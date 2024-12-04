"Мы их обезоружим, они сдадутся": эксперт о том, чем ответит Россия на "концепцию первого удара" США
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
В отношении России со стороны США сейчас отрабатывается старая концепция "первого обезоруживающего удара" (даже неядерным оружием) по местам базирования ядерных ракет. Но неслучайно еще со времен СССР у нас всегда было лучшая ПВО и ПРО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях уходящий в отставку глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в Брюсселе обсуждают нанесение превентивных "высокоточных ударов" по территории России в случае вооружённого конфликта с одной из стран альянса.
По мнению Ищенко, во время ракетного кризиса 1980-х годов было то же самое. Тогда США говорили: "Наше оружие более высокоточное. Наши ракеты попадают в круг из 20-30 метров, а русские – в круг из 400-500 метров. Поэтому мы можем ставить поменьше боеголовку", сказал он.
"И у них (на Западе. — Ред.) была концепция первого обезоруживающего удара даже неядерным оружием по местам базирования ядерных ракет. "Мы нанесли по вам неядерный удар. У вас ядерных ракет больше нет, а у нас – есть. Сдавайтесь", — сообщил обозреватель.
И сейчас в отношении современной России отрабатывается та же самая концепция: "Мы их обезоружим, они сдадутся". Только на Западе не смогли этого сделать тогда, и сейчас тоже не смогут сделать. Неслучайно еще со времен СССР у нас всегда было лучшая ПВО и ПРО.
"Это не значит, что она не пропустит ни одной ракеты. Может быть, удар противника будет серьезный. Но на ответный удар нам хватит в любом случае. И этого будет достаточно, чтобы на Западе ничего не росло еще очень долго", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
О том, каким планом будет руководствоваться Америка в случае возможных переговоров по Украине — в интервью Руслана Калинчука: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.
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