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Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах

Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах - 11.11.2024 Украина.ру

Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах

Захватившие православный Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах получили награду от руководителя раскольнической "Православной церкви Украины" Епифания (Думенко). Об этом 11 ноября сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

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2024-11-11T10:47

2024-11-11T10:47

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Захват храма УПЦ в Черкассах состоялся 17 октября. Боевики праворадикальных организаций дважды штурмовали Архангело-Михайловский кафедральный собор при содействии мэра города, полиции и других местных властей. Прихожане и священники подверглись жестоким избиениям. Рейдерам досталась также касса прихожан.Азаров отметил, что среди награждённых главой раскольнической ПЦУ рейдеров был и тот, кто непосредственно руководил боевиками при захвате 17 октября, и тот, кто грабил храм после его захвата."Все эти люди получили грамоты "за заслуги перед ПЦУ", подписанные самим Епифанием, что доказывает его прямую причастность к преступным действиям в отношении канонической УПЦ, ее имущества и прихожан, - констатировал Азаров. - Какая страна – такие герои!"Как сообщалось ранее, участвовавший в захвате храма мэр Черкасс Анатолий Бондаренко был предан анафеме. Жалобы священников и верующих в правоохранительные органы и международные организации не помогли восстановлению законности.После захвата православного собора Нацполиция Украины формально возбудила дело о хулиганстве. Однако ни один из участников захвата храма УПЦ в Черкассах не привлечён к ответственности.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук Ранее в новостях: Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь

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новости, черкассы, украина, николай азаров, епифаний, анатолий бондаренко, упц, пцу, нацполиция, гонения, православие, рейдерство, храм, захваты храмов