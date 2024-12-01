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"Никакого прикрытия": украинские солдаты пожаловались на дефицит вооружения и ложь командиров

"Никакого прикрытия": украинские солдаты пожаловались на дефицит вооружения и ложь командиров - 01.12.2024 Украина.ру

"Никакого прикрытия": украинские солдаты пожаловались на дефицит вооружения и ложь командиров

Украинские солдаты оправдывают дезертирство нехваткой вооружений и дезинформацией своего командования. Об этом сообщила Financial Times.

2024-12-01T11:37

2024-12-01T11:37

2024-12-01T11:37

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Сотни украинских солдат сбежали из Угледара из-за нехватки вооружений, сказано в публикации. В ней также сказано о неадекватно представленной командирами обстановке на линии боевого соприкосновения.В итоге из Угледара сбежали сотни плохо вооружённых украинских солдат. По информации издания, за десять месяцев их сбежало больше, чем с начала СВО.Тем временем Владимир Зеленский снова пожаловался на западных поставщиков военной помощи. В интервью Sky News он заявил о готовности прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под его контролем территории станут частью НАТО. Подробности в публикации Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО Также стало известно, что Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка

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новости, угледар, россия, владимир зеленский, нато, financial times, всу, потери всу, сво, военная помощь