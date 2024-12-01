Сейчас США не видят угрозы от России, как это было во время Карибского кризиса — Ющук - 01.12.2024 Украина.ру
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Сейчас США не видят угрозы от России, как это было во время Карибского кризиса — Ющук
Сейчас США не видят угрозы от России, как это было во время Карибского кризиса — Ющук - 01.12.2024 Украина.ру
Сейчас США не видят угрозы от России, как это было во время Карибского кризиса — Ющук
Тогда угроза шла от СССР конкретно США, а не как теперь — Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
2024-12-01T07:20
2024-12-01T07:20
новости
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ядерная война
детали
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Он напомнил, что во время Карибского кризиса, когда удалось подобную эскалацию завершить, угроза шла со стороны СССР конкретно Соединенным Штатам.“При этом СССР запустил не просто счетчик. А реально стояли силы, подготовленные к пуску ядерных боеголовок. Кстати, специалисты оценивают, что во времена Карибского кризиса, учитывая ситуацию, мы бы проиграли ядерную войну — по очкам, так сказать. Но мало бы не показалось никому, поэтому США тоже решили этого не делать”, — добавил Ющук.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией, в интервью 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине.Полный текст интервью — Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину
https://ukraina.ru/20241126/1059221493.html
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, ядерная война, детали
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ядерная война, детали

Сейчас США не видят угрозы от России, как это было во время Карибского кризиса — Ющук

07:20 01.12.2024
 
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
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Тогда угроза шла от СССР конкретно США, а не как теперь — Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
“Если смотреть на ситуацию отстраненно или цинично, глазами Запада, то она выглядит следующим образом. Есть некое государство, допустим США, которое плохо себя ведет по отношению к нам. А мы в ответ плохо делаем по отношению к Украине. Для Америки какой ущерб? Никакого!”, — считает Ющук.
Он напомнил, что во время Карибского кризиса, когда удалось подобную эскалацию завершить, угроза шла со стороны СССР конкретно Соединенным Штатам.
“При этом СССР запустил не просто счетчик. А реально стояли силы, подготовленные к пуску ядерных боеголовок. Кстати, специалисты оценивают, что во времена Карибского кризиса, учитывая ситуацию, мы бы проиграли ядерную войну — по очкам, так сказать. Но мало бы не показалось никому, поэтому США тоже решили этого не делать”, — добавил Ющук.
О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией, в интервью 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине.
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Полный текст интервью — Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину
 
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