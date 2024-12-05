Илья Мощанский объяснил, почему террористы из ХТШ* решили совершить "маленький набег" в Сирии
© AP / Ghaith Alsayed
© AP / Ghaith Alsayed
Участники ХТШ* поиздержались и решили совершить "маленький набег" в Сирии, что обещали несколько месяцев. Правда, никто не ожидал, что от этого рухнет сирийская оборона. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда группировка "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ)* пошла в наступление в Сирии, это было связано с внутренними ее проблемами, сообщил эксперт, отметив, что там "самая настоящая запорожская сечь".
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "подкидывает им газ и еду", но больше поддерживает протурецких боевиков. Участники ХТШ* поиздержались и решили совершить "маленький набег", что обещали несколько месяцев, отметил Мощанский.
"Правда, никто не ожидал, что от этого сирийская оборона рухнет. Это как распад СССР. Он развалился из-за внутренних проблем. Для Запада это стало неожиданностью", — отметил полковник запаса.
В Сирии всего 14 регионов, но больше всего президента Башара Асада поддерживают в Латакии и Тартусе, где находятся российские базы. Но в каких-то регионах его не любят, за то, что Сирия "балансирует на экономическом дне", подчеркнул эксперт.
"Спасибо США, которые отрезали им нефтяные районы. А кто-то не любит Асада в целом, но понимает, что если вместо Асада придут ХТШ*, их всех вырежут", — заключил собеседник издания.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
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