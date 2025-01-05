https://ukraina.ru/20250105/1060120587.html

Эхо сирийской пощечины главе МИД Германии Бербок. Что хочет Маск, оскорбляя немецких политиков

Эхо сирийской пощечины главе МИД Германии Бербок. Что хочет Маск, оскорбляя немецких политиков - 05.01.2025 Украина.ру

Эхо сирийской пощечины главе МИД Германии Бербок. Что хочет Маск, оскорбляя немецких политиков

Вот кто сегодня чувствует себя лучше всех, так это министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Во-первых, потому, что она, кажется, точно не поняла, что с нею случилось во время визита в Сирию, где ей отказались пожать руку. Или сделала вид, что не поняла.

2025-01-05T18:30

2025-01-05T18:30

2025-01-05T18:32

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А было именно так. Она прибыла с необъявленным и первым после свержения власти Башара Асада визитом в Дамаск. Вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. Так вот встречающие сирийцы французу руку подали и пожали (они, видимо, знали, что он не гей), а немке нет. Точно так же сделал и обряженный в европейский галстук глава новой власти Сирии Ахмед Хусейн аш-Шараа (недавно известный, как кровавый террорист Абу Мухаммад аль-Джулани, за голову которого в США могла отвалить 10 "лимонов зелени").Немецкая газета Bild * сочла такой жест пощечиной Бербок и написала: "Это было настоящим оскорблением для нашего министра иностранных дел".Сама же Анналена, как говорят в Украине, "позычыла очи у Сирка" (одолжила глаза у собачки) – сумела скрыть свой позор за красивой фразой о "феминистической внешней политике", смысл которой сводится к поощрению гендерного равенства в других странах и защите прав меньшинств и женщин. Она сразу заявила, что "как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет". И потому понесла привычную пургу про равноправие женщин, про выборы и про необходимость убрать российские базы из Сирии, потому что их наличие мешает-де сирийскому суверенитету.При этом, судя по всему, Анналена даже думать не хотела о том, что в своих мятых штанишках, обтягивающих выпирающие целлюлитные телеса во время официального визита, требующего строгого протокола в том числе и в одежде, она могла оскорбить чувства арабских мужчин, страдающих традиционализмом. И что поэтому они "эту фурию" и не приветствовали, как следует. Хотя ее еще в аэропорту явно распирало от накопившихся претензий к отрицающим феминизм мужланам в тюбетейках…Конечно, с такими претензиями Бербок послали не только в МИД России, но и сами сирийцы. Она и заткнулась. А ее "пропагандистские отбеливатели" из прикормленных СМИ сразу попытались представить унижение, как проявление чисто арабских традиций: мол, арабы же поднесли правую руку к сердцу, а это у них заменяет рукопожатие. Ну, как говорится, и ладно: не хочет дамочка понимать, что ее послали, это ее чисто европейское и трансгендерное дело. Вот требующие равенства бобры-трансвеститы из модных сегодня в Европе квадроберов тоже не обижаются, когда у них в период фертильной турбулентности перхоть под хвостами ищут. Ну и Анналена переморгает, для нее это – раз плюнуть или на 360 градусов привычно обернуться…Во-вторых, фрау Бербок, после развода с мужем вернувшаяся в разряд стремительно стареющих фрейлейн, прекрасно понимает, что ей недолго министерствовать осталось. В Германии 23 февраля 2025 года парламентские выборы, и сложно представить, что даже перепившие пивка бюргеры опять проголосуют за зеленых, коими так крайне успешно руководит Бербок, разрушившая энергетику родной страны. Вот, понимая это, Анналена и дуркует напоследок со своей зелено-феминистской повесткой. Если так пойдет и дальше, то мы еще можем увидеть эту бывшую незадачливую прыгунью на батуте в кампании маргинальных обнаженок из украинкой группы "Фемен", сбежавших от санитаров. Бербок по-любому нужны голоса избирателей.В-третьих, именно будущие результаты выборов 23 февраля и являются тем углом, под которым и следует, как мне кажется, смотреть на все, что касается Германии, поведения ее политиков, планов немецких партий и движений, отношения к происходящему в этой стране ее коллег по коллективному Западу. И, ясное дело, кураторов из США, которые, собственно, и взрастили, вскормили и привели к власти в Берлине таких политиков, как Анналена и все ныне действующие во главе с канцлером Олафом Шольцем.Все они и суетятся под выборы. Бербок в Сирии вольно или невольно, но сработала в прежней повестке. И собственную верность протухлым и гнилым феминистско-трансгендерным установкам подтвердила (мол, нас, бесстрашных борциц и борцуний, и арабами страшными не запугаешь – мы верны себе, голосуйте за нас), и самих новых сирийцев страшными ретроградами выставила (дескать, видите, кто они, эти бородачи-террористы, бывшие и принарядившиеся в респектабельные костюмы с галстуками).Бербок в Сирии своим поведением и реакцией на него сирийцев создала ситуацию, как минимум, двойного назначения: теперь с боевиками можно и сотрудничать, посещая их с визитами, и воевать, раз они не хотят принимать "общечеловеческие ценности с всевозможными гендерно-половыми извращениями". Как говаривал как-то Вуди Аллен, бисексуальность удваивает ваши шансы субботним вечером. Так и здесь можно поступать двояко, а это выбор, так нужный Западу для оправдания своего экспансионистского поведения…Выборы 23 февраля уже предопределили и поведение самого богатого человека на планете Илона Маска, одной из главных действующих лиц в окружении нового президента США Дональда Трампа, который придет к власти раньше немецкого волеизъявления – 20 января у него инаугурация, и ему выгодно подобрать тех, с кем ему нужно будет общаться в Германии, одной из главных стран в Европе.Вот подбором кадров, выгодных шефу, Маск, похоже, занялся не только внутри США, но и за их пределами. То, что творит Маск в Германии последние недели, комментируя ее политиков, не налезает ни на одну голову. Маск оскорбил, обидел и просто словесно обгадил всех, невзирая на должности.За последние дни Маск обозвал президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "антидемократическим тираном". За то, что президент посмел раскритиковать некоторые СМИ своей страны.Федерального канцлера Олафа Шольца американец вообще назвал "болваном" и "дерьмом". И потребовал его немедленной отставки после недавнего теракта в Магдебурге. А в адрес вице-канцлера и министр экономики и проблем климата Роберта Хабека, а также вместе с Бербок сопредседателя Партии зеленых, Маск сказал: "Хабек — предатель немецкого народа". Такой была реакция американца на обложку нового выпуска журнала Der Spiegel* с Хабеком, на которой приводится цитата политика: "Руки прочь от нашей демократии, мистер Маск". Так Хабек хотел заткнуть фонтан Маска с оскорблениями. И нарвался.Вместе с тем у Маска в Германии есть и свои любимчики. Это партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Она-де – реформатор. "АдГ может спасти Германию от того, чтобы стать тенью самой себя. Она может повести страну в будущее... Германия слишком расслабилась в заурядности. Настало время смелых реформ, и АдГ является единственной партией, которая откроет к ним путь", — написал Маск в комментарии для немецкой газеты Die Welt. Он также публично отметил, что не считает АдГ крайне правой, как ее пытается представить правящий сегодня в Германии истеблишмент.Отсюда и главные вопросы, возникающие при наблюдении этой возни в Германии и США. Первый: понося одних и взнося других, что Маск и демонстрирует – убирает неугодных и хочет привести к власти угодных?Второй: зачем это нужно Трампу и США при нем – они хотят сделать Германию более предсказуемой и покорной при ее "обезжиривании" и грабеже всей остальной Европы в пользу Америки или же хотят полностью подчинить себе этот некогда "первый экономический локомотив Европы"?Третий: если хотят подчинить Германию воле США, то зачем? Для того, чтобы безропотно дограбить до конца и максимально обогатиться за немецкий счет или наоборот – возродить и натравить на ту же Россию из Европы, без непосредственного задействования США?Ведь последнее уже было в истории Германии: в 30-ых годах прошлого века именно на деньги США и при содействии Великобритании в Германии был создан "третий рейх" Адольфа Гитлера, который старались умиротворить за счет европейской государственной мелочи (Чехословакия, Прибалтика, Польша) и направить против СССР.И сейчас США при Трампе хотят воевать с Россией, но не своими, а европейскими руками. И нет никакой разницы с гитлеризмом, просто почти прошло 100 лет, в Европе в темных углах геополитического безумия опять защелкали пастями неонацисты и начался зуд похода "дранг нах остен" (на восток), чтобы опять огрести по сопатке эдак лет на 100.И именно поэтому к АдГ и нужно присмотреться. И не объяснять обвинения ее в правом уклоне только борьбой и происками конкурентов, Шольца или Бербок. Гитлеру, как и АдГ сейчас, в 30-ых годах прошлого века тоже придавали респектабельный вид, даже "Человеком года" по версии журнала Time в 1938 году сделали, а он в следующем году Вторую мировую войну начал.И захлебывающийся кровью украинцев просроченный недофюрер киевских неонацистов Владимир Зеленский в 2022 году повторил успех Гитлера по версии журнала Time. И это сейчас Маск терпеть Зеленского типа не может, но в самом начале специальной военной операции (СВО) очень даже поддерживал – прямо из космоса ему связь обеспечивал…Так что не все так просто с пощечиной, которую виртуально отвесили экс-террористы будущей экс-главе МИД ФРГ Бербок. Ее эхо еще может аукнуться. И отрыгнуться новой кровью – слишком многие ее сдуру хотят...P.S. А вот сейчас немецкий журнал Der Spiegel требует, чтобы кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек поставили Маска "на место" после его слов о поддержке АдГ, что журналисты расценили как "нарушение табу" и откровенную открытую попытку влияния на выборы из-за границы, тем более из дружественной, как они предполагали, страны.А цена, продуктивный окрас и избирательность выбора такой "дружбы" тоже понятны: ворон ворону ничего не выклюет, если что-то в поведении ворона идет на общую пользу. Например, сегодня в ЕС пытаются всячески отмазать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Сейчас ее подозревают в симуляции болезни – якобы тяжелой формы пневмонии, что не позволяет фрау Урсуле посетить суд, где она выступает ответчиком.Урсулу, как известно, обвиняют в том, что она украла много денег (сотни миллионов евро) при закупках вакцин от коронавируса. В иске против фон дер Ляйен сказано, что она состояла в сговоре с генеральным директором американской компании Pfizer и была финансово заинтересована в сделке, которая оценивается в 35 млрд евро. Из этой суммы "кое-что" и прилипло к наманикюренным ручкам председательши. При первой попытке разобраться судья взял паузу, чтобы решить — распространяется ли иммунитет Урсулы на дела такого рода.Оказалось, что судить можно аж бегом. И второй заход на нары должен был состояться завтра, 6 января 2025 года, но Урсула "слегла". И может лежать до бесконечности – ее прикроют, она же готовит ЕС к войне с Россией. А эта война все спишет…О ситуации с войной в Европе читайте в материале Владимира Скачко Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие * Организации, признанные иноагентами

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