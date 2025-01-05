Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис - 05.01.2025 Украина.ру
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Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис
Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис - 05.01.2025 Украина.ру
Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис
Военнослужащие в республике помогают местным жителям преодолеть энергетический кризис. Об этом пятого января сообщили российские СМИ со ссылкой на Минобороны Приднестровья
2025-01-05T17:19
2025-01-05T17:19
новости
приднестровье
молдавия
украина
газ
российский газ
энергетический кризис
поставки
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В ведомстве заявили, что на заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники, а в населенных пунктах региона развернуты полевые кухни.Энергетический кризис связан с тем, что с первого января в Приднестровье отключили централизованное отопление и горячую воду. Исключение составляют лечебные учреждения Минздрава и Минтруда со стационарами.Газпром заявил, что действие соглашения с НАК "Нафтогаз Украины", который выступал в качестве транзита российского газа в Молдавию и Приднестровье, истекло первого января 2025 года. Тем временем на Украине власти повторяют, что не планируют продлевать транзитное соглашение.В воскресенье, первого января, мэр Кишинева Ион Чебан в своем телеграм-канале написал, что население Молдавии не справится с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти должны срочно предпринять меры по поддержке граждан его страны. В ином случае люди рискуют остаться без жизненно важных коммунальных услуг, а также без денег на существование. Другие темы: ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, приднестровье, молдавия, украина, газ, российский газ, энергетический кризис, поставки
Новости, Приднестровье, Молдавия, Украина, газ, российский газ, энергетический кризис, поставки

Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис

17:19 05.01.2025
 
© Станислав Красильников/РИА Новости
© Станислав Красильников/РИА Новости
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Военнослужащие в республике помогают местным жителям преодолеть энергетический кризис. Об этом пятого января сообщили российские СМИ со ссылкой на Минобороны Приднестровья
В ведомстве заявили, что на заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники, а в населенных пунктах региона развернуты полевые кухни.
Энергетический кризис связан с тем, что с первого января в Приднестровье отключили централизованное отопление и горячую воду. Исключение составляют лечебные учреждения Минздрава и Минтруда со стационарами.
Газпром заявил, что действие соглашения с НАК "Нафтогаз Украины", который выступал в качестве транзита российского газа в Молдавию и Приднестровье, истекло первого января 2025 года. Тем временем на Украине власти повторяют, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В воскресенье, первого января, мэр Кишинева Ион Чебан в своем телеграм-канале написал, что население Молдавии не справится с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти должны срочно предпринять меры по поддержке граждан его страны. В ином случае люди рискуют остаться без жизненно важных коммунальных услуг, а также без денег на существование.
Ион Чебан
14:37
В Молдавии люди рискуют остаться без жизненно важных услуг и денег на существование — мэр КишиневаЖители Молдавии не справятся с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти страны должны срочно предпринять меры по поддержке населения. Иначе люди рискуют остаться без жизненно важных коммунальных услуг, а также без денег на существование. Об этом пятого января написал мэр Кишинева Ион Чебан в своем телеграм-канале
Другие темы: ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
 
НовостиПриднестровьеМолдавияУкраинагазроссийский газэнергетический кризиспоставки
 
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17:44Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву
17:19Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис
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