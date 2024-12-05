https://ukraina.ru/20241205/1059425587.html

Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря

Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря - 05.12.2024 Украина.ру

Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря

Советники победившего на выборах президента США Дональда Трампа встретились с украинской делегацией, которой руководил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Владимир Зеленский анонсировал санкции Украины против Грузии

2024-12-05T09:53

2024-12-05T09:53

2024-12-05T09:54

эксклюзив

хроники

украина

грузия

андрей ермак

дональд трамп

владимир зеленский

сша

офис президента

минобороны

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О состоявшейся встрече делегации под руководством главы ОП Андрея Ермака с советниками победившего на выборах президента США Дональда Трампа сообщило агентство Reuters.По информации агентства, встреча состоялась в Вашингтоне с участием Майка Уолтца, которого Трамп планирует назначить советником по вопросам национальной безопасности, и Кита Келлога - кандидата на должность специального представителя по вопросам Украины и России.Агентство сообщило, что целью визита стало налаживание сотрудничества с будущей администрацией США для получения поддержки в боевых действиях против России.Ранее в украинских СМИ появилась информация о поездке Ермака в США. Позднее, 4 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил информацию о поездке Ермака."Сегодня в США находится руководитель Офиса Андрей Ермак, который будет проводить важные встречи. Этот контакт на уровне руководителя Офиса важен для установления в том числе отношений с руководством новой администрации", – заявил Сибига на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.При этом он не уточнил перечень встреч, которые должны состояться.Также Сибига заявил, что предыдущие контакты с представителями Республиканской партии позволяют рассчитывать на сохранение американской поддержки Украины.Он рассказал, что во время недавнего визита Сибиги в США состоялись встречи с республиканцами."Мы разговаривали о дальнейшей поддержке Украины... Мы надеемся на продолжение этой поддержки для Украины со стороны США, со стороны американского народа", – заявил министр иностранных дел Украины.Сибига указал, что рассчитывает на использование новой властью США принципа "мир через силу".В то же время, украинские источники уверены: во время визита в Соединённые Штаты Америки главой Офиса президента Украины двигали в первую очередь меркантильные интересы."Глава Офиса Президента Андрей Ермак в США будет продавать себя, как главного переговорщика по мирному кейсу. Ему это важно, чтобы удержаться и спасти свою шкуру. Главные козыри: его влияние внутри Украины; его влияние на Зеленского; у него есть опыт по Минским соглашениям - он "хвастается", что он легко может второй раз "развести" русских; его влияние на Генштаб ВСУ; его влияние на депутатов, которые у него на поводке. Вопрос в том, что будут ли с ним говорить или вызвали только для того, чтобы обозначить требования. Затребовать отставки многих и ещё многое. Наблюдаем. Одно ясно, пиара будет много, как и громких заявлений, но результат увидим к 20-му январю", - писал 4 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - называл и других членов делегации Ермака."Наш источник в ОП сообщил, что Ермак вынужден был повторно лететь в США, так как в первую поездку ему передали драфты от команды Трампа на согласование с Зеленским. Делегация сформирована не просто так, Ермака будут сопровождать глава Минобороны Умеров и министр экономики Свириденко, которые должны отчитаться о полученной помощи. Наш источник уточняет, что временная пауза с ракетными ударами по территории России связана с условием команды Трампа прекратить эскалацию", - указывалось в публикации от 4 декабря.При этом украинские СМИ сообщали, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров остался в стране.Утром 5 декабря некоторые из телеграм-каналов также сообщили о возможных результатах встречи."Наш источник сообщает, что результаты переговоров Ермака с командой Трампа в США, можно будет узнать по простому факту. Если спустя недели две-три, Украина не попытается снова нанести удары западными ракетами вглубь России, значит Ермак частично принял предложение трампистов по украинскому кризису. Если же ЗеЕрмак пойдут на повышение ставок, значит переговоры провалились и офисные будут реализовывать свою любимую игру по созданию таких обстоятельств для Трампа, при которых ему будет сложно реализовать свою мирную инициативу. Банковая будет уходить в оппозицию к Трампу", - писал канал "Легитимный" утром 5 декабря.Тем временем власти Украины продолжают поддерживать политику действующей администрации США и пытаются оказать давление на Грузию.Санкции за противодействие МайдануВ вечернем обращении к народу Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции в отношении Грузии после доклада главы украинской военной разведки."Также был доклад по ситуации в Грузии. И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона — как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто стыдно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это ясно подчёркивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнёрами касательно конкретных действий. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", - заявил Зеленский.Сейчас в Грузии проходят инспирированные западными НКО и поддерживаемые Западом протесты, начавшиеся после того, как власти страны приостановили евроинтеграционные процессы. Это решение было принято после того, как ЕС не признал прошедшие выборы в Грузии. Примечательно, что поддерживающие протесты не гнушаются никакими действиями. Так, президент Грузии — гражданка Франции Саломе Зурабишвили призвала детей принять активное участие в массовых беспорядках. Также примечательно, что одними из активных участников стычек на митингов были сотрудники посольства США в Грузии.Заявление Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против Грузии "за разгон протестов". Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?" - написала она в своём телеграм-канале.В Грузии продолжаются протесты.О происходящем на международной арене - в статье Татьяны Стоянович ""Горячую войну" Запад готов поменять на холодную. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241204/1059417238.html

https://ukraina.ru/20241204/1059403852.html

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эксклюзив, хроники, украина, грузия, андрей ермак, дональд трамп, владимир зеленский, сша, офис президента, минобороны, reuters