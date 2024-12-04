"Мы их обезоружим, они сдадутся": эксперт о том, чем ответит Россия на "концепцию первого удара" США - 04.12.2024 Украина.ру
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"Мы их обезоружим, они сдадутся": эксперт о том, чем ответит Россия на "концепцию первого удара" США
"Мы их обезоружим, они сдадутся": эксперт о том, чем ответит Россия на "концепцию первого удара" США - 04.12.2024 Украина.ру
"Мы их обезоружим, они сдадутся": эксперт о том, чем ответит Россия на "концепцию первого удара" США
В отношении России со стороны США сейчас отрабатывается старая концепция "первого обезоруживающего удара" (даже неядерным оружием) по местам базирования ядерных ракет. Но неслучайно еще со времен СССР у нас всегда было лучшая ПВО и ПРО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-04T03:30
2024-12-04T03:30
новости
россия
сша
запад
ростислав ищенко
ракеты
пво
ядерный
оружие
кризис
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На днях уходящий в отставку глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в Брюсселе обсуждают нанесение превентивных "высокоточных ударов" по территории России в случае вооружённого конфликта с одной из стран альянса.По мнению Ищенко, во время ракетного кризиса 1980-х годов было то же самое. Тогда США говорили: "Наше оружие более высокоточное. Наши ракеты попадают в круг из 20-30 метров, а русские – в круг из 400-500 метров. Поэтому мы можем ставить поменьше боеголовку", сказал он.И сейчас в отношении современной России отрабатывается та же самая концепция: "Мы их обезоружим, они сдадутся". Только на Западе не смогли этого сделать тогда, и сейчас тоже не смогут сделать. Неслучайно еще со времен СССР у нас всегда было лучшая ПВО и ПРО. "Это не значит, что она не пропустит ни одной ракеты. Может быть, удар противника будет серьезный. Но на ответный удар нам хватит в любом случае. И этого будет достаточно, чтобы на Западе ничего не росло еще очень долго", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.О том, каким планом будет руководствоваться Америка в случае возможных переговоров по Украине — в интервью Руслана Калинчука: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сша, запад, ростислав ищенко, ракеты, пво, ядерный, оружие, кризис, нато, сво, война, детали
Новости, Россия, США, Запад, Ростислав Ищенко, ракеты, ПВО, ядерный, оружие, кризис, НАТО, СВО, война, детали

"Мы их обезоружим, они сдадутся": эксперт о том, чем ответит Россия на "концепцию первого удара" США

03:30 04.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В отношении России со стороны США сейчас отрабатывается старая концепция "первого обезоруживающего удара" (даже неядерным оружием) по местам базирования ядерных ракет. Но неслучайно еще со времен СССР у нас всегда было лучшая ПВО и ПРО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях уходящий в отставку глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в Брюсселе обсуждают нанесение превентивных "высокоточных ударов" по территории России в случае вооружённого конфликта с одной из стран альянса.
По мнению Ищенко, во время ракетного кризиса 1980-х годов было то же самое. Тогда США говорили: "Наше оружие более высокоточное. Наши ракеты попадают в круг из 20-30 метров, а русские – в круг из 400-500 метров. Поэтому мы можем ставить поменьше боеголовку", сказал он.
"И у них (на Западе. — Ред.) была концепция первого обезоруживающего удара даже неядерным оружием по местам базирования ядерных ракет. "Мы нанесли по вам неядерный удар. У вас ядерных ракет больше нет, а у нас – есть. Сдавайтесь", — сообщил обозреватель.
И сейчас в отношении современной России отрабатывается та же самая концепция: "Мы их обезоружим, они сдадутся". Только на Западе не смогли этого сделать тогда, и сейчас тоже не смогут сделать. Неслучайно еще со времен СССР у нас всегда было лучшая ПВО и ПРО.
"Это не значит, что она не пропустит ни одной ракеты. Может быть, удар противника будет серьезный. Но на ответный удар нам хватит в любом случае. И этого будет достаточно, чтобы на Западе ничего не росло еще очень долго", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
О том, каким планом будет руководствоваться Америка в случае возможных переговоров по Украине — в интервью Руслана Калинчука: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.
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