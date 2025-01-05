Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии - 05.01.2025 Украина.ру
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Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии
Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии - 05.01.2025 Украина.ру
Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии
Украинскую армию поражает численность российских солдат на передовой. Об этом пятого января написала американская газета The Washington Post
2025-01-05T17:57
2025-01-05T17:57
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В публикации говорится, что ВС РФ продолжают наступление, отбрасывая украинских военных все дальше. Армия России уже поставила под угрозу ключевые логистические и снабженческие пути на Донбассе, заявили изданию военнослужащие ВСУ. Также в материале издания отмечается, что ряды украинской армии редеют и становятся неспособными отражать натиск ВС РФ. Кроме того, солдаты ВСУ, которые раньше говорили о вере в свою победу, все чаще стали смотреть в строну избранного президента США Дональда Трампа, который обещал организовать переговоры о прекращении военных действий.В воскресенье, пятого января, эта же газета опубликовала слова ротного командира 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитана Тараса. Он заявил, что Киев будет вынужден согласиться на любые требования Москвы. "Когда я пришел в армию, ситуация уже была плохой. А сейчас для новичков все стало еще хуже, так что я не осуждаю тех, кто дезертирует", — подчеркнул Тарас.Также по теме: Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
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новости, россия, сша, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, дональд трамп, украинская армия
Новости, Россия, США, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Дональд Трамп, украинская армия

Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии

17:57 05.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинскую армию поражает численность российских солдат на передовой. Об этом пятого января написала американская газета The Washington Post
В публикации говорится, что ВС РФ продолжают наступление, отбрасывая украинских военных все дальше. Армия России уже поставила под угрозу ключевые логистические и снабженческие пути на Донбассе, заявили изданию военнослужащие ВСУ.
"Создается ощущение, что российских военных неограниченное количество", — оценил один из солдат украинских подразделений.
Также в материале издания отмечается, что ряды украинской армии редеют и становятся неспособными отражать натиск ВС РФ. Кроме того, солдаты ВСУ, которые раньше говорили о вере в свою победу, все чаще стали смотреть в строну избранного президента США Дональда Трампа, который обещал организовать переговоры о прекращении военных действий.
В воскресенье, пятого января, эта же газета опубликовала слова ротного командира 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитана Тараса. Он заявил, что Киев будет вынужден согласиться на любые требования Москвы.
"Когда я пришел в армию, ситуация уже была плохой. А сейчас для новичков все стало еще хуже, так что я не осуждаю тех, кто дезертирует", — подчеркнул Тарас.
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
12:00
Офицер ВСУ: Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться на условия России"Киев не вправе что-то выбирать, он будет вынужден согласиться на любые требования Москвы. Об этом пятого января сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на ротного командира 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитана Тараса
Также по теме: Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВС РФДональд Трампукраинская армия
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Эхо сирийской пощечины главе МИД Германии Бербок. Что хочет Маск, оскорбляя немецких политиков
17:57Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии
17:44Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву
17:19Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис
17:18ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС и учебный центр около Запорожской станции
16:29"Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском
16:08Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад
16:03"Опасные гастроли": как в Одессе снимали революцию с цыганами и канканом
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