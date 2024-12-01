Анпилогов: цель ВС РФ не заключается в освобождении Курахово, Красноармейска или Великой Новоселки
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Если ВС РФ будут просто закрашивать квадратики на украинских полях, то это принесет того результата, который приблизит их к победе. Российская армия должна измотать и нанести полное поражение ВСУ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
Он считает, что командование оперативных группировок России использует все возможности для ослабления украинского фронта.
“Цель не в том, чтобы занять Курахово, Красноармейск или Великую Новоселку, а в том, чтобы нанести поражение ВСУ. Если мы будем просто закрашивать квадратики на украинских полях, то это не тот результат, который приводит нас к победе. Поэтому мы видим тактику по охвату укрепленных пунктов, так как украинская сторона большую часть своих укреплений создает в городской застройке или вокруг нее. Это их фирменная особенность, они не хотят воевать в чистом поле”, — объяснил Анпилогов.
По его словам, самые серьезные потери противнику наносятся, когда ВСУ вынуждены после краха обороны осуществлять неорганизованный и спонтанный отход.
25 ноября, 15:17Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0Наемники ВСУ, в том числе польские, за пару дней до того, как город освободили ВС РФ, начали расправляться с мирным населением Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские военные пытались подставить армию России, но жители населенного пункта видели все своими глазами
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.