https://ukraina.ru/20241205/1059425587.html
Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря
Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря - 05.12.2024 Украина.ру
Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря
Советники победившего на выборах президента США Дональда Трампа встретились с украинской делегацией, которой руководил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Владимир Зеленский анонсировал санкции Украины против Грузии
2024-12-05T09:53
2024-12-05T09:53
2024-12-05T09:54
эксклюзив
хроники
украина
грузия
андрей ермак
дональд трамп
владимир зеленский
сша
офис президента
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058730355_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d58b61a3b8b56fc2cde4f3302f5d8a1f.jpg.webp
О состоявшейся встрече делегации под руководством главы ОП Андрея Ермака с советниками победившего на выборах президента США Дональда Трампа сообщило агентство Reuters.По информации агентства, встреча состоялась в Вашингтоне с участием Майка Уолтца, которого Трамп планирует назначить советником по вопросам национальной безопасности, и Кита Келлога - кандидата на должность специального представителя по вопросам Украины и России.Агентство сообщило, что целью визита стало налаживание сотрудничества с будущей администрацией США для получения поддержки в боевых действиях против России.Ранее в украинских СМИ появилась информация о поездке Ермака в США. Позднее, 4 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил информацию о поездке Ермака."Сегодня в США находится руководитель Офиса Андрей Ермак, который будет проводить важные встречи. Этот контакт на уровне руководителя Офиса важен для установления в том числе отношений с руководством новой администрации", – заявил Сибига на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.При этом он не уточнил перечень встреч, которые должны состояться.Также Сибига заявил, что предыдущие контакты с представителями Республиканской партии позволяют рассчитывать на сохранение американской поддержки Украины.Он рассказал, что во время недавнего визита Сибиги в США состоялись встречи с республиканцами."Мы разговаривали о дальнейшей поддержке Украины... Мы надеемся на продолжение этой поддержки для Украины со стороны США, со стороны американского народа", – заявил министр иностранных дел Украины.Сибига указал, что рассчитывает на использование новой властью США принципа "мир через силу".В то же время, украинские источники уверены: во время визита в Соединённые Штаты Америки главой Офиса президента Украины двигали в первую очередь меркантильные интересы."Глава Офиса Президента Андрей Ермак в США будет продавать себя, как главного переговорщика по мирному кейсу. Ему это важно, чтобы удержаться и спасти свою шкуру. Главные козыри: его влияние внутри Украины; его влияние на Зеленского; у него есть опыт по Минским соглашениям - он "хвастается", что он легко может второй раз "развести" русских; его влияние на Генштаб ВСУ; его влияние на депутатов, которые у него на поводке. Вопрос в том, что будут ли с ним говорить или вызвали только для того, чтобы обозначить требования. Затребовать отставки многих и ещё многое. Наблюдаем. Одно ясно, пиара будет много, как и громких заявлений, но результат увидим к 20-му январю", - писал 4 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - называл и других членов делегации Ермака."Наш источник в ОП сообщил, что Ермак вынужден был повторно лететь в США, так как в первую поездку ему передали драфты от команды Трампа на согласование с Зеленским. Делегация сформирована не просто так, Ермака будут сопровождать глава Минобороны Умеров и министр экономики Свириденко, которые должны отчитаться о полученной помощи. Наш источник уточняет, что временная пауза с ракетными ударами по территории России связана с условием команды Трампа прекратить эскалацию", - указывалось в публикации от 4 декабря.При этом украинские СМИ сообщали, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров остался в стране.Утром 5 декабря некоторые из телеграм-каналов также сообщили о возможных результатах встречи."Наш источник сообщает, что результаты переговоров Ермака с командой Трампа в США, можно будет узнать по простому факту. Если спустя недели две-три, Украина не попытается снова нанести удары западными ракетами вглубь России, значит Ермак частично принял предложение трампистов по украинскому кризису. Если же ЗеЕрмак пойдут на повышение ставок, значит переговоры провалились и офисные будут реализовывать свою любимую игру по созданию таких обстоятельств для Трампа, при которых ему будет сложно реализовать свою мирную инициативу. Банковая будет уходить в оппозицию к Трампу", - писал канал "Легитимный" утром 5 декабря.Тем временем власти Украины продолжают поддерживать политику действующей администрации США и пытаются оказать давление на Грузию.Санкции за противодействие МайдануВ вечернем обращении к народу Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции в отношении Грузии после доклада главы украинской военной разведки."Также был доклад по ситуации в Грузии. И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона — как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто стыдно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это ясно подчёркивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнёрами касательно конкретных действий. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", - заявил Зеленский.Сейчас в Грузии проходят инспирированные западными НКО и поддерживаемые Западом протесты, начавшиеся после того, как власти страны приостановили евроинтеграционные процессы. Это решение было принято после того, как ЕС не признал прошедшие выборы в Грузии. Примечательно, что поддерживающие протесты не гнушаются никакими действиями. Так, президент Грузии — гражданка Франции Саломе Зурабишвили призвала детей принять активное участие в массовых беспорядках. Также примечательно, что одними из активных участников стычек на митингов были сотрудники посольства США в Грузии.Заявление Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против Грузии "за разгон протестов". Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?" - написала она в своём телеграм-канале.В Грузии продолжаются протесты.О происходящем на международной арене - в статье Татьяны Стоянович ""Горячую войну" Запад готов поменять на холодную. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20241204/1059417238.html
https://ukraina.ru/20241204/1059403852.html
украина
грузия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058730355_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_dd4cbb4ca8408fea37c7551d39157b0a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, украина, грузия, андрей ермак, дональд трамп, владимир зеленский, сша, офис президента, минобороны, reuters
Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря
09:53 05.12.2024 (обновлено: 09:54 05.12.2024)
Советники победившего на выборах президента США Дональда Трампа встретились с украинской делегацией, которой руководил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Владимир Зеленский анонсировал санкции Украины против Грузии
О состоявшейся встрече делегации под руководством главы ОП Андрея Ермака
с советниками победившего на выборах президента США Дональда Трампа
сообщило агентство Reuters
.
По информации агентства, встреча состоялась в Вашингтоне с участием Майка Уолтца, которого Трамп планирует назначить советником по вопросам национальной безопасности, и Кита Келлога - кандидата на должность специального представителя по вопросам Украины и России.
Агентство сообщило, что целью визита стало налаживание сотрудничества с будущей администрацией США для получения поддержки в боевых действиях против России.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о поездке Ермака в США. Позднее, 4 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил информацию о поездке Ермака.
"Сегодня в США находится руководитель Офиса Андрей Ермак, который будет проводить важные встречи. Этот контакт на уровне руководителя Офиса важен для установления в том числе отношений с руководством новой администрации", – заявил Сибига на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.
При этом он не уточнил перечень встреч, которые должны состояться.
Также Сибига заявил, что предыдущие контакты с представителями Республиканской партии позволяют рассчитывать на сохранение американской поддержки Украины.
Он рассказал, что во время недавнего визита Сибиги в США состоялись встречи с республиканцами.
"Мы разговаривали о дальнейшей поддержке Украины... Мы надеемся на продолжение этой поддержки для Украины со стороны США, со стороны американского народа", – заявил министр иностранных дел Украины.
Сибига указал, что рассчитывает на использование новой властью США принципа "мир через силу".
В то же время, украинские источники уверены: во время визита в Соединённые Штаты Америки главой Офиса президента Украины двигали в первую очередь меркантильные интересы.
"Глава Офиса Президента Андрей Ермак в США будет продавать себя, как главного переговорщика по мирному кейсу. Ему это важно, чтобы удержаться и спасти свою шкуру. Главные козыри: его влияние внутри Украины; его влияние на Зеленского; у него есть опыт по Минским соглашениям - он "хвастается", что он легко может второй раз "развести" русских; его влияние на Генштаб ВСУ; его влияние на депутатов, которые у него на поводке. Вопрос в том, что будут ли с ним говорить или вызвали только для того, чтобы обозначить требования. Затребовать отставки многих и ещё многое. Наблюдаем. Одно ясно, пиара будет много, как и громких заявлений, но результат увидим к 20-му январ
ю", - писал 4 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент
" - называл и других членов делегации Ермака.
"Наш источник в ОП сообщил, что Ермак вынужден был повторно лететь в США, так как в первую поездку ему передали драфты от команды Трампа на согласование с Зеленским. Делегация сформирована не просто так, Ермака будут сопровождать глава Минобороны Умеров и министр экономики Свириденко, которые должны отчитаться о полученной помощи. Наш источник уточняет, что временная пауза с ракетными ударами по территории России связана с условием команды Трампа прекратить эскалацию", - указывалось в публикации от 4 декабря.
При этом украинские СМИ сообщали, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров
остался в стране.
Утром 5 декабря некоторые из телеграм-каналов также сообщили о возможных результатах встречи.
"Наш источник сообщает, что результаты переговоров Ермака с командой Трампа в США, можно будет узнать по простому факту. Если спустя недели две-три, Украина не попытается снова нанести удары западными ракетами вглубь России, значит Ермак частично принял предложение трампистов по украинскому кризису. Если же ЗеЕрмак пойдут на повышение ставок, значит переговоры провалились и офисные будут реализовывать свою любимую игру по созданию таких обстоятельств для Трампа, при которых ему будет сложно реализовать свою мирную инициативу. Банковая будет уходить в оппозицию к Трампу
", - писал канал "Легитимный
" утром 5 декабря.
Тем временем власти Украины продолжают поддерживать политику действующей администрации США и пытаются оказать давление на Грузию.
Санкции за противодействие Майдану
В вечернем обращении к народу Украины Владимир Зеленский
анонсировал санкции в отношении Грузии после доклада главы украинской военной разведки.
"Также был доклад по ситуации в Грузии. И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона — как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто стыдно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это ясно подчёркивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнёрами касательно конкретных действий. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", - заявил Зеленский.
Сейчас в Грузии проходят инспирированные западными НКО и поддерживаемые Западом протесты, начавшиеся после того, как власти страны приостановили евроинтеграционные процессы. Это решение было принято после того, как ЕС не признал прошедшие выборы в Грузии. Примечательно, что поддерживающие протесты не гнушаются никакими действиями. Так, президент Грузии — гражданка Франции Саломе Зурабишвили призвала детей принять активное участие в массовых беспорядках. Также примечательно, что одними из активных участников стычек на митингов были сотрудники посольства США в Грузии.
Заявление Зеленского прокомментировала
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против Грузии "за разгон протестов". Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?" - написала она в своём телеграм-канале.
В Грузии продолжаются протесты.