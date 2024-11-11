Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах
© Фото : Артем Дмитрук / Telegramзахватчики Архангело-Михайловского собора в Черкассах
© Фото : Артем Дмитрук / Telegram
Захватившие православный Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах получили награду от руководителя раскольнической "Православной церкви Украины" Епифания (Думенко). Об этом 11 ноября сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Захват храма УПЦ в Черкассах состоялся 17 октября. Боевики праворадикальных организаций дважды штурмовали Архангело-Михайловский кафедральный собор при содействии мэра города, полиции и других местных властей. Прихожане и священники подверглись жестоким избиениям. Рейдерам досталась также касса прихожан.
Азаров отметил, что среди награждённых главой раскольнической ПЦУ рейдеров был и тот, кто непосредственно руководил боевиками при захвате 17 октября, и тот, кто грабил храм после его захвата.
"Все эти люди получили грамоты "за заслуги перед ПЦУ", подписанные самим Епифанием, что доказывает его прямую причастность к преступным действиям в отношении канонической УПЦ, ее имущества и прихожан, - констатировал Азаров. - Какая страна – такие герои!"
"Все эти люди получили грамоты "за заслуги перед ПЦУ", подписанные самим Епифанием, что доказывает его прямую причастность к преступным действиям в отношении канонической УПЦ, ее имущества и прихожан, - констатировал Азаров. - Какая страна – такие герои!"
Как сообщалось ранее, участвовавший в захвате храма мэр Черкасс Анатолий Бондаренко был предан анафеме. Жалобы священников и верующих в правоохранительные органы и международные организации не помогли восстановлению законности.
После захвата православного собора Нацполиция Украины формально возбудила дело о хулиганстве. Однако ни один из участников захвата храма УПЦ в Черкассах не привлечён к ответственности.
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