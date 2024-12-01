Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов - 01.12.2024 Украина.ру
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Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов
Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов - 01.12.2024 Украина.ру
Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов
За осень 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областей. Об этом сообщает издание gazeta.ru со ссылкой на данные Минобороны РФ.
2024-12-01T10:01
2024-12-01T10:01
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В частности, отметило издание, российская войсковая группировка "Центр" взяла под контроль 37 населенных пунктов. Среди них Птичье, Кирово, Карловка, Скучное, Заветное, Новогродовка, Журавка, Мемрик, Калиново, Долиновка, Украинск, Галицыновка, Нелеповка, Мариновка, Крутой Яр, Михайловка, Гродовка, Красный Яр, Селидово, Николаевка, Цукурино, Горняк, Леонидовка, Кураховка, Измайловка, Кременная Балка, Вишневое, Волченка, Вознесенка, Ленинское, Степановка, Новоселидовка, Новоалексеевка, Новодмитровка, Ильинка, Новая Ильинка и Воровское в ДНР. Всего группировка взяла под контроль.Группировка "Север" добилась освобождения 14 населенных пунктов в Курской области: Апанасовку, Борки, Бяхово, Внезапное, Викторовку, Вишневку, Гордеевку, Краснооктябрьское, Снагость, Обуховку, Новую Сорочину, Покровский, Десятый Октябрь и Успеновку.Подразделения группировки войск "Восток" освободили 13 населенных пунктов. Южная группировка войск взяла под контроль 16 населенных пунктов, а группировка "Запад" - восемь населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Харьковской области.Накануне, 30 ноября Минобороны России сообщило, что при разгроме формирований ВСУ на территории Курской области за минувшие сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета.СКРФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Одновременно продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Актуальное интервью на эту тему: Анпилогов: цель ВС РФ не заключается в освобождении Курахово, Красноармейска или Великой Новоселки Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, курская область, россия, донецкая народная республика, сво, кто, минобороны рф, сводка
Новости, Курская область, Россия, Донецкая Народная Республика, СВО, КТО, Минобороны РФ, сводка

Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов

10:01 01.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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За осень 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областей. Об этом сообщает издание gazeta.ru со ссылкой на данные Минобороны РФ.
В частности, отметило издание, российская войсковая группировка "Центр" взяла под контроль 37 населенных пунктов. Среди них Птичье, Кирово, Карловка, Скучное, Заветное, Новогродовка, Журавка, Мемрик, Калиново, Долиновка, Украинск, Галицыновка, Нелеповка, Мариновка, Крутой Яр, Михайловка, Гродовка, Красный Яр, Селидово, Николаевка, Цукурино, Горняк, Леонидовка, Кураховка, Измайловка, Кременная Балка, Вишневое, Волченка, Вознесенка, Ленинское, Степановка, Новоселидовка, Новоалексеевка, Новодмитровка, Ильинка, Новая Ильинка и Воровское в ДНР. Всего группировка взяла под контроль.
Группировка "Север" добилась освобождения 14 населенных пунктов в Курской области: Апанасовку, Борки, Бяхово, Внезапное, Викторовку, Вишневку, Гордеевку, Краснооктябрьское, Снагость, Обуховку, Новую Сорочину, Покровский, Десятый Октябрь и Успеновку.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили 13 населенных пунктов. Южная группировка войск взяла под контроль 16 населенных пунктов, а группировка "Запад" - восемь населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
Накануне, 30 ноября Минобороны России сообщило, что при разгроме формирований ВСУ на территории Курской области за минувшие сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета.
СКРФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Одновременно продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
Актуальное интервью на эту тему: Анпилогов: цель ВС РФ не заключается в освобождении Курахово, Красноармейска или Великой Новоселки
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка
 
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