ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС и учебный центр около Запорожской станции - 05.01.2025 Украина.ру
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ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС и учебный центр около Запорожской станции
ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС и учебный центр около Запорожской станции - 05.01.2025 Украина.ру
ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС и учебный центр около Запорожской станции
Беспилотники ВСУ совершили попытки атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию, а после украинский БПЛА атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом пятого января сообщили российские СМИ
2025-01-05T17:18
2025-01-05T17:18
новости
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По информации Mash, около 12 часов дня ВСУ попытались ударить двумя дронами по Нововоронежской АЭС. В 10 километрах от станции российская система ПВО уничтожила эти беспилотники. Позже пресс-служба станции сообщила, что Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. Также сегодня, пятого января, администрация Запорожской АЭС в своем телеграм-канале заявила, что украинский беспилотник атаковал уникальный тренажерный центр станции. В публикации уточняется, что в результате удара никто не пострадал и разрушений нет. Администрация Запорожской АЭС рассказала, что прилет дрона пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.В октябре 2022 года Запорожская АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.Другие темы: "Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском
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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, бпла, беспилотники, дроны, запорожская аэс, аэс
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, БПЛА, беспилотники, дроны, Запорожская АЭС, АЭС

ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС и учебный центр около Запорожской станции

17:18 05.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Беспилотники ВСУ совершили попытки атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию, а после украинский БПЛА атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом пятого января сообщили российские СМИ
По информации Mash, около 12 часов дня ВСУ попытались ударить двумя дронами по Нововоронежской АЭС. В 10 километрах от станции российская система ПВО уничтожила эти беспилотники. Позже пресс-служба станции сообщила, что Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме.
Также сегодня, пятого января, администрация Запорожской АЭС в своем телеграм-канале заявила, что украинский беспилотник атаковал уникальный тренажерный центр станции. В публикации уточняется, что в результате удара никто не пострадал и разрушений нет.
Администрация Запорожской АЭС рассказала, что прилет дрона пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

"Атаки ВСУ — это прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН", — добавила администрация станции.

В октябре 2022 года Запорожская АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.
Другие темы: "Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФБПЛАбеспилотникидроныЗапорожская АЭСАЭС
 
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