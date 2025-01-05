Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву

После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным после того как дважды побеседовал с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом. Соответствующий комментарий Шольц дал в интервью порталу T-Online