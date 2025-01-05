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ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС и учебный центр около Запорожской станции

ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС и учебный центр около Запорожской станции - 05.01.2025 Украина.ру

ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС и учебный центр около Запорожской станции

Беспилотники ВСУ совершили попытки атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию, а после украинский БПЛА атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом пятого января сообщили российские СМИ

2025-01-05T17:18

2025-01-05T17:18

2025-01-05T17:18

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По информации Mash, около 12 часов дня ВСУ попытались ударить двумя дронами по Нововоронежской АЭС. В 10 километрах от станции российская система ПВО уничтожила эти беспилотники. Позже пресс-служба станции сообщила, что Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. Также сегодня, пятого января, администрация Запорожской АЭС в своем телеграм-канале заявила, что украинский беспилотник атаковал уникальный тренажерный центр станции. В публикации уточняется, что в результате удара никто не пострадал и разрушений нет. Администрация Запорожской АЭС рассказала, что прилет дрона пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.В октябре 2022 года Запорожская АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.Другие темы: "Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском

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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, бпла, беспилотники, дроны, запорожская аэс, аэс