Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад - 05.01.2025 Украина.ру
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Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад
Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад - 05.01.2025 Украина.ру
Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко вместе с мэром Ясиноватой Александром Пеняевым приехал в Авдеевку, чтобы увидеть, как проходит восстановление города, Украина.ру, 05.01.2025
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко вместе с мэром Ясиноватой Александром Пеняевым приехал в Авдеевку, чтобы увидеть, как проходит восстановление города, насколько быстро он возвращается к мирной жизни, и, конечно же, чтобы рассказать и показать это вам. #Чаленко #Авдеевка #Пеняев #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #война #конфликт #Ямал #ХМАО #Челябинск #ДНР #Донбасс #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #восстановление #разминирование #мир #танк #мемориал #фашизм #фашисты #Пушилин #МФЦ #Асеева #соцвыплаты #социалка #документы Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, авдеевка, россия, украина, сво, донбасс, восстановление донбасса, новости донбасса
Видео, Авдеевка, Россия, Украина, СВО, Донбасс, восстановление Донбасса, Новости Донбасса

Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад

16:08 05.01.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко вместе с мэром Ясиноватой Александром Пеняевым приехал в Авдеевку, чтобы увидеть, как проходит восстановление города, насколько быстро он возвращается к мирной жизни, и, конечно же, чтобы рассказать и показать это вам.
#Чаленко #Авдеевка #Пеняев #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #война #конфликт #Ямал #ХМАО #Челябинск #ДНР #Донбасс #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #восстановление #разминирование #мир #танк #мемориал #фашизм #фашисты #Пушилин #МФЦ #Асеева #соцвыплаты #социалка #документы
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов Подразделения ВСУ в поселке Великая Новоселка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) практически окружены. Об этом пятого января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
 
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