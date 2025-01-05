https://ukraina.ru/20250105/1060120173.html

"Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском

"Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском - 05.01.2025 Украина.ру

"Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском

После того, как ВС РФ уничтожили технику украинской армии, солдаты ВСУ кинулись убегать по посадкам Курской области. Соответствующие кадры пятого января выложил в свой телеграм-канал ColonelCassad военный эксперт Борис Рожин

2025-01-05T16:29

2025-01-05T16:29

2025-01-05T16:29

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борис рожин

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На видео украинские военные, которые управляли подбитой техникой ВСУ, из экипажа превращаются в пехоту: видно, как солдат испуганно бежит по посадкам в Курской области.Рожин также приложил фото, на котором запечатлена горящая техника ВСУ.Ранее Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России за сутки отразили две контратаки штурмовых групп украинской армии в Курской области. В воскресенье, пятого января, около 9 часов утра ВСУ предприняли попытку контратаковать в направлении хутора Бердин. Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение штурмовой группе украинской армии, уничтожив два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин.Другие темы: Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, сво, борис рожин