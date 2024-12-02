Танки из Южной Кореи против "костыля" из КНДР: Норин о разгроме ВСУ ещё на исходных позициях - 02.12.2024 Украина.ру
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Танки из Южной Кореи против "костыля" из КНДР: Норин о разгроме ВСУ ещё на исходных позициях
Танки из Южной Кореи против "костыля" из КНДР: Норин о разгроме ВСУ ещё на исходных позициях - 02.12.2024 Украина.ру
Танки из Южной Кореи против "костыля" из КНДР: Норин о разгроме ВСУ ещё на исходных позициях
Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о расстановке сил на мировой карте, а также прокомментировал стремление сторон к... Украина.ру, 02.12.2024
2024-12-02T12:09
2024-12-02T12:09
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россия
кндр
украина
евгений норин
вооруженные силы украины
ес
сво
ядерное оружие
ядерная угроза
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Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о расстановке сил на мировой карте, а также прокомментировал стремление сторон к переговорам по Украине и риски наступления ядерной войны. 00:29 - Россия и США: у кого крепче нервы? 13:52 - Фактор "Орешника" в раскладе мировых сил; 15:42 - О рисках наступления ядерной войны; 18:18 - О новых показательных прилётах; 19:41 - О военной помощи Украине от Кореи; 21:55 - О вероятности поставок в Россию из КНДР; 22:38 - Прогноз по наступлению ВС РФ на различных направлениях фронта; 23:42 - Чего ожидать от противника? 25:03 - Прогнозы и пожелания. Евгений Норин Вконтакте - https://vk.com/norinea Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, кндр, украина, евгений норин, вооруженные силы украины, ес, сво, ядерное оружие, ядерная угроза, "орешник", курская область, кто, сша, видео
Видео, Россия, КНДР, Украина, Евгений Норин, Вооруженные силы Украины, ЕС, СВО, Ядерное оружие, ядерная угроза, "Орешник", Курская область, КТО, США

Танки из Южной Кореи против "костыля" из КНДР: Норин о разгроме ВСУ ещё на исходных позициях

12:09 02.12.2024
 
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Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о расстановке сил на мировой карте, а также прокомментировал стремление сторон к переговорам по Украине и риски наступления ядерной войны.
00:29 - Россия и США: у кого крепче нервы?
13:52 - Фактор "Орешника" в раскладе мировых сил;
15:42 - О рисках наступления ядерной войны;
18:18 - О новых показательных прилётах;
19:41 - О военной помощи Украине от Кореи;
21:55 - О вероятности поставок в Россию из КНДР;
22:38 - Прогноз по наступлению ВС РФ на различных направлениях фронта;
23:42 - Чего ожидать от противника?
25:03 - Прогнозы и пожелания.
Евгений Норин Вконтакте - https://vk.com/norinea
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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ВидеоРоссияКНДРУкраинаЕвгений НоринВооруженные силы УкраиныЕССВОЯдерное оружиеядерная угроза"Орешник"Курская областьКТОСША
 
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