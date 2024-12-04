Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО - 04.12.2024 Украина.ру
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Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО
Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО - 04.12.2024 Украина.ру
Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО
На фоне прихода к власти Трампа украинские власти пытаются показать, что как-будто готовы к переговорам. Выдвигая невыполнимые условия, они хотят сказать, что это якобы Россия не хочет мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
2024-12-04T04:45
2024-12-04T04:45
новости
украина
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
нато
переговоры
демократическая партия
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В интервью агентству Kyodo Владимир Зеленский, признал, что ВСУ не могут вернуть потерянные территории. Ранее в интервью британскому изданию Sky News он рассказал, что горячая фаза войны может быть остановлена, если территории Украины, которые контролирует Киев, будут приняты в НАТО.По мнению политолога, Киев не стремится сесть за стол переговоров, он рассматривает только возможность продолжения войны под любым предлогом. Его заявления — это замена одного невыполнимого условия другим, указал он.Если раньше Зеленский говорил, что нужно воевать до выхода на границы 1991 года, то теперь заявляет, что в Киеве готовы к переговорам при условии принятия Украины в НАТО, что тоже невозможно, отметил историк.По его мнению, ни одно из предлагаемых сейчас решений по Украине не будет руководством к действию. Пока в Белом доме сидит президент Джо Байден, власти США попытаются там что-то устроить. Задача демократов — оставить для Трампа максимально плохие условия, ситуацию, из которой он не сможет выйти, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.О том, чем ответит Россия на "концепцию первого обезоруживающего удара" НАТО — интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато, переговоры, демократическая партия, владимир путин, сво, перемирие, детали
Новости, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, переговоры, Демократическая партия, Владимир Путин, СВО, перемирие, детали

Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО

04:45 04.12.2024
 
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
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На фоне прихода к власти Трампа украинские власти пытаются показать, что как-будто готовы к переговорам. Выдвигая невыполнимые условия, они хотят сказать, что это якобы Россия не хочет мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
В интервью агентству Kyodo Владимир Зеленский, признал, что ВСУ не могут вернуть потерянные территории. Ранее в интервью британскому изданию Sky News он рассказал, что горячая фаза войны может быть остановлена, если территории Украины, которые контролирует Киев, будут приняты в НАТО.
По мнению политолога, Киев не стремится сесть за стол переговоров, он рассматривает только возможность продолжения войны под любым предлогом. Его заявления — это замена одного невыполнимого условия другим, указал он.
Если раньше Зеленский говорил, что нужно воевать до выхода на границы 1991 года, то теперь заявляет, что в Киеве готовы к переговорам при условии принятия Украины в НАТО, что тоже невозможно, отметил историк.
"Но на фоне прихода [вновь избранного президента США Дональда] Трампа к власти они (власти Украины. — Ред.) пытаются показать, что мы-то к переговорам готовы. Но выдвигая невыполнимые условия, они хотят сказать, что [якобы] это [президент России Владимир] Путин не хочет мира", — подчеркнул Калинчук.
По его мнению, ни одно из предлагаемых сейчас решений по Украине не будет руководством к действию. Пока в Белом доме сидит президент Джо Байден, власти США попытаются там что-то устроить. Задача демократов — оставить для Трампа максимально плохие условия, ситуацию, из которой он не сможет выйти, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.
О том, чем ответит Россия на "концепцию первого обезоруживающего удара" НАТО — интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
Илья Мощанский интервью
Вчера, 06:45
Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под ДнепропетровскПо очкам в СВО мы и так выигрываем. Нашему руководству показательные сбросы "Орешников" не нужны. Мы можем утереться и продолжать воевать в том же темпе. Но если противник опять примется обстреливать нас крылатыми ракетами, мы еще где-то "Орешник" применим. Например, разрушим три украинские АЭС
 
НовостиУкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОпереговорыДемократическая партияВладимир ПутинСВОперемириедетали
 
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