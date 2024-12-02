https://ukraina.ru/20241202/1059354859.html
ЕС может ввести санкции против Грузии в декабре - Politico
ЕС может ввести санкции против Грузии в декабре - Politico - 02.12.2024 Украина.ру
ЕС может ввести санкции против Грузии в декабре - Politico
Евросоюз может решиться на применение санкций против политиков Грузии уже в декабре нынешнего года. Об этом сообщает издание Politico.
2024-12-02T12:47
2024-12-02T12:47
2024-12-02T12:47
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В ближайшее время ЕС может рассмотреть вопрос о применении санкций к Грузии в ответ на разгон оппозиционных выступлений в Тбилиси, сказано в публикации. Издание сослалось на своих анонимных информаторов в дипломатических кругах Евросоюза."Это можно интерпретировать как санкции в отношении членов "Грузинской мечты", требующих жестких мер по отношению к протестующим", - сообщило издание.Оно также сообщило со ссылкой на своих анонимных информаторов, что решение о применении санкций против Грузии может быть принято уже 16 декабря на саммите глав МИД ЕС в Брюсселе.Под угрозой санкций находятся, в частности, члены правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", набравшей более половины голосов на октябрьских выборах. ЕС настаивает на проведении новых выборов в постсоветской республике.По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. При этом оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).В принятой 26 ноября резолюции Европарламент отверг любое признание парламентских выборов в Грузии. ЕП призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде" и призвал ЕС применить санкции к ряду грузинских политиков и бизнесменов.Прежнее руководство Грузии задекларировало стремление к членству в НАТО и ЕС. Грузия участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство".После парламентских выборов 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" заявила о приверженности курсу на членство в ЕС. При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении повременить с переговорами по членству страны в ЕС до 2028 года.Накануне в новостях: Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу Также сообщалось, что Прибалтика грозит Грузии санкциями Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии
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новости, грузия, тбилиси, брюссель, ес, евросоюз, politico, санкции, бывший ссср, постсоветское пространство, восточное партнерство, евроинтеграция, саломе зурабишвили
Новости, Грузия, Тбилиси, Брюссель, ЕС, Евросоюз, Politico, санкции, бывший СССР, постсоветское пространство, Восточное партнерство, евроинтеграция, Саломе Зурабишвили
ЕС может ввести санкции против Грузии в декабре - Politico
Евросоюз может решиться на применение санкций против политиков Грузии уже в декабре нынешнего года. Об этом сообщает издание Politico.
В ближайшее время ЕС может рассмотреть вопрос о применении санкций к Грузии в ответ на разгон оппозиционных выступлений в Тбилиси, сказано в публикации. Издание сослалось на своих анонимных информаторов в дипломатических кругах Евросоюза.
"Это можно интерпретировать как санкции в отношении членов "Грузинской мечты", требующих жестких мер по отношению к протестующим", - сообщило издание.
Оно также сообщило со ссылкой на своих анонимных информаторов, что решение о применении санкций против Грузии может быть принято уже 16 декабря на саммите глав МИД
ЕС в Брюсселе
.
Под угрозой санкций находятся, в частности, члены правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", набравшей более половины голосов на октябрьских выборах. ЕС настаивает на проведении новых выборов в постсоветской республике.
По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. При этом оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили
(в недавнем прошлом – гражданка Франции
), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады
).
В принятой 26 ноября резолюции Европарламент
отверг любое признание парламентских выборов в Грузии. ЕП призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде" и призвал ЕС применить санкции к ряду грузинских политиков и бизнесменов.
Прежнее руководство Грузии задекларировало стремление к членству в НАТО
и ЕС. Грузия участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство".
После парламентских выборов 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" заявила о приверженности курсу на членство в ЕС. При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении повременить с переговорами по членству страны в ЕС до 2028 года.