https://ukraina.ru/20250105/1060119683.html
Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис
Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис - 05.01.2025 Украина.ру
Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис
Военнослужащие в республике помогают местным жителям преодолеть энергетический кризис. Об этом пятого января сообщили российские СМИ со ссылкой на Минобороны Приднестровья
2025-01-05T17:19
2025-01-05T17:19
2025-01-05T17:19
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молдавия
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российский газ
энергетический кризис
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В ведомстве заявили, что на заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники, а в населенных пунктах региона развернуты полевые кухни.Энергетический кризис связан с тем, что с первого января в Приднестровье отключили централизованное отопление и горячую воду. Исключение составляют лечебные учреждения Минздрава и Минтруда со стационарами.Газпром заявил, что действие соглашения с НАК "Нафтогаз Украины", который выступал в качестве транзита российского газа в Молдавию и Приднестровье, истекло первого января 2025 года. Тем временем на Украине власти повторяют, что не планируют продлевать транзитное соглашение.В воскресенье, первого января, мэр Кишинева Ион Чебан в своем телеграм-канале написал, что население Молдавии не справится с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти должны срочно предпринять меры по поддержке граждан его страны. В ином случае люди рискуют остаться без жизненно важных коммунальных услуг, а также без денег на существование. Другие темы: ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, приднестровье, молдавия, украина, газ, российский газ, энергетический кризис, поставки
Новости, Приднестровье, Молдавия, Украина, газ, российский газ, энергетический кризис, поставки
Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис
Военнослужащие в республике помогают местным жителям преодолеть энергетический кризис. Об этом пятого января сообщили российские СМИ со ссылкой на Минобороны Приднестровья