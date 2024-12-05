Илья Мощанский объяснил, почему террористы из ХТШ* решили совершить "маленький набег" в Сирии - 05.12.2024 Украина.ру
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Илья Мощанский объяснил, почему террористы из ХТШ* решили совершить "маленький набег" в Сирии
Илья Мощанский объяснил, почему террористы из ХТШ* решили совершить "маленький набег" в Сирии - 05.12.2024 Украина.ру
Илья Мощанский объяснил, почему террористы из ХТШ* решили совершить "маленький набег" в Сирии
Участники ХТШ* поиздержались и решили совершить "маленький набег" в Сирии, что обещали несколько месяцев. Правда, никто не ожидал, что от этого рухнет сирийская оборона. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-12-05T03:00
2024-12-05T03:00
новости
сирия
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турция
илья мощанский
башар асад
террорист
сша
боевики
война
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Когда группировка "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ)* пошла в наступление в Сирии, это было связано с внутренними ее проблемами, сообщил эксперт, отметив, что там "самая настоящая запорожская сечь".По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "подкидывает им газ и еду", но больше поддерживает протурецких боевиков. Участники ХТШ* поиздержались и решили совершить "маленький набег", что обещали несколько месяцев, отметил Мощанский.В Сирии всего 14 регионов, но больше всего президента Башара Асада поддерживают в Латакии и Тартусе, где находятся российские базы. Но в каких-то регионах его не любят, за то, что Сирия "балансирует на экономическом дне", подчеркнул эксперт."Спасибо США, которые отрезали им нефтяные районы. А кто-то не любит Асада в целом, но понимает, что если вместо Асада придут ХТШ*, их всех вырежут", — заключил собеседник издания.*Террористическая организация, запрещена в РФПолный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, будет ли задействована в Сирии вся мощь российской группировки — в интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, сирия, россия, турция, илья мощанский, башар асад, террорист, сша, боевики, война, ближний восток, детали
Новости, Сирия, Россия, Турция, Илья Мощанский, Башар Асад, террорист, США, Боевики, война, Ближний Восток, детали

Илья Мощанский объяснил, почему террористы из ХТШ* решили совершить "маленький набег" в Сирии

03:00 05.12.2024
 
© AP / Ghaith Alsayed
- РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP / Ghaith Alsayed
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Участники ХТШ* поиздержались и решили совершить "маленький набег" в Сирии, что обещали несколько месяцев. Правда, никто не ожидал, что от этого рухнет сирийская оборона. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда группировка "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ)* пошла в наступление в Сирии, это было связано с внутренними ее проблемами, сообщил эксперт, отметив, что там "самая настоящая запорожская сечь".
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "подкидывает им газ и еду", но больше поддерживает протурецких боевиков. Участники ХТШ* поиздержались и решили совершить "маленький набег", что обещали несколько месяцев, отметил Мощанский.
"Правда, никто не ожидал, что от этого сирийская оборона рухнет. Это как распад СССР. Он развалился из-за внутренних проблем. Для Запада это стало неожиданностью", — отметил полковник запаса.
В Сирии всего 14 регионов, но больше всего президента Башара Асада поддерживают в Латакии и Тартусе, где находятся российские базы. Но в каких-то регионах его не любят, за то, что Сирия "балансирует на экономическом дне", подчеркнул эксперт.
"Спасибо США, которые отрезали им нефтяные районы. А кто-то не любит Асада в целом, но понимает, что если вместо Асада придут ХТШ*, их всех вырежут", — заключил собеседник издания.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О том, будет ли задействована в Сирии вся мощь российской группировки — в интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.
Владимир Брутер интервью
2 декабря, 20:30
Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на УкраинеОдна из причин, почему СВО продолжается столь длительное время, это то, что Россия не хочет переходить на новый уровень использования вооружений при конфликте. Россия жертвует своими солдатами, но не переходит определенную грань. Запад это никак не оценит, но Россия пытается даже в этой ситуации проявлять терпение.
 
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