https://ukraina.ru/20241204/1059392814.html

Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО

Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО - 04.12.2024 Украина.ру

Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО

На фоне прихода к власти Трампа украинские власти пытаются показать, что как-будто готовы к переговорам. Выдвигая невыполнимые условия, они хотят сказать, что это якобы Россия не хочет мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук

2024-12-04T04:45

2024-12-04T04:45

2024-12-04T04:45

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украина

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россия

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

нато

переговоры

демократическая партия

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В интервью агентству Kyodo Владимир Зеленский, признал, что ВСУ не могут вернуть потерянные территории. Ранее в интервью британскому изданию Sky News он рассказал, что горячая фаза войны может быть остановлена, если территории Украины, которые контролирует Киев, будут приняты в НАТО.По мнению политолога, Киев не стремится сесть за стол переговоров, он рассматривает только возможность продолжения войны под любым предлогом. Его заявления — это замена одного невыполнимого условия другим, указал он.Если раньше Зеленский говорил, что нужно воевать до выхода на границы 1991 года, то теперь заявляет, что в Киеве готовы к переговорам при условии принятия Украины в НАТО, что тоже невозможно, отметил историк.По его мнению, ни одно из предлагаемых сейчас решений по Украине не будет руководством к действию. Пока в Белом доме сидит президент Джо Байден, власти США попытаются там что-то устроить. Задача демократов — оставить для Трампа максимально плохие условия, ситуацию, из которой он не сможет выйти, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.О том, чем ответит Россия на "концепцию первого обезоруживающего удара" НАТО — интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241203/1059369854.html

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