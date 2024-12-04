Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
На фоне прихода к власти Трампа украинские власти пытаются показать, что как-будто готовы к переговорам. Выдвигая невыполнимые условия, они хотят сказать, что это якобы Россия не хочет мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
По мнению политолога, Киев не стремится сесть за стол переговоров, он рассматривает только возможность продолжения войны под любым предлогом. Его заявления — это замена одного невыполнимого условия другим, указал он.
Если раньше Зеленский говорил, что нужно воевать до выхода на границы 1991 года, то теперь заявляет, что в Киеве готовы к переговорам при условии принятия Украины в НАТО, что тоже невозможно, отметил историк.
"Но на фоне прихода [вновь избранного президента США Дональда] Трампа к власти они (власти Украины. — Ред.) пытаются показать, что мы-то к переговорам готовы. Но выдвигая невыполнимые условия, они хотят сказать, что [якобы] это [президент России Владимир] Путин не хочет мира", — подчеркнул Калинчук.
По его мнению, ни одно из предлагаемых сейчас решений по Украине не будет руководством к действию. Пока в Белом доме сидит президент Джо Байден, власти США попытаются там что-то устроить. Задача демократов — оставить для Трампа максимально плохие условия, ситуацию, из которой он не сможет выйти, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.
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