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ЕС может ввести санкции против Грузии в декабре - Politico

ЕС может ввести санкции против Грузии в декабре - Politico - 02.12.2024 Украина.ру

ЕС может ввести санкции против Грузии в декабре - Politico

Евросоюз может решиться на применение санкций против политиков Грузии уже в декабре нынешнего года. Об этом сообщает издание Politico.

2024-12-02T12:47

2024-12-02T12:47

2024-12-02T12:47

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В ближайшее время ЕС может рассмотреть вопрос о применении санкций к Грузии в ответ на разгон оппозиционных выступлений в Тбилиси, сказано в публикации. Издание сослалось на своих анонимных информаторов в дипломатических кругах Евросоюза."Это можно интерпретировать как санкции в отношении членов "Грузинской мечты", требующих жестких мер по отношению к протестующим", - сообщило издание.Оно также сообщило со ссылкой на своих анонимных информаторов, что решение о применении санкций против Грузии может быть принято уже 16 декабря на саммите глав МИД ЕС в Брюсселе.Под угрозой санкций находятся, в частности, члены правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", набравшей более половины голосов на октябрьских выборах. ЕС настаивает на проведении новых выборов в постсоветской республике.По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. При этом оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).В принятой 26 ноября резолюции Европарламент отверг любое признание парламентских выборов в Грузии. ЕП призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде" и призвал ЕС применить санкции к ряду грузинских политиков и бизнесменов.Прежнее руководство Грузии задекларировало стремление к членству в НАТО и ЕС. Грузия участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство".После парламентских выборов 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" заявила о приверженности курсу на членство в ЕС. При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении повременить с переговорами по членству страны в ЕС до 2028 года.Накануне в новостях: Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу Также сообщалось, что Прибалтика грозит Грузии санкциями Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии

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