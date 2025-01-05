"Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском - 05.01.2025 Украина.ру
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"Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском
"Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском - 05.01.2025 Украина.ру
"Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском
После того, как ВС РФ уничтожили технику украинской армии, солдаты ВСУ кинулись убегать по посадкам Курской области. Соответствующие кадры пятого января выложил в свой телеграм-канал ColonelCassad военный эксперт Борис Рожин
2025-01-05T16:29
2025-01-05T16:29
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
вс рф
сво
борис рожин
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На видео украинские военные, которые управляли подбитой техникой ВСУ, из экипажа превращаются в пехоту: видно, как солдат испуганно бежит по посадкам в Курской области.Рожин также приложил фото, на котором запечатлена горящая техника ВСУ.Ранее Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России за сутки отразили две контратаки штурмовых групп украинской армии в Курской области. В воскресенье, пятого января, около 9 часов утра ВСУ предприняли попытку контратаковать в направлении хутора Бердин. Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение штурмовой группе украинской армии, уничтожив два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин.Другие темы: Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, сво, борис рожин
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Борис Рожин

"Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском

16:29 05.01.2025
 
Фото: "Думська", украинский военнослужащий
Фото: Думська, украинский военнослужащий
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После того, как ВС РФ уничтожили технику украинской армии, солдаты ВСУ кинулись убегать по посадкам Курской области. Соответствующие кадры пятого января выложил в свой телеграм-канал ColonelCassad военный эксперт Борис Рожин
На видео украинские военные, которые управляли подбитой техникой ВСУ, из экипажа превращаются в пехоту: видно, как солдат испуганно бежит по посадкам в Курской области.
"Я ж сказал. Легким бегом в соседнюю посадочку уже нырнули", — прокомментировал военнослужащий ВС РФ за кадром.
Рожин также приложил фото, на котором запечатлена горящая техника ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России за сутки отразили две контратаки штурмовых групп украинской армии в Курской области. В воскресенье, пятого января, около 9 часов утра ВСУ предприняли попытку контратаковать в направлении хутора Бердин. Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение штурмовой группе украинской армии, уничтожив два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин.
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
15:06
Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области Вооруженные силы России за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. Соединения украинской армии поражены в 15 населенных пунктов. Об этом пятого января сообщило Минобороны РФ
Другие темы: Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев
 
НовостиРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВС РФСВОБорис Рожин
 
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