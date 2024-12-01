https://ukraina.ru/20241201/1059339368.html

Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальность

Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальность - 01.12.2024 Украина.ру

Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальность

Политический кризис в Грузии выходит на новый виток собственного развития, хорошо продуманный, проплаченный и давно апробированный мировым эрзац-демократическим закулисьем, как бы продвигающим общечеловеческие ценности в массы. Под видом демократии, разумеется.

2024-12-01T15:50

2024-12-01T15:50

2024-12-01T15:50

грузия

запад

франция

саломе зурабишвили

владимир путин

алексей навальный

европарламент

ес

эксклюзив

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И речь, конечно же, не о том, что на парламент Грузии ночью напали грузинские оппозиционеры, которым заплатили за то, чтобы они не признали свое поражение на выборах, а попытались захватить власть силой и сместить тем самым неугодных Западу грузинских же руководителей. Это как раз обычная канва событий и типичный фон, на котором они развиваются и который должен придать действу вид "народной воли". То есть воли народа, который якобы недоволен и хочет пересмотреть итоги выборов и, ясное дело, сменить власть. Прямо на баррикадах и сместить. Или захватом и разграблением правительственных зданий.Этот виток противостояния власти и псевдонарода или действительно части народа, который поддерживал проигравших политиков, называется "политическое самозванство". И придет он в Грузию после 14 декабря 2024 года.В этот день истекают полномочия действующего президента Грузии и 72-летней гражданки Франции Саломе Зурабишвили. Она теперь всем говорит, что она -- грузинка, вернувшаяся "в лоно матери". Но нет стопроцентного подтверждения, что у нее нет французского гражданства, с которым она родилась в Париже в марте 1952 года.Во Франции Саломе долго и обреталась, пока западные демократы, занятые экспортом этой самой демократии, не решили, что ей пора оседлать Грузию, как бы "выбравшую свободу и европуть".Саломе эта родилась в семье грузинских политических беженцев, но сама поступила на французскую дипломатическую службу в 1970-х годах и сделала неплохую карьеру -- занимала посты главы Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии (2001—2003) и посла Франции в Грузии (2003—2004).В 2004 году по взаимному согласию тогдашних президентов Франции и Грузии Жака Ширака и Михо Саакашвили Саломе приняла грузинское гражданство и стала министром иностранных дел Грузии. В 2005—2006 годах была главой "Общественного движения Саломе Зурабишвили", потом – лидером партии "Путь Грузии".В 2018 году победила на президентских выборах и стала первой женщиной-президентом в истории Грузии. Теперь 14 декабря 2024-го, Саломе должна или уйти или победить на президентских выборах, набрав большинство голосов в утвержденной Центризбиркомом Грузии коллегии выборщиков из 300 человек, куда войдут все 150 членов грузинского парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей местного самоуправления от соответствующих политических партий. Таковы новые положения Конституции Грузии, которые вступили в силу как раз с инаугурацией Саломе в 2018-м.Однако президентша Зурабишвили уже заявила, что 14 декабря не покинет свой пост, а останется главой страны и дальше, так как в Грузии-де нет легитимной власти. То есть Запад и в Грузии в который раз уже пытается разыграть сценарий "украденной победы", вызвать народные волнения и на их волне пересмотреть результаты выборов.В Грузии такие выборы – в парламент – состоялись 26 октября 2024 года, и на них победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. Но оппозиция, поддержанная не только президентом Зурабишвили, но и европейской бюрократией, пытается опротестовать результаты голосования.Европарламент 26 ноября сего года принял резолюцию, в которой отверг любое признание парламентских выборов в Грузии. И призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде", параллельно призывая Евросоюз применить санкции к ряду грузинских политиков и бизнесменов. Чтобы, значит, знакомым способом репрессий и принуждения заставить грузинских политиков быть сговорчивее.И с самого начала Зурабишвили, отрабатывая вложенные в нее деньги и отрабатывая выданные ей авансы в виде верховной власти в облюбованной стране, тоже поддержала оппозицию. В последние дни она даже вела колоны протестующих к правительственным зданиям, рискуя получить дубинкой и струей из водомета по дурной, но прагматично-сметливой башке. Саломе знает: если победит оппозиции, то она еще порулит страной, а это ей, видимо, реально в кайф, она, наверное, чувствует себя новейшей царицей Тамарой.И Саломе в своем видеообращении изложила дальнейшие действия оппозиции под ее началом. По ее словам, избранный парламент страны "нелегитимен", значит, рулить будет она. Потому будут проведены новые выборы, на которых должна победить оппозиция, которая сформирует свою коллегию выборщиков. А уже та заново, повторно "коронует" и президентшу."Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому никакой инаугурации быть не может, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент", – уже заявила Зурабишвили."Пошла по пути Зеленского в Украине", -- вынесли совершенно вердикт наблюдатели и эксперты. Но есть одна немаловажная поправка: не только по украинскому пути уже давно просроченного недофюрера украинских неонацистов. Это общая апробированная Западом схема по всему миру. Грузинские оппозиционеры пошли по модели или схеме создания Западом параллельной политической реальности во многих странах.Везде – от Венесуэлы до Белоруссии, а теперь вот на Украины и в Грузии – Запад применяет это политическое самозванство, как политтехнологический способ консервирования, если хотите, замораживания неугодной реальности и создания условий для того, чтобы в избранной для себя стране переиграть и переиначить результаты происходящих там политических процессов. И, конечно же, в эту паузу создать нужные для себя условия для формирования нужной или угодной для себе власти.Впервые так откровенно технология самозванства была задействована в 2004 году в Украине, когда на президентских выборах победил Виктор Янукович, но Западу был нужен марионеточно-покорный и безотказный политический холуй Виктор Ющенко. И под угрозой широкомасштабного кризиса и санкций в Украине был придуман неконституционный так называемый "третий тур" выборов, во время которого Ющенко банально приписали 2 миллиона голосов. То есть те голоса, которые у него во втором туре выиграл Янукович. Просто взяли и перенесли нужное количество голосов в нужные кучки. Назвали это народной оранжевой революцией" и получили нужного президента-марионетку.Дальше пошло уже по накатанной. Уже в 2019 году на президентских выборах в Венесуэле с третьим туром решили не заморачиваться, а просто взяли да и признали временным президентом этой страны некого Хуана Гуайдо, спикера местного парламента (Национальной ассамблеи), как бы демократа и общечеловека-толераста, который соответствовал запросам Запада и США больше, чем победивший на выборах Николас Мадуро, антизападный антиглобалист-антиамериканист и наследник Уго Чавеса, который поклялся извести "пакс амеркана" и "чертовых гринго" на венесуэльской земле.На своей самозванной должности Гуайдо официально, так и не став главой Венесуэлы реально, но параллельно с настоящим президентом Мадуро проболтался до января 2023 года да и канул на помойку истории без следа.Но в 2020 году по его стопам Запад повел в Белоруссии некую тогда 38-летнюю Светлану Тихановскую, англоговоряющую (США любит именно таких) любительницу жарить котлеты для своего мужа-оппозиционера, который уже уютно и безопасно для здоровья чалился в белорусской тюрьме. Тихановская с треском проиграла выборы Александру Лукашенко, но того решили не допустить к власти провокациями народных выступлений. А как ориентир в борьбе за власть провозгласили победившим президентом именно Тихановскую.На этой "должности" она где-то и болтается в Европе, все менее и менее щедро подъедаясь на подачках западных спецслужб и фондов "борьбы за подлинную демократию". Главное – чтобы котлеты жарить не разучилась, а то встретится на помойке исторической с Гуайдо или Зеленским, а побаловать проголодавшихся пацанов будет нечем…А вообще жарить котлеты придется в промышленном масштабе, чтобы прокормить прожорливых самозванцев Например, не исключено, что в очереди зща котлетами окажется некая 48-летняя Юлия Навальная*, которая уже заявила, что готова быть президентом России. После Путина или вместо Путина – за это ей и готовы заплатить на Западе. Юлия – довольно стремная вдова умершего в тюрьме Алексея Навального**, которого на Западе считали "главным оппонентом Путина".Но Навальный** схлопотал срок и, как уж было сказано, в тюрьме преставился. Но на Западе на всякий случай решили, что не пропадать же добру, и вознамерились попользовать его имя в женском варианте – попробовать покрутить в общественном мнении имидж "президента Навальной*". На будущее и впрок.И Юлия как бы согласна, о чем немедленно и заявила через СМИ. А что ей, скажите на милость, делать, сердешной, когда от нее отказался даже "душевный спонсор" -- оппозиционер Евгений Чичваркин***, с которым она напропалую крутила дружбу, когда муженек в бессмысленных голодовках загибался на нарах.Судя по счастливому виду на фото на респектабельных и дорогих курортах, Юлии с Чичваркиным*** было хорошо. Но ничто не вечно под луной, особенно любовь оппозиционная. Чичваркин*** в релокантской и иноагентской оппозиции разочаровался, назвал их "гов…ми" и решил больше денег не давать. Значит, и для Навальной своро кому-нибудь надо будет жарить котлеты на очень постном масле. И томительное ожидание, когда призовут на президентское кресло. Хоть на помойке…А ведь могут позвать. Запад с президентами-самозванцами ничего не теряет. Во-первых, всегда под рукой есть кандидаты на власть в избранной под демократизацию стране. Остается только спровоцировать кризис, пользуясь слабостью действующих властей, и потом навязать кандидатов из-за бугра. Как бы по воле и требованиям народа. Восставшего, разумеется.Правительство в экзиле (то есть в изгнании) – давний конек демократии. Хромающий подчас на все четыре ноги, но иногда везущий в нужном для Запада направлении. И если поискать и проанализировать, то у Запада таких самозванок и самозванцев по миру припасены воз и маленькая тележка. Это удобный, относительно недорогой, но подчас полезный расходный политматериал.Во-вторых, у западных спецслужб на этих кандидатов-самозванцев столько всякого интересного компромата, что – приди они к власти в нужной стране – будут выполнять приказы спонсоров аж бегом. Любые и сколь угодно времени. Заглоченный кукан будет сидеть глубоко и вечно, как говорится, дергай-не хочу……Следовательно, и в Грузии идею с самозванством Саломе Зурабишвили после 14 декабря откатают до конца. Особенно если действующая власть дрогнет и пойдет на попятную.Но по-любому и Саломе нужно просить у Светланы и Юлии рецепты котлет. Или взамен им предлагать варианты приготовления хинкали и сациви. Мир-то вокруг меняется…P.S. Президенту Саломе Зурабишвили придётся покинуть свой дворец, несмотря на отказ сложить полномочия после истечения срока мандата. Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе. И при этом он исключил назначение новых парламентских выборов.* внесена в реестр террористов и экстремистов** включен в перечень террористов и экстремистов***внесен в иноагентыЧто делается с российской оппозицией за рубежом, читайте в статье Владимира Скачко "Копытом в лицо". Куда идет и что происходит с так называемой "российской оппозицией"

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грузия, запад, франция, саломе зурабишвили, владимир путин, алексей навальный, европарламент, ес, эксклюзив