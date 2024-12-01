"Никакого прикрытия": украинские солдаты пожаловались на дефицит вооружения и ложь командиров - 01.12.2024 Украина.ру
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"Никакого прикрытия": украинские солдаты пожаловались на дефицит вооружения и ложь командиров
"Никакого прикрытия": украинские солдаты пожаловались на дефицит вооружения и ложь командиров - 01.12.2024 Украина.ру
"Никакого прикрытия": украинские солдаты пожаловались на дефицит вооружения и ложь командиров
Украинские солдаты оправдывают дезертирство нехваткой вооружений и дезинформацией своего командования. Об этом сообщила Financial Times.
2024-12-01T11:37
2024-12-01T11:37
новости
угледар
россия
владимир зеленский
нато
financial times
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потери всу
сво
военная помощь
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Сотни украинских солдат сбежали из Угледара из-за нехватки вооружений, сказано в публикации. В ней также сказано о неадекватно представленной командирами обстановке на линии боевого соприкосновения.В итоге из Угледара сбежали сотни плохо вооружённых украинских солдат. По информации издания, за десять месяцев их сбежало больше, чем с начала СВО.Тем временем Владимир Зеленский снова пожаловался на западных поставщиков военной помощи. В интервью Sky News он заявил о готовности прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под его контролем территории станут частью НАТО. Подробности в публикации Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО Также стало известно, что Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка
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новости, угледар, россия, владимир зеленский, нато, financial times, всу, потери всу, сво, военная помощь
Новости, Угледар, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Financial Times, ВСУ, потери ВСУ, СВО, военная помощь

"Никакого прикрытия": украинские солдаты пожаловались на дефицит вооружения и ложь командиров

11:37 01.12.2024
 
Фото: Военные материалы, пьяные военнослужащие ВСУ
Фото: Военные материалы, пьяные военнослужащие ВСУ
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Украинские солдаты оправдывают дезертирство нехваткой вооружений и дезинформацией своего командования. Об этом сообщила Financial Times.
Сотни украинских солдат сбежали из Угледара из-за нехватки вооружений, сказано в публикации. В ней также сказано о неадекватно представленной командирами обстановке на линии боевого соприкосновения.
"Мы прибыли в Угледар с автоматическими винтовками. Они говорили, что там будет 150 танков, а их было 20, а также никакого прикрытия", — поведал изданию украинский военнослужащий.
В итоге из Угледара сбежали сотни плохо вооружённых украинских солдат. По информации издания, за десять месяцев их сбежало больше, чем с начала СВО.
Тем временем Владимир Зеленский снова пожаловался на западных поставщиков военной помощи. В интервью Sky News он заявил о готовности прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под его контролем территории станут частью НАТО. Подробности в публикации Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО
Также стало известно, что Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка
 
НовостиУгледарРоссияВладимир ЗеленскийНАТОFinancial TimesВСУпотери ВСУСВОвоенная помощь
 
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