https://ukraina.ru/20241111/1058812782.html

"Ледяная дева" Трампа: будущий президент США анонсировал неожиданное назначение

"Ледяная дева" Трампа: будущий президент США анонсировал неожиданное назначение - 11.11.2024 Украина.ру

"Ледяная дева" Трампа: будущий президент США анонсировал неожиданное назначение

Впервые в истории Соединенных Штатов аппарат президента возглавит женщина. И это при заядлом "сексисте" Дональде Трампе

2024-11-11T17:10

2024-11-11T17:10

2024-11-11T17:11

эксклюзив

сша

дональд трамп

майк помпео

сьюзи уайлс

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Без балласта и кумовстваНесмотря на то, что до официального вступления Трампа в должность президента США еще больше двух месяцев, победивший на выборах республиканец начал объявлять первые назначения в свою будущую администрацию.Делается это, конечно же, не просто так. В свой первый президентский заход в 2016 году Трамп был не слишком разборчив и собрал вокруг себя разношерстную компанию, которая так и не смогла стать единым целым и больше напоминала известную басню про лебедя, рака и щуку.В этот раз Трамп явно намерен не повторить этой ошибки. Это было заметно уже при выборе кандидата в вице-президенты. В прошлый раз умеренный республиканский истеблишмент смог навязать ему своего "смотрящего" в лице Майка Пенса, теперь же вторым номером Трамп взял Джей Ди Вэнса – молодого, но уже опытного политика-сенатора, а главное, убежденного "трамписта".Вскоре после победы будущий президент объявил, что не намерен брать в свою новую администрацию близких родственников. В прошлый раз, например, его зять Джаред Кушнер числился ключевым советником главы государства.Как пишут аналитики, на этот раз ставка при подборе исполнителей президентской воли будет сделана не только на профессиональные качества тех или иных кандидатов, но и на их лояльность главному начальнику.Проукраинские "ястребы" - мимоПомимо того, кто войдет во второй кабинет Трампа, интерес представляет и то, кому туда путь заказан. Так, Трамп уже сообщил, что бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли в его администрации ждать не стоит.Заявлению нового президента США предшествовали упорные слухи о планах того же Помпео снова обосноваться в Госдепе. Особенно эти вбросы подогревала проукраински настроенные СМИ и западные эксперты, которые тем самым предрекали сохранение при Трампе американского курса на полную поддержку Украины. Выдавать желаемое за действительное, впрочем, удавалось не долго.Дело в том, что Помпео и Хейли проявили себя как активные сторонники Киева, неоднократно призывавшие увеличить военные поставки Украине и удовлетворять самые смелые хотелки Владимира Зеленского. Их вхождение в новую команду Трампа сразу же придало бы его администрации яркий "ястребиный" оттенок. Однако этого не произошло.Это не значит, что новая американская власть будет состоять сплошь из миролюбов, однако отворот-поворот Помпео и Хейли можно рассматривать как еще один сигнал о готовности Трампа сбавить обороны украинского конфликта. Ложный ли это сигнал, можно будет убедиться уже совсем скоро. Главный "аппаратчик"Наверняка Трамп еще не единожды удивит публику своим видением кадрового вопроса. Делать это он уже начал прямо сейчас.Уже точно известно, что аппарат его администрации возглавит 67-летняя Сьюзи Уайлс. Судя по тому, что про нее пишет американская пресса, эта не самая публичная должность – как раз для нее.Уайлс является одним из главных архитекторов нынешней победы Трампа на выборах, она привнесла в его кампанию необходимый порядок и стратегию. Опыт у нее по-настоящему большой, она работала еще с Рональдом Рейганом, консультировала многих мэров, поэтому как приводить политиков к власти она прекрасно знает.Сама должность главы аппарата Белого дома подразумевает широкий круг задач, от организационных, до регулирования "доступа к телу" главы государства со стороны различных чиновников и советников. В первый срок Трампа в аппарате его администрации царил форменный бардак, за четыре года сменилось четыре руководителя, каждый раз работа перестраивалась по-новому и так и не была отлажена.Как передает CNN, Уайлс согласилась возглавить аппарат администрации с условием, что ей предоставят дополнительные полномочия, которых не было у ее предшественников.Бабушка, внушающая страхС Трампом Уайлс познакомилась в 2015 году. Недавно он назвал свою соратницу "жесткой, умной и инновационной". При этом она славится своей нелюбовью к публичности, что проявилось на вечеринке в Уэст-Палм-Бич, где ближний круг Трампа отмечал его победу на выборах. Будущий президент предоставил ей слово и вручил микрофон, но она отказалась говорить и пропустила вперед следующего выступающего.Любопытная деталь. Возможно, это просто дань стилю, но в редкие появления на публике Уайлс неизменно носит солнцезащитные очки-авиаторы с поляризованными линзами. Поговаривают, что она не снимает их даже при общении с собеседниками.Канал CNN отмечает, что несмотря на свой образ, она "компетентна, приветлива, уважаема и внушает страх — а это мощное сочетание в мире Трампа"."Бабушка и любительница собак, она любит печь и наблюдать за птицами", - говорят о ней журналисты.Американские СМИ пишут, что Трамп, любящий яркие прозвища для своих друзей и недругов называет Уайлс "ледяной девой". В их отношениях, тем не менее, не всегда все было гладко.Уайлс занималась кампанией Трампа еще в 2016 году. На одном из ночных совещаний будущий президент раскритиковал ее из-за плохих для него результатов опросов во Флориде. В итоге ситуацию удалось выправить, Трамп победил в этом штате, что укрепило позиции Уайлс.Вскоре Уайлс снова отправили работать во Флориду, а именно помочь переизбраться местному ставленнику Трампа губернатору Рону Десантису. Он также сумел одержать верх, пусть и с небольшим отрывом. В дальнейшем Десантис и Уайлс разругались, губернатор отправил ее из своей команды восвояси. Затем по его наводке также поступил и Трамп, проигранная президентская кампания 2020 года проходила уже без нее.Четыре года спустя Трамп позвал ее спасать ситуацию снова. Уайлс решила сделать ставку на агитацию в тех слоях американского общества, где голосовать за республиканца было доселе не принято. Данный трюк удался, его применили во всех колеблющихся штатах и получили там полную победу Трампа.Сообщают, что Уайлс сопровождала кандидата от Республиканской партии на всех ключевых предвыборных мероприятиях по всей стране, практически нигде не засветившись в СМИ.И последний штрих - Сьюзи Уайлс станет первой женщиной во главе аппарата Белого дома. Получается, что и здесь Трамп утер нос демократам, которые давно приватизировали "женскую" тему и критиковали его за неприлично низкий процент женщин в его прошлой администрации. Только в случае Уайлс речь идет скорее не о гендерных квотах, а о сугубо профессиональных качествах.О том, какие уголовные дела сейчас расследуются против Дональда Трампа и ждет ли его в ближайшем будущем тюрьма - в материале издания Украина.ру Соединенные Штаты Америки против Трампа. Посадят ли нового президента США в тюрьму.

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, сша, дональд трамп, майк помпео, сьюзи уайлс