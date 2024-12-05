https://ukraina.ru/20241205/1059402688.html

Илья Мощанский объяснил, почему террористы из ХТШ* решили совершить "маленький набег" в Сирии

Илья Мощанский объяснил, почему террористы из ХТШ* решили совершить "маленький набег" в Сирии - 05.12.2024 Украина.ру

Илья Мощанский объяснил, почему террористы из ХТШ* решили совершить "маленький набег" в Сирии

Участники ХТШ* поиздержались и решили совершить "маленький набег" в Сирии, что обещали несколько месяцев. Правда, никто не ожидал, что от этого рухнет сирийская оборона. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-12-05T03:00

2024-12-05T03:00

2024-12-05T03:00

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илья мощанский

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сша

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война

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Когда группировка "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ)* пошла в наступление в Сирии, это было связано с внутренними ее проблемами, сообщил эксперт, отметив, что там "самая настоящая запорожская сечь".По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "подкидывает им газ и еду", но больше поддерживает протурецких боевиков. Участники ХТШ* поиздержались и решили совершить "маленький набег", что обещали несколько месяцев, отметил Мощанский.В Сирии всего 14 регионов, но больше всего президента Башара Асада поддерживают в Латакии и Тартусе, где находятся российские базы. Но в каких-то регионах его не любят, за то, что Сирия "балансирует на экономическом дне", подчеркнул эксперт."Спасибо США, которые отрезали им нефтяные районы. А кто-то не любит Асада в целом, но понимает, что если вместо Асада придут ХТШ*, их всех вырежут", — заключил собеседник издания.*Террористическая организация, запрещена в РФПолный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, будет ли задействована в Сирии вся мощь российской группировки — в интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059369282.html

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новости, сирия, россия, турция, илья мощанский, башар асад, террорист, сша, боевики, война, ближний восток, детали