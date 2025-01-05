Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву - 05.01.2025 Украина.ру
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Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву
Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву - 05.01.2025 Украина.ру
Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву
Утверждения о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается посетить Москву до 23 февраля, ложные. Об этом пятого января он заявил перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ)
2025-01-05T17:44
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олаф шольц
владимир путин
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Ранее новости о его визите в Москву начал распространять депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. В своих соцсетях он также написал, что встреча российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа якобы запланирована на март. Другие новости: Еще 14 стран отказались от доллара: РИА Новости рассказали, куда склонилась чаша весов теперь
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новости, москва, россия, германия, сша, олаф шольц, владимир путин, дональд трамп
Новости, Москва, Россия, Германия, США, Олаф Шольц, Владимир Путин, Дональд Трамп

Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву

17:44 05.01.2025
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP / Markus Schreiber
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Утверждения о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается посетить Москву до 23 февраля, ложные. Об этом пятого января он заявил перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ)
"Это ложное утверждение. <...> Это глубоко неприлично", — подчеркнул Шольц.
Ранее новости о его визите в Москву начал распространять депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. В своих соцсетях он также написал, что встреча российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа якобы запланирована на март.
Коллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
28 декабря 2024, 08:43
После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с ПутинымКанцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным после того как дважды побеседовал с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом. Соответствующий комментарий Шольц дал в интервью порталу T-Online
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17:44Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву
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