду агрохолдингам или сконцентрировали бы в собственности подконтрольного лица.190 млн гривен предотвращённой НАБУ кражи — это денежная оценка стоимости 3,3 тыс. га земли во всё той же Сумской области. Там схема завладения была другой, но это уже не имеет значения. Важно другое: в госсобственности Украины находится в районе 800 тыс. га земли, которыми распоряжались НААН (464 тыс. га), её структурные подразделения и различные госпредприятия. При этом все они без исключения были убыточными, так как с НААН и других госпредприятий "кормились" все, кому хватило наглости присосаться. Представить себе что-то похожее в соседней Белоруссии просто невозможно: там управление делами президента контролирует "Агрокомбинат "Мачулищи"", который государство развивает с 2004 года, да так, что он с 2015 по 2020 годы был крупнейшим в СНГ производителем сырого молока (300 тыс. тонн в год). Обошли "Мачулищи" российские конкуренты лишь в 2020 году — в 2022 году российские "Эконива" и "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва" произвели 1,17 млн и 307 тыс. тонн молока соответственно.Промышлял землёй Сольский в 2017-2021 годах, а из 2024 года уже и не совсем ясно, кто нанёс земле больше ущерба: вороватый министр или превративший Сумскую (и Курскую в придачу) область в поле боя Зеленский. А в идеальном мире НААН Украины могла бы стать крупным производителем сельхоз продукции.Украсть урожайВпрочем, дело Сольского не является самым наглым примером воровства земли — тут уроженца Львова заткнули за пояс мастера хуцпы из Днепропетровска.В 1990-х годах агрофирма "Научная" (часть НААН) в Днепропетровской области обрабатывала 25 тыс. га пашни, а заодно управляла ликеро-водочным и молочным заводами. В 2004 году ФПГ "Приват" в лучших своих традициях осуществила рейдерский захват фирмы через доведение её до банкротства перед "Приватбанком". Санация агрофирмы заняла не 12 месяцев, как изначально предполагалось, а растянулась на почти 20 лет. Всё это время с фирмы кормился "Приват", "обрабатывая" 14,5 тыс. га земель: в 2022 году фирма получила 140 млн гривен дохода при себестоимости продукции в 130 млн гривен. К слову, мы об этом бы не узнали вовсе, если бы не расследование грантоедов (его оплатил Евросоюз) из "Украинской правды" — так европейская "жаба" боролась с украинским гельминтом в лице Коломойского и его коллег по олигархическому цеху.Можно обворовать государство и другим способом, он, конечно, не такой дерзкий как у "Привата" — искусство хуцпы не все могут освоить, — но не менее эффективный.Если в 2021 году 18% украинского экспорта в стоимостном выражении пришлось на сельхозпродукцию, то по итогам 2023 года его доля выросла до 23%. Доход от экспорта чёрных металлов и руд просел на 40% и 2024 году если что и вырастет, то лишь экспорт железной руды — с ней, в отличие от чугуна и стали — проблем не будет. Но если смотреть на экспортную выручку, то 61% составила продажа сельскохозяйственной продукции, а на металлы и руду пришлось всего 16%. И вот на зерне как раз украинскую бюрократию не обманывал лишь ленивый или глупый.Пример как нужно подал сам глава военно-гражданской администрации Одесской области, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук Олег Кипер, трудившийся некоторое время нештатным советником Андрея Ермака на общественных началах.Став главой Одесской области Кипер, издал приказ об усилении таможенного контроля в области, создал свыше 40 фиктивных компаний для контроля над экспортом зерновых из портов области. Все вместе "подозрительные" компании за последний квартал 2023 года вывезли через порты Одесской области примерно 800 тысяч тонн различной агропродукции общей стоимостью около 150 миллионов долларов, или 6 миллиардов гривен.В общем, Кипер решил не бороться с "серым" экспортом зерна с Украины, а возглавить его. К слову, по данным издания The Economist, 40% зерновых с Украины вывозятся по схемам, позволяющим "оптимизировать" налогообложение, что приводит к потере 3 млрд долларов налогов. The Economist цифры взял не с потолка, а от Тараса Качки — замминистра уволенного Сольского.Схемы "оптимизации" выглядят следующим образом.1. Зерно продаётся за наличку или по бартеру, а не по безналу, то есть налоговая о таких сделках не знает.2. Часть урожая собираются с полей, которые де-юре числятся заминированными или загрязнёнными неразорвавшимися боеприпасами, а де-факто обрабатываются после их разминирования "чёрными сапёрами". Урожай с таких полей не декларируется, государство о нём ничего не знает.3. Зерно продаётся по заниженным ценам, деньги от продажи хранятся в заграничных банках.4. Через фиктивные компании-посредники зерно продаётся за границу, а там фирма банкротится до наступления срока возвращения валютной выручки.Но схемы схемами, а куда интереснее то, что 40% неучтённого экспорта зерна дают государству 3 млрд долларов налоговых потерь. Следовательно, 100% дали бы 7,5 млрд долларов налогов. Лучшей иллюстрации, описывающей Украину как сырьевую страну с крайне неразумной налоговой политикой, не позволяющей не только экономику модернизировать, но даже дебит с кредитом сводить, найти сложно.Сдать в арендуМожно ещё и "украсть" деньги относительно честным способом — взяв землю в аренду у государства. Всего в государственной собственности Украины числится 806 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Часть из них государство консолидировало через подконтрольную Фонду госимущества структуру под названием "Фонд аграрных инвестиций".В управлении Фонда числится 288 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. А чтобы эта земля приносила хоть какую-то пользу киевской власти, решено превратить Фонд аграрных инвестиций в арендатора земель. Но обрабатывать он их не будет — это слишком сложно для украинской бюрократии. Вместо этого ФАИ передаст эти земли в субаренду. До конца года так бюрократия избавится от 104 тыс. га в 20 областях Украины. От сдачи в аренду власти планируют выручить 1 млрд гривен в год. Проще говоря, аренда 1 га обойдётся в среднем в 9,6 тыс. гривен.Победитель получит право аренды на срок до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, оплатив субарендную плату на год вперед. Средняя урожайность пшеницы с 1 га на Украине в 2022 году составила 40,4 центнера или 4,4 тонны. В среднем за тонну пшеницы 8 июля 2024 года давали 7350 гривен или 32,3 тыс. гривен с условного гектара под пшеницей. Таким образом, с 1 га взятой у государств в аренду земли можно получить свыше 22 тыс. гривен выручки. Александр Лукашенко, Штефан Дюрр (глава упомянутой выше "Эконивы") или Александр Ткачёв (глава агрохолдинга имени его отца) от такой сделки не отказались бы.Всего по этой схеме планируют сдать в аренду 800 тыс. га за 8 млрд гривен. Что уж остаётся делать, если киевская власть не в состоянии ни создать обычный агрохолдинг, который мог бы обрабатывать эти земли, ни навести порядок в Национальной академии аграрных наук.ВыводыДаже беглое погружение в схемы с украинской землёй не может не натолкнуть на массу размышлений, иллюстрирующих парадоксальное отношение как украинских чиновников, так и украинских граждан к земле.Земля в представлении подавляющего большинства граждан Украины является одной из высших ценностей (дороже только, безусловно, жизнь). Но именно за землю, которая не просто им не принадлежит, но и даже не кормит их, обычных украинских мужчин гонят умирать. За 30 лет ни одно из правительств Украины не смогло создать эффективный государственный агрохолдинг, сформулировать и реализовать вменяемую аграрную политику или, хотя бы, ликвидировать схемы по неуплате налогов при продаже земли или "оптимизации" налогообложения при экспорте зерновых.В итоге оказывается, что от пашни и чернозёмов рядовому украинцу ни холодно, ни жарко: эта земля обогащает чиновников и латифундистов, а обрабатывать её в итоге будет либо самых хитрый и беспринципный, либо самый сильный. К слову, о сильных. 98 тыс. га сельскохозяйственной земли постУкраины после 24 февраля 2022 года вошли в состав России. И, судя по тому, что известно автору, например из интервью с аграриями из Херсонской области (Натальей Пашкевич из "Южного земельного фонда") выращивать зерновые в России легче в "белую" — это гарантирует отсутствие проблем по линии контролирующих органов и сильно облегчает работу.О проблемах в металлургии Украины - в статье "Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска"

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эксклюзив, украина, одесская область, россия, владимир зеленский, игорь коломойский, андрей ермак, the economist, мвф, рада