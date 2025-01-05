Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Украинскую армию поражает численность российских солдат на передовой. Об этом пятого января написала американская газета The Washington Post
В публикации говорится, что ВС РФ продолжают наступление, отбрасывая украинских военных все дальше. Армия России уже поставила под угрозу ключевые логистические и снабженческие пути на Донбассе, заявили изданию военнослужащие ВСУ.
"Создается ощущение, что российских военных неограниченное количество", — оценил один из солдат украинских подразделений.
Также в материале издания отмечается, что ряды украинской армии редеют и становятся неспособными отражать натиск ВС РФ. Кроме того, солдаты ВСУ, которые раньше говорили о вере в свою победу, все чаще стали смотреть в строну избранного президента США Дональда Трампа, который обещал организовать переговоры о прекращении военных действий.
"Когда я пришел в армию, ситуация уже была плохой. А сейчас для новичков все стало еще хуже, так что я не осуждаю тех, кто дезертирует", — подчеркнул Тарас.
12:00Офицер ВСУ: Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться на условия России"Киев не вправе что-то выбирать, он будет вынужден согласиться на любые требования Москвы. Об этом пятого января сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на ротного командира 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитана Тараса