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Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии

Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии - 05.01.2025 Украина.ру

Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии

Украинскую армию поражает численность российских солдат на передовой. Об этом пятого января написала американская газета The Washington Post

2025-01-05T17:57

2025-01-05T17:57

2025-01-05T17:57

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В публикации говорится, что ВС РФ продолжают наступление, отбрасывая украинских военных все дальше. Армия России уже поставила под угрозу ключевые логистические и снабженческие пути на Донбассе, заявили изданию военнослужащие ВСУ. Также в материале издания отмечается, что ряды украинской армии редеют и становятся неспособными отражать натиск ВС РФ. Кроме того, солдаты ВСУ, которые раньше говорили о вере в свою победу, все чаще стали смотреть в строну избранного президента США Дональда Трампа, который обещал организовать переговоры о прекращении военных действий.В воскресенье, пятого января, эта же газета опубликовала слова ротного командира 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитана Тараса. Он заявил, что Киев будет вынужден согласиться на любые требования Москвы. "Когда я пришел в армию, ситуация уже была плохой. А сейчас для новичков все стало еще хуже, так что я не осуждаю тех, кто дезертирует", — подчеркнул Тарас.Также по теме: Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев

https://ukraina.ru/20250105/1060117147.html

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новости, россия, сша, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, дональд трамп, украинская армия