Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах - 11.11.2024 Украина.ру
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Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах
Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах - 11.11.2024 Украина.ру
Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах
Захватившие православный Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах получили награду от руководителя раскольнической "Православной церкви Украины" Епифания (Думенко). Об этом 11 ноября сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2024-11-11T10:47
2024-11-11T10:47
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николай азаров
епифаний
анатолий бондаренко
упц
пцу
нацполиция
гонения
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Захват храма УПЦ в Черкассах состоялся 17 октября. Боевики праворадикальных организаций дважды штурмовали Архангело-Михайловский кафедральный собор при содействии мэра города, полиции и других местных властей. Прихожане и священники подверглись жестоким избиениям. Рейдерам досталась также касса прихожан.Азаров отметил, что среди награждённых главой раскольнической ПЦУ рейдеров был и тот, кто непосредственно руководил боевиками при захвате 17 октября, и тот, кто грабил храм после его захвата."Все эти люди получили грамоты "за заслуги перед ПЦУ", подписанные самим Епифанием, что доказывает его прямую причастность к преступным действиям в отношении канонической УПЦ, ее имущества и прихожан, - констатировал Азаров. - Какая страна – такие герои!"Как сообщалось ранее, участвовавший в захвате храма мэр Черкасс Анатолий Бондаренко был предан анафеме. Жалобы священников и верующих в правоохранительные органы и международные организации не помогли восстановлению законности.После захвата православного собора Нацполиция Украины формально возбудила дело о хулиганстве. Однако ни один из участников захвата храма УПЦ в Черкассах не привлечён к ответственности.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук Ранее в новостях: Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь
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новости, черкассы, украина, николай азаров, епифаний, анатолий бондаренко, упц, пцу, нацполиция, гонения, православие, рейдерство, храм, захваты храмов
Новости, Черкассы, Украина, Николай Азаров, Епифаний, Анатолий Бондаренко, УПЦ, ПЦУ, Нацполиция, гонения, Православие, рейдерство, храм, захваты храмов

Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах

10:47 11.11.2024
 
© Фото : Артем Дмитрук / Telegramзахватчики Архангело-Михайловского собора в Черкассах
захватчики Архангело-Михайловского собора в Черкассах - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Артем Дмитрук / Telegram
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Захватившие православный Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах получили награду от руководителя раскольнической "Православной церкви Украины" Епифания (Думенко). Об этом 11 ноября сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Захват храма УПЦ в Черкассах состоялся 17 октября. Боевики праворадикальных организаций дважды штурмовали Архангело-Михайловский кафедральный собор при содействии мэра города, полиции и других местных властей. Прихожане и священники подверглись жестоким избиениям. Рейдерам досталась также касса прихожан.
Азаров отметил, что среди награждённых главой раскольнической ПЦУ рейдеров был и тот, кто непосредственно руководил боевиками при захвате 17 октября, и тот, кто грабил храм после его захвата.

"Все эти люди получили грамоты "за заслуги перед ПЦУ", подписанные самим Епифанием, что доказывает его прямую причастность к преступным действиям в отношении канонической УПЦ, ее имущества и прихожан, - констатировал Азаров. - Какая страна – такие герои!"
Как сообщалось ранее, участвовавший в захвате храма мэр Черкасс Анатолий Бондаренко был предан анафеме. Жалобы священников и верующих в правоохранительные органы и международные организации не помогли восстановлению законности.
После захвата православного собора Нацполиция Украины формально возбудила дело о хулиганстве. Однако ни один из участников захвата храма УПЦ в Черкассах не привлечён к ответственности.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук
Ранее в новостях: Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь
 
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