https://ukraina.ru/20250105/1060120006.html

Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад

Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад - 05.01.2025 Украина.ру

Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко вместе с мэром Ясиноватой Александром Пеняевым приехал в Авдеевку, чтобы увидеть, как проходит восстановление города, Украина.ру, 05.01.2025

2025-01-05T16:08

2025-01-05T16:08

2025-01-05T16:08

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко вместе с мэром Ясиноватой Александром Пеняевым приехал в Авдеевку, чтобы увидеть, как проходит восстановление города, насколько быстро он возвращается к мирной жизни, и, конечно же, чтобы рассказать и показать это вам. #Чаленко #Авдеевка #Пеняев #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #война #конфликт #Ямал #ХМАО #Челябинск #ДНР #Донбасс #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #восстановление #разминирование #мир #танк #мемориал #фашизм #фашисты #Пушилин #МФЦ #Асеева #соцвыплаты #социалка #документы Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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