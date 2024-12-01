https://ukraina.ru/20241201/1059231842.html

Сейчас США не видят угрозы от России, как это было во время Карибского кризиса — Ющук

Сейчас США не видят угрозы от России, как это было во время Карибского кризиса — Ющук - 01.12.2024 Украина.ру

Сейчас США не видят угрозы от России, как это было во время Карибского кризиса — Ющук

Тогда угроза шла от СССР конкретно США, а не как теперь — Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук

2024-12-01T07:20

2024-12-01T07:20

2024-12-01T07:20

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владимир зеленский

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Он напомнил, что во время Карибского кризиса, когда удалось подобную эскалацию завершить, угроза шла со стороны СССР конкретно Соединенным Штатам.“При этом СССР запустил не просто счетчик. А реально стояли силы, подготовленные к пуску ядерных боеголовок. Кстати, специалисты оценивают, что во времена Карибского кризиса, учитывая ситуацию, мы бы проиграли ядерную войну — по очкам, так сказать. Но мало бы не показалось никому, поэтому США тоже решили этого не делать”, — добавил Ющук.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией, в интервью 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине.Полный текст интервью — Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину

https://ukraina.ru/20241126/1059221493.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, ядерная война, детали