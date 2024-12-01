Сейчас США не видят угрозы от России, как это было во время Карибского кризиса — Ющук
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
Тогда угроза шла от СССР конкретно США, а не как теперь — Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
“Если смотреть на ситуацию отстраненно или цинично, глазами Запада, то она выглядит следующим образом. Есть некое государство, допустим США, которое плохо себя ведет по отношению к нам. А мы в ответ плохо делаем по отношению к Украине. Для Америки какой ущерб? Никакого!”, — считает Ющук.
Он напомнил, что во время Карибского кризиса, когда удалось подобную эскалацию завершить, угроза шла со стороны СССР конкретно Соединенным Штатам.
“При этом СССР запустил не просто счетчик. А реально стояли силы, подготовленные к пуску ядерных боеголовок. Кстати, специалисты оценивают, что во времена Карибского кризиса, учитывая ситуацию, мы бы проиграли ядерную войну — по очкам, так сказать. Но мало бы не показалось никому, поэтому США тоже решили этого не делать”, — добавил Ющук.
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