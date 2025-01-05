Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву
© AP / Markus Schreiber
© AP / Markus Schreiber
Утверждения о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается посетить Москву до 23 февраля, ложные. Об этом пятого января он заявил перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ)
"Это ложное утверждение. <...> Это глубоко неприлично", — подчеркнул Шольц.
Ранее новости о его визите в Москву начал распространять депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. В своих соцсетях он также написал, что встреча российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа якобы запланирована на март.
28 декабря 2024, 08:43После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с ПутинымКанцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным после того как дважды побеседовал с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом. Соответствующий комментарий Шольц дал в интервью порталу T-Online